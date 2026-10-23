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Frase do dia da Psicologia: 'Uma das partes mais solitárias do luto é perceber que as pessoas esperam que você volte a ser quem era' - reflexão inspirada em Megan Devine

A pressão para superar a morte de alguém pode tornar a saudade ainda mais dolorosa. A psicoterapeuta americana defende uma compreensão do luto que respeite o sofrimento e as mudanças provocadas pela perda

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 00:05

Megan Devine se tornou uma importante voz na defesa de um acolhimento mais humano às pessoas enlutadas
Megan Devine se tornou uma importante voz na defesa de um acolhimento mais humano às pessoas enlutadas Crédito: Reprodução

“Uma das partes mais solitárias do luto é perceber que, depois de algum tempo, as pessoas esperam que você volte a ser quem era, mesmo sabendo que aquela versão de você morreu junto com quem partiu.” A frase, inspirada nas reflexões da psicoterapeuta Megan Devine, aborda uma das experiências mais difíceis de quem perdeu alguém: a cobrança para retomar uma vida que já não existe da mesma maneira.

Nos primeiros dias após uma morte, geralmente há mensagens, visitas e demonstrações de solidariedade. Amigos perguntam como a pessoa está, familiares oferecem companhia e todos parecem compreender a intensidade da dor. Mas, conforme as semanas passam, a rotina dos outros volta ao normal. Para quem está de luto, entretanto, a ausência continua presente.

9 fatos sobre Megan Devine

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Megan Devine é psicoterapeuta e escritora americana, conhecida por suas reflexões sobre o luto e a perda por Reprodução
Megan Devine se tornou uma importante voz na defesa de um acolhimento mais humano às pessoas enlutadas por Reprodução
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Megan Devine aborda em suas obras como a perda pode transformar a identidade, a rotina e a maneira de enxergar a vida por Reprodução

É nesse momento que podem surgir comentários como “você precisa seguir em frente”, “já passou tanto tempo” ou “essa pessoa não gostaria de ver você triste”. Embora muitas vezes sejam ditas com boas intenções, essas frases podem fazer com que alguém se sinta pressionado a esconder a saudade para não incomodar.

Megan Devine, autora de “Tudo Bem Não Estar Tudo Bem”, questiona a ideia de que o luto seja um problema que precisa ser rapidamente resolvido. Após perder seu companheiro, ela passou a abordar a importância de acolher a dor sem exigir que as pessoas encontrem imediatamente uma explicação positiva para a perda.

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A frase apresentada não é uma citação literal da autora, mas dialoga com sua perspectiva de que o sofrimento precisa ser reconhecido, e não tratado como uma falha de adaptação.

Perder alguém também pode significar perder hábitos, planos e partes da própria identidade. Uma filha que perde a mãe já não tem para quem contar determinadas novidades. Um homem que perde a esposa precisa reorganizar uma rotina construída durante décadas. Mesmo quando conseguem voltar a trabalhar, sorrir e participar de encontros, essas pessoas podem continuar sentindo profundamente a ausência.

O problema é que a recuperação costuma ser confundida com o retorno à personalidade anterior. Espera-se que a pessoa volte a ser alegre, comunicativa e disponível como antes, sem considerar que uma perda importante pode modificar permanentemente sua maneira de enxergar a vida.

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Frase do dia da Filosofia: 'Quando parecer se torna mais importante do que realmente estar feliz, a vida começa a ser construída para quem observa, não para quem a vive' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

Isso não significa que o sofrimento será sempre tão intenso quanto nos primeiros dias. Muitas pessoas encontram novas formas de viver, constroem lembranças felizes e recuperam o interesse pelo futuro. Mas seguir vivendo não exige esquecer quem morreu nem fingir que a perda deixou de ter importância.

A reflexão inspirada em Megan Devine lembra que acolher alguém enlutado também significa aceitar suas mudanças. Às vezes, a pessoa não precisa de conselhos sobre como superar a morte, mas de companhia para atravessar uma realidade que nunca mais será exatamente igual.

Porque uma das maiores solidões do luto é perceber que todos sentem falta de quem você era antes, enquanto quase ninguém compreende o quanto você também sente.

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