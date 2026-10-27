REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Uma das maiores decepções da vida é descobrir que uma pessoa nunca foi quem você imaginava' - reflexão inspirada em Alfred Adler

A reflexão inspirada no psicólogo Alfred Adler aborda a quebra de confiança, as expectativas e o sofrimento de perceber que alguém não era exatamente quem pensávamos

Fernanda Varela

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 00:30

Alfred Adler morreu em 1937, aos 67 anos, deixando contribuições importantes para a psicoterapia, a educação e o estudo da personalidade. Crédito: Reprodução

“Uma das maiores decepções da vida é descobrir que uma pessoa nunca foi quem você imaginava. E o que mais machuca não é perceber quem ela realmente é, mas lembrar de todas as vezes em que você ignorou os sinais porque queria acreditar nela.” A frase, inspirada em reflexões da psicologia sobre expectativas e relações humanas, descreve uma experiência dolorosa: descobrir que a imagem construída de alguém não corresponde à realidade.

Existem decepções que não acontecem de repente. Elas são precedidas por pequenas atitudes, contradições e comportamentos que, durante muito tempo, preferimos justificar. Uma mentira aparentemente insignificante, uma promessa descumprida ou uma demonstração de indiferença pode provocar desconforto, mas nem sempre é suficiente para abalar a confiança que depositamos em alguém.

Quem foi Alfred Adler 1 de 7

Quando existe afeto, a tendência pode ser procurar explicações. A pessoa estava passando por um momento difícil, não teve intenção de machucar ou simplesmente cometeu um erro. Algumas justificativas podem ser legítimas. O problema aparece quando esse esforço para compreender o outro se transforma em um hábito de ignorar comportamentos que se repetem.

Alfred Adler, médico e psicoterapeuta austríaco, fundador da psicologia individual, dedicou parte de seu trabalho à maneira como as pessoas interpretam suas experiências e constroem relações. Sua abordagem valorizava o contexto social, os sentimentos de pertencimento e os significados atribuídos às situações vividas. A frase não é uma citação literal do autor, mas pode ser relacionada à importância dessas interpretações na vida emocional.

Uma das partes mais difíceis da decepção é perceber que talvez tenhamos confiado mais naquilo que desejávamos enxergar do que nas atitudes concretas da outra pessoa. Isso pode provocar vergonha, arrependimento e até raiva de si mesmo. Surgem perguntas sobre por que determinados sinais não foram levados a sério e como foi possível acreditar durante tanto tempo.

Entretanto, confiar em alguém não significa necessariamente ingenuidade. Relações humanas envolvem expectativas, vínculos afetivos e a disposição de acreditar na sinceridade do outro. Além disso, nem todos os comportamentos problemáticos são evidentes desde o início. Algumas atitudes só revelam seu significado quando observadas em conjunto.

A dor também pode envolver a perda de uma imagem afetiva. Não é apenas a confiança que desaparece, mas a admiração, a segurança e a maneira como aquela pessoa ocupava um lugar especial em nossa vida. Lembranças antes consideradas felizes podem passar a despertar dúvidas, mesmo quando os momentos vividos foram genuínos.

A reflexão inspirada em Adler convida a observar uma diferença importante: compreender alguém não exige justificar tudo o que essa pessoa faz. É possível reconhecer suas dificuldades e, ao mesmo tempo, estabelecer limites diante de atitudes que provocam sofrimento.