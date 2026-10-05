REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Uma das partes mais difíceis de ser mãe ou pai é aceitar que seu filho vai construir uma vida que não gira ao seu redor' - a reflexão inspirada em Donald Winnicott sobre filhos

O pediatra e psicanalista britânico estudou profundamente a relação entre pais e filhos e o desenvolvimento emocional, ideias que ajudam a refletir sobre um desafio que chega com o tempo: amar também significa permitir que os filhos construam escolhas, relações e uma vida própria

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 00:30

Donald Winnicott foi pediatra e psicanalista britânico, conhecido por seus estudos sobre desenvolvimento emocional e relações entre pais e filhos Crédito: Reprodução

“Talvez uma das partes mais difíceis de ser mãe ou pai seja aceitar que o filho que você criou para o mundo realmente vai querer construir uma vida que não gira ao seu redor.” A frase não é uma citação literal de Donald Winnicott, mas uma reflexão inspirada em sua obra sobre desenvolvimento emocional, dependência, autonomia e a importância do ambiente familiar nesse processo.

Durante muitos anos, a vida de um filho depende quase completamente dos adultos responsáveis por ele. São os pais que alimentam, protegem, levam à escola, acompanham doenças, organizam horários e participam das decisões mais importantes. Para muitas famílias, cuidar ocupa um espaço tão grande da vida que pode ser difícil perceber quando esse papel começa naturalmente a mudar.

Curiosidades sobre Donald Winnicott 1 de 5

O filho cresce. Passa a escolher os próprios amigos, desenvolve opiniões que nem sempre coincidem com as da família, começa relacionamentos, trabalha, administra dinheiro, cria prioridades e toma decisões sem consultar os pais. Aquela criança que um dia precisava de ajuda para quase tudo pode se transformar em um adulto que não precisa mais pedir autorização.

E isso pode despertar sentimentos contraditórios. Existe orgulho por perceber que o filho conseguiu caminhar sozinho, mas também pode existir saudade do tempo em que a presença dos pais era indispensável. Em algumas famílias, essa mudança é vivida com tranquilidade. Em outras, a autonomia pode ser interpretada como afastamento, ingratidão ou falta de amor.

As ideias de Winnicott ajudam a compreender o desenvolvimento como um caminho que parte de uma dependência intensa em direção a uma autonomia cada vez maior. Isso não significa que seres humanos se tornem completamente independentes uns dos outros. Continuamos precisando de vínculos, afeto e apoio. O que muda é a maneira como essas relações são vividas.

Por isso, um filho construir uma vida que não gira mais em torno dos pais não significa necessariamente rejeitá-los. Pode significar justamente que aquele processo de crescimento aconteceu. Ele agora possui uma existência que inclui trabalho, amigos, parceiros, interesses, responsabilidades e projetos que pertencem a ele.

O conflito aparece quando os pais esperam continuar ocupando na vida adulta do filho exatamente o mesmo lugar que ocupavam durante a infância. Uma decisão tomada sem consulta pode ser recebida como desrespeito. Um fim de semana passado com amigos pode virar motivo de cobrança. Um relacionamento pode ser visto como alguém que “roubou” o filho da família. Aos poucos, o amor corre o risco de se misturar com a necessidade de continuar sendo indispensável.

Isso não significa que filhos adultos estejam livres de responsabilidades afetivas com os pais ou que qualquer afastamento deva ser considerado natural. Relações familiares também precisam de presença, reciprocidade e cuidado. A diferença está em compreender que vínculo não é o mesmo que controle e que proximidade não exige que um adulto organize todas as suas escolhas em torno das expectativas familiares.

Talvez exista ainda outra dificuldade: aceitar que o filho pode construir uma vida diferente daquela imaginada para ele. Pode escolher outra profissão, não querer casar, decidir não ter filhos, morar longe, estabelecer prioridades diferentes ou simplesmente enxergar o mundo de outra maneira. Criar alguém não garante que essa pessoa desejará reproduzir o projeto de vida de quem a criou.

Para alguns pais, esse momento também exige uma reconstrução da própria identidade. Depois de tantos anos dedicados ao cuidado, pode surgir a pergunta sobre quem eles são quando o filho já não precisa deles da mesma forma. Recuperar interesses, relações, projetos e espaços próprios pode ser tão importante para os pais quanto a conquista de autonomia é para os filhos.

Talvez uma das maiores transformações da parentalidade aconteça justamente aí. O cuidado deixa gradualmente de significar decidir pelo filho e passa a significar estar disponível sem precisar comandar cada escolha. A presença continua existindo, mas aprende a ocupar outro lugar.