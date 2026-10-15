REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Uma diferença de opinião não precisa apagar todos os motivos pelos quais duas pessoas aprenderam a se amar' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre o respeito

O psicólogo norte-americano destacou a importância da empatia e da aceitação nas relações humanas, ideias que ajudam a compreender por que pensar diferente não deveria ser suficiente para destruir laços construídos com amor, carinho e anos de convivência

Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 00:45

Carl Rogers criou a abordagem conhecida como terapia centrada na pessoa. Crédito: Reprodução

“Uma diferença de opinião não precisa apagar todos os motivos pelos quais duas pessoas aprenderam a se amar.” A frase não é uma citação literal de Carl Rogers, mas uma reflexão inspirada em sua abordagem humanista, especialmente nos conceitos de empatia, aceitação e respeito à individualidade.

É triste perceber como duas pessoas que passaram anos construindo uma relação podem começar a se tratar como desconhecidas simplesmente porque deixaram de concordar sobre alguma coisa. De repente, quem antes era motivo de carinho se transforma em alguém que precisa ser confrontado, corrigido ou convencido. As lembranças felizes parecem perder importância, os gestos de cuidado são esquecidos e uma discussão passa a ocupar um espaço muito maior do que toda a história compartilhada.

8 curiosidades sobre Carl Rogers 1 de 8

Isso acontece entre casais, irmãos, pais e filhos, amigos de longa data e pessoas que, apesar de se amarem, possuem maneiras diferentes de enxergar a vida. Uma escolha profissional, a educação dos filhos, a maneira de administrar o dinheiro ou até decisões aparentemente pequenas podem provocar conflitos quando alguém acredita que amar também significa pensar da mesma forma.

O problema começa quando uma opinião diferente deixa de ser apenas uma discordância e passa a ser interpretada como uma afronta pessoal. Em vez de compreender que o outro possui experiências, sentimentos e necessidades próprias, algumas pessoas começam a exigir concordância como uma demonstração de amor. Se o parceiro discorda, é porque não apoia. Se o filho escolhe outro caminho, é porque não valoriza os pais. Se um amigo pensa diferente, é porque já não merece a mesma consideração.

Carl Rogers, um dos principais representantes da psicologia humanista, dedicou parte de seu trabalho à compreensão das condições que favorecem relações mais saudáveis e o desenvolvimento pessoal. Entre os conceitos centrais de sua abordagem estão a empatia, a autenticidade e a consideração positiva incondicional, que envolve reconhecer o valor de uma pessoa sem fazer sua aceitação depender permanentemente da aprovação de suas escolhas e comportamentos.

Essa perspectiva ajuda a compreender uma diferença importante: amar alguém não significa concordar com tudo o que essa pessoa diz ou faz. É possível discordar de uma decisão, questionar uma atitude e expressar insatisfação sem transformar o desacordo em uma rejeição à pessoa inteira. Da mesma maneira, ser amado não deveria exigir que alguém escondesse sua personalidade ou abandonasse todas as próprias convicções para evitar conflitos.

Nas relações familiares, essa dificuldade pode aparecer quando pais continuam esperando que filhos adultos façam exatamente as escolhas que eles fariam. Mesmo depois de anos, algumas famílias enfrentam problemas para aceitar que pessoas criadas dentro da mesma casa podem desenvolver prioridades, desejos e visões de mundo diferentes. O afeto existe, mas acaba sendo colocado à prova sempre que alguém decide seguir um caminho inesperado.

Nos relacionamentos amorosos, a situação também pode ser desgastante. Dois parceiros podem compartilhar sentimentos profundos e, ainda assim, discordar sobre hábitos, planos e maneiras de lidar com determinados problemas. Quando cada diferença se transforma em uma disputa para descobrir quem está certo, a convivência começa a perder espaço para uma competição que não deveria existir entre pessoas que desejam construir uma vida juntas.

Entre amigos, o afastamento pode acontecer de maneira mais silenciosa. Uma conversa desagradável, uma opinião mal recebida ou uma expectativa frustrada podem fazer com que alguém passe a enxergar toda a amizade por meio daquele episódio. Em vez de considerar os anos de companheirismo, a pessoa começa a lembrar apenas daquilo que a decepcionou.

Isso não significa que toda relação deva ser preservada a qualquer custo. Existem diferenças que envolvem valores fundamentais, comportamentos ofensivos e situações que comprometem o respeito ou a segurança emocional. A aceitação defendida na abordagem de Rogers não exige tolerar humilhações, violência ou desrespeito. Reconhecer o valor de alguém não significa permitir que essa pessoa ultrapasse continuamente nossos limites.

Mas existe uma distância considerável entre estabelecer limites diante de atitudes prejudiciais e transformar qualquer discordância em motivo para retirar o carinho. Em relações saudáveis, duas pessoas podem conversar sobre aquilo que as incomoda sem precisar colocar em dúvida, a cada conflito, toda a importância que possuem uma para a outra.

Uma das dificuldades está na expectativa de encontrar alguém que sempre nos compreenda, concorde com nossas escolhas e reaja exatamente como gostaríamos. Essa pessoa provavelmente não existe. Mesmo entre indivíduos que compartilham muitos valores, haverá momentos de incompreensão, frustração e divergência. A maneira como esses episódios são enfrentados pode ser tão importante quanto os sentimentos que aproximaram as pessoas inicialmente.

A empatia, conceito fundamental no trabalho de Carl Rogers, não exige abandonar o próprio ponto de vista. Ela envolve a disposição de compreender a experiência do outro, inclusive quando essa experiência é diferente da nossa. Isso pode significar ouvir uma explicação até o fim, reconhecer que uma situação possui mais de uma perspectiva ou simplesmente aceitar que alguém não precisa tomar as mesmas decisões que tomaríamos.

Também é importante lembrar que as pessoas mudam. Alguém que conhecemos há vinte anos não necessariamente terá hoje os mesmos sonhos, prioridades e opiniões daquela época. Crescer envolve rever certezas, descobrir novos interesses e construir uma identidade que pode não corresponder às expectativas de quem está ao redor. Relações duradouras precisam encontrar maneiras de conviver com essas transformações.

Em alguns casos, o desejo de estar certo se torna tão intenso que a pessoa já não percebe o preço emocional de suas atitudes. Insiste em uma discussão durante horas, recupera erros antigos e utiliza palavras que sabe que irão machucar. Quando o conflito termina, pode até sentir que venceu o argumento, mas encontra diante de si alguém magoado, distante e menos disposto a compartilhar o que sente.

É justamente nesses momentos que a reflexão inspirada em Carl Rogers ganha força. Uma diferença de opinião não precisa apagar as noites em que alguém ficou acordado cuidando de você, os conselhos oferecidos nos momentos difíceis, as risadas compartilhadas ou as inúmeras demonstrações de afeto que ajudaram a construir uma relação.

O respeito às diferenças não elimina a necessidade de conversar sobre problemas, pedir mudanças ou reconhecer incompatibilidades importantes. Ele apenas permite que essas conversas aconteçam sem transformar automaticamente a pessoa amada em adversária.

Talvez uma das maiores demonstrações de maturidade emocional seja compreender que o amor não precisa ser uma concordância permanente. Duas pessoas podem seguir caminhos diferentes em determinados assuntos e continuar reconhecendo o valor da história que construíram. Podem discordar, se frustrar e até precisar de algum tempo para reorganizar os sentimentos sem necessariamente destruir tudo aquilo que as aproximou.

Porque, quando existe afeto verdadeiro e respeito mútuo, uma discussão não precisa se transformar em uma sentença sobre toda a relação. Às vezes, preservar um vínculo significa simplesmente reconhecer que o outro tem o direito de ser diferente de nós.