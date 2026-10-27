Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Psicologia: 'Uma das maiores decepções da vida é descobrir que uma pessoa nunca foi quem você imaginava' - reflexão inspirada em Alfred Adler

A reflexão inspirada no psicólogo Alfred Adler aborda a quebra de confiança, as expectativas e o sofrimento de perceber que alguém não era exatamente quem pensávamos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 00:30

Alfred Adler morreu em 1937, aos 67 anos, deixando contribuições importantes para a psicoterapia, a educação e o estudo da personalidade.
Alfred Adler morreu em 1937, aos 67 anos, deixando contribuições importantes para a psicoterapia, a educação e o estudo da personalidade. Crédito: Reprodução

“Uma das maiores decepções da vida é descobrir que uma pessoa nunca foi quem você imaginava. E o que mais machuca não é perceber quem ela realmente é, mas lembrar de todas as vezes em que você ignorou os sinais porque queria acreditar nela.” A frase, inspirada em reflexões da psicologia sobre expectativas e relações humanas, descreve uma experiência dolorosa: descobrir que a imagem construída de alguém não corresponde à realidade.

Existem decepções que não acontecem de repente. Elas são precedidas por pequenas atitudes, contradições e comportamentos que, durante muito tempo, preferimos justificar. Uma mentira aparentemente insignificante, uma promessa descumprida ou uma demonstração de indiferença pode provocar desconforto, mas nem sempre é suficiente para abalar a confiança que depositamos em alguém.

Quem foi Alfred Adler

Alfred Adler defendia que o sentimento de pertencimento e a capacidade de cooperação são fundamentais para o desenvolvimento emocional. por Reprodução
Alfred Adler escreveu Compreendendo a Natureza Humana, obra em que explora a personalidade, os comportamentos e as relações sociais. por Reprodução
Alfred Adler morreu em 1937, aos 67 anos, deixando contribuições importantes para a psicoterapia, a educação e o estudo da personalidade. por Reprodução
Para Alfred Adler, o sentimento de inferioridade pode influenciar profundamente o comportamento e a maneira como as pessoas se relacionam. por Reprodução
Alfred Adler trabalhou com Sigmund Freud, mas rompeu com suas ideias e desenvolveu uma teoria própria sobre a personalidade. por Reprodução
Alfred Adler foi médico e psicoterapeuta, conhecido por desenvolver a psicologia individual, abordagem que valoriza o contexto social da experiência humana. por Reprodução
Alfred Adler nasceu em Viena, na Áustria, em 1870, e se tornou um dos nomes mais importantes da história da psicologia. por Reprodução
1 de 7
Alfred Adler defendia que o sentimento de pertencimento e a capacidade de cooperação são fundamentais para o desenvolvimento emocional. por Reprodução

Quando existe afeto, a tendência pode ser procurar explicações. A pessoa estava passando por um momento difícil, não teve intenção de machucar ou simplesmente cometeu um erro. Algumas justificativas podem ser legítimas. O problema aparece quando esse esforço para compreender o outro se transforma em um hábito de ignorar comportamentos que se repetem.

Alfred Adler, médico e psicoterapeuta austríaco, fundador da psicologia individual, dedicou parte de seu trabalho à maneira como as pessoas interpretam suas experiências e constroem relações. Sua abordagem valorizava o contexto social, os sentimentos de pertencimento e os significados atribuídos às situações vividas. A frase não é uma citação literal do autor, mas pode ser relacionada à importância dessas interpretações na vida emocional.

Uma das partes mais difíceis da decepção é perceber que talvez tenhamos confiado mais naquilo que desejávamos enxergar do que nas atitudes concretas da outra pessoa. Isso pode provocar vergonha, arrependimento e até raiva de si mesmo. Surgem perguntas sobre por que determinados sinais não foram levados a sério e como foi possível acreditar durante tanto tempo.

Entretanto, confiar em alguém não significa necessariamente ingenuidade. Relações humanas envolvem expectativas, vínculos afetivos e a disposição de acreditar na sinceridade do outro. Além disso, nem todos os comportamentos problemáticos são evidentes desde o início. Algumas atitudes só revelam seu significado quando observadas em conjunto.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Existem sentimentos que não são falsos, nem passageiros, nem pequenos. São apenas impossíveis de viver sem destruir alguma coisa importante' - reflexão inspirada em Rollo May

Frase do dia da Psicologia: 'Existem sentimentos que não são falsos, nem passageiros, nem pequenos. São apenas impossíveis de viver sem destruir alguma coisa importante' - reflexão inspirada em Rollo May

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Você não perdeu apenas uma pessoa. Perdeu também a versão de si mesmo que existia quando ela estava viva' - reflexão inspirada em C. S. Lewis

Frase do dia da Filosofia: 'Você não perdeu apenas uma pessoa. Perdeu também a versão de si mesmo que existia quando ela estava viva' - reflexão inspirada em C. S. Lewis

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Uma das partes mais solitárias do luto é perceber que as pessoas esperam que você volte a ser quem era' - reflexão inspirada em Megan Devine

Frase do dia da Psicologia: 'Uma das partes mais solitárias do luto é perceber que as pessoas esperam que você volte a ser quem era' - reflexão inspirada em Megan Devine

A dor também pode envolver a perda de uma imagem afetiva. Não é apenas a confiança que desaparece, mas a admiração, a segurança e a maneira como aquela pessoa ocupava um lugar especial em nossa vida. Lembranças antes consideradas felizes podem passar a despertar dúvidas, mesmo quando os momentos vividos foram genuínos.

A reflexão inspirada em Adler convida a observar uma diferença importante: compreender alguém não exige justificar tudo o que essa pessoa faz. É possível reconhecer suas dificuldades e, ao mesmo tempo, estabelecer limites diante de atitudes que provocam sofrimento.

Talvez uma das consequências mais profundas da decepção seja aprender que o carinho não deve impedir a percepção da realidade. Gostar de alguém pode nos levar a oferecer novas oportunidades, mas não deveria exigir que deixássemos de reconhecer aquilo que suas atitudes demonstram.

Mais recentes

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Basta aprendermos a ser indiferentes ao que não faz diferença' - a reflexão de Marco Aurélio que ajuda a não ligar para a opinião de quem não paga suas contas

Frase do dia do Estoicismo: 'Basta aprendermos a ser indiferentes ao que não faz diferença' - a reflexão de Marco Aurélio que ajuda a não ligar para a opinião de quem não paga suas contas
Imagem - Quando vai ao ar o beijo entre Felipe e Mau Mau em 'Quem Ama Cuida'

Quando vai ao ar o beijo entre Felipe e Mau Mau em 'Quem Ama Cuida'
Imagem - Adeus ao box de vidro tradicional: as 4 tendências de banheiro para 2026 prometem transformar casa com elegância e conforto

Adeus ao box de vidro tradicional: as 4 tendências de banheiro para 2026 prometem transformar casa com elegância e conforto