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Fernanda Varela
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 00:30
“Uma das formas mais dolorosas de exaustão é continuar fazendo tudo o que precisa ser feito enquanto, por dentro, você sente que não aguenta mais nada. As pessoas enxergam suas responsabilidades sendo cumpridas, mas não percebem o esforço enorme que existe por trás de cada pequena tarefa.”
Christina Maslach tem importantes reflexões
A reflexão, inspirada nos estudos da psicóloga norte-americana Christina Maslach, aborda uma realidade que muitas pessoas enfrentam em silêncio: a exaustão emocional de quem continua funcionando normalmente, mesmo quando sente que já não possui forças para lidar com tantas exigências.
Existem momentos em que a vida não oferece a possibilidade de simplesmente parar. O trabalho continua exigindo resultados, a família precisa de atenção, os problemas se acumulam e as responsabilidades não desaparecem porque alguém está emocionalmente esgotado.
Christina Maslach tem importantes reflexões
Por fora, tudo parece estar sob controle. A pessoa responde mensagens, resolve pendências, comparece aos compromissos e encontra maneiras de cuidar de quem precisa. Por dentro, entretanto, pode estar enfrentando uma sensação constante de cansaço, preocupação e sobrecarga.
O que antes era simples começa a exigir um esforço enorme. Uma conversa parece cansativa, uma pequena decisão se transforma em dificuldade e até atividades comuns podem provocar irritação ou vontade de ficar sozinho.
Christina Maslach é reconhecida internacionalmente por suas pesquisas sobre burnout, fenômeno relacionado ao estresse crônico no ambiente de trabalho. Seus estudos ajudaram a compreender a exaustão emocional como uma dimensão importante do esgotamento profissional.
A frase apresentada não é uma citação literal da psicóloga, mas uma reflexão contemporânea inspirada em seus estudos. Embora o burnout esteja especificamente relacionado ao contexto ocupacional, a exaustão emocional também pode ocorrer em situações de sobrecarga familiar, preocupações prolongadas e responsabilidades de cuidado.
Uma das dificuldades enfrentadas por quem está emocionalmente exausto é que o sofrimento nem sempre interfere imediatamente na capacidade de cumprir obrigações. Por isso, familiares, amigos e colegas podem acreditar que está tudo bem.
Afinal, se a pessoa continua resolvendo os problemas, dificilmente alguém imagina quanto esforço existe por trás de cada atitude.
Mas conseguir fazer alguma coisa não significa necessariamente estar bem para fazê-la.
Também existe uma cobrança sobre quem sempre demonstrou força. Quando alguém se acostuma a ser a pessoa que organiza, acolhe e encontra soluções, pode começar a acreditar que demonstrar cansaço seria uma forma de decepcionar os outros.
A reflexão inspirada em Christina Maslach lembra que reconhecer os próprios limites não é sinal de fraqueza. Descansar, dividir responsabilidades e aceitar ajuda são formas legítimas de cuidado.
Porque, às vezes, quem parece estar dando conta de tudo não precisa de mais uma cobrança ou de um elogio pela força que demonstra. Precisa apenas que alguém perceba o quanto está cansado e ofereça apoio antes que continuar se torne ainda mais difícil.