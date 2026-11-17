REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Uma das formas mais dolorosas de exaustão é continuar fazendo tudo enquanto sente que não aguenta mais' - reflexão inspirada em Christina Maslach

Reflexão inspirada na psicóloga Christina Maslach mostra como uma pessoa pode continuar cumprindo todas as responsabilidades enquanto enfrenta, silenciosamente, o próprio limite

Fernanda Varela

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 00:30

Ao longo de sua carreira, Christina Maslach destacou que o burnout não deve ser compreendido apenas como um problema individual, mas também como consequência de condições e relações inadequadas no ambiente de trabalho Crédito: Reprodução

“Uma das formas mais dolorosas de exaustão é continuar fazendo tudo o que precisa ser feito enquanto, por dentro, você sente que não aguenta mais nada. As pessoas enxergam suas responsabilidades sendo cumpridas, mas não percebem o esforço enorme que existe por trás de cada pequena tarefa.”

Christina Maslach tem importantes reflexões 1 de 5

A reflexão, inspirada nos estudos da psicóloga norte-americana Christina Maslach, aborda uma realidade que muitas pessoas enfrentam em silêncio: a exaustão emocional de quem continua funcionando normalmente, mesmo quando sente que já não possui forças para lidar com tantas exigências.

Existem momentos em que a vida não oferece a possibilidade de simplesmente parar. O trabalho continua exigindo resultados, a família precisa de atenção, os problemas se acumulam e as responsabilidades não desaparecem porque alguém está emocionalmente esgotado.

Christina Maslach tem importantes reflexões 1 de 5

Por fora, tudo parece estar sob controle. A pessoa responde mensagens, resolve pendências, comparece aos compromissos e encontra maneiras de cuidar de quem precisa. Por dentro, entretanto, pode estar enfrentando uma sensação constante de cansaço, preocupação e sobrecarga.

O que antes era simples começa a exigir um esforço enorme. Uma conversa parece cansativa, uma pequena decisão se transforma em dificuldade e até atividades comuns podem provocar irritação ou vontade de ficar sozinho.

Christina Maslach é reconhecida internacionalmente por suas pesquisas sobre burnout, fenômeno relacionado ao estresse crônico no ambiente de trabalho. Seus estudos ajudaram a compreender a exaustão emocional como uma dimensão importante do esgotamento profissional.

A frase apresentada não é uma citação literal da psicóloga, mas uma reflexão contemporânea inspirada em seus estudos. Embora o burnout esteja especificamente relacionado ao contexto ocupacional, a exaustão emocional também pode ocorrer em situações de sobrecarga familiar, preocupações prolongadas e responsabilidades de cuidado.

Uma das dificuldades enfrentadas por quem está emocionalmente exausto é que o sofrimento nem sempre interfere imediatamente na capacidade de cumprir obrigações. Por isso, familiares, amigos e colegas podem acreditar que está tudo bem.

Afinal, se a pessoa continua resolvendo os problemas, dificilmente alguém imagina quanto esforço existe por trás de cada atitude.

Mas conseguir fazer alguma coisa não significa necessariamente estar bem para fazê-la.

Também existe uma cobrança sobre quem sempre demonstrou força. Quando alguém se acostuma a ser a pessoa que organiza, acolhe e encontra soluções, pode começar a acreditar que demonstrar cansaço seria uma forma de decepcionar os outros.

A reflexão inspirada em Christina Maslach lembra que reconhecer os próprios limites não é sinal de fraqueza. Descansar, dividir responsabilidades e aceitar ajuda são formas legítimas de cuidado.