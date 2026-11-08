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Frase do dia da Psicologia: 'Uma das sensações mais difíceis que existem é perceber que você está chegando ao seu limite, mas simplesmente não poder parar' - reflexão inspirada em Rollo May

O peso das responsabilidades pode fazer uma pessoa acreditar que precisa continuar forte mesmo quando já não tem forças. Reflexão inspirada no psicólogo Rollo May aborda o medo de desabar quando existem pessoas dependendo de nós.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 00:30

Rollo May foi um dos principais nomes da psicologia existencial no século 20.
Rollo May foi um dos principais nomes da psicologia existencial no século 20. Crédito: Reprodução

“Uma das sensações mais difíceis é perceber que você está chegando ao seu limite, mas sentir que não tem o direito de parar. Porque existem pessoas dependendo de você, problemas esperando solução e responsabilidades que não desaparecem só porque seu coração está cansado.”

A reflexão, inspirada em temas presentes no pensamento do psicólogo norte-americano Rollo May, descreve uma experiência dolorosa: a sensação de estar emocionalmente esgotado, mas não encontrar espaço para descansar porque a vida continua exigindo decisões, cuidados e responsabilidades.

5 curiosidades sobre Rollo May

Rollo May morreu em 1994 e continua sendo referência em psicologia existencial. por Reprodução
Suas ideias influenciaram debates modernos sobre saúde mental e propósito de vida. por Reprodução
O psicólogo acreditava que sofrimento faz parte da experiência humana e pode gerar transformação. por Reprodução
Rollo May escreveu muito sobre ansiedade, solidão e vazio emocional. por Reprodução
Rollo May foi um dos principais nomes da psicologia existencial no século 20. por Reprodução
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Rollo May morreu em 1994 e continua sendo referência em psicologia existencial. por Reprodução

Existem momentos em que uma pessoa precisa enfrentar situações para as quais nunca se sentiu preparada. Uma doença na família, uma emergência, dificuldades financeiras ou problemas acumulados podem transformar completamente a rotina. Mesmo diante do medo e da incerteza, ela continua resolvendo pendências, atendendo ligações e tentando tranquilizar quem está ao redor.

Por fora, parece estar conseguindo lidar com tudo. Por dentro, entretanto, pode sentir que está prestes a desabar.

Rollo May, um dos principais representantes da psicologia existencial, dedicou parte de sua obra à compreensão da ansiedade, da coragem e dos conflitos humanos diante das dificuldades da existência. Seus estudos exploraram como as pessoas enfrentam situações que despertam medo, insegurança e sentimentos de impotência.

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Existem pessoas que passam tanto tempo sendo o apoio de todo mundo que esquecem como é ser cuidadas' - reflexão inspirada em Donald Winnicott

Frase do dia da Psicologia: 'Existem pessoas que passam tanto tempo sendo o apoio de todo mundo que esquecem como é ser cuidadas' - reflexão inspirada em Donald Winnicott

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O passado pode ensinar, mas não deveria se transformar em uma sentença' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'O passado pode ensinar, mas não deveria se transformar em uma sentença' - reflexão inspirada em Carl Rogers

A frase apresentada não é uma citação literal do psicólogo, mas uma reflexão contemporânea inspirada nesses temas.

Uma das dificuldades de quem assume muitas responsabilidades é acreditar que demonstrar fragilidade representa um risco. Afinal, se tantas pessoas dependem de sua presença, quem cuidará de tudo caso ela também precise de ajuda?

Essa preocupação pode levar alguém a esconder o choro, ignorar o próprio cansaço e adiar necessidades básicas, como descansar ou conversar sobre o que está sentindo.

O problema é que continuar cumprindo obrigações não significa que o sofrimento tenha desaparecido.

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Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Uma história não precisa terminar da mesma maneira que começou. Nenhum erro deveria definir todos os capítulos que ainda serão escritos' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

Frase do dia da Filosofia: 'Uma história não precisa terminar da mesma maneira que começou. Nenhum erro deveria definir todos os capítulos que ainda serão escritos' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

Em algumas situações, a exaustão se manifesta na irritação, na dificuldade de concentração, na vontade de ficar sozinho ou na sensação de que qualquer novo problema será impossível de suportar.

Reconhecer esses sinais não significa abandonar quem precisa de nós. Pelo contrário, dividir responsabilidades e aceitar apoio pode ajudar a preservar as condições necessárias para continuar oferecendo cuidado.

Também é importante compreender que nem sempre existe a possibilidade de interromper tudo imediatamente. Algumas circunstâncias exigem presença e decisões urgentes. Ainda assim, pequenas pausas, ajuda prática e acolhimento podem fazer diferença.

A reflexão inspirada em Rollo May lembra que coragem não é ausência de medo e que responsabilidade não deveria significar enfrentar todas as dificuldades sem apoio.

Porque existem momentos em que uma pessoa não precisa ouvir que é forte, guerreira ou capaz de suportar qualquer coisa. Precisa apenas que alguém reconheça seu cansaço e compreenda que, mesmo quando não pode parar, ela também merece ser cuidada.

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