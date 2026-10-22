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Frase do dia da Psicologia: 'Uma mãe não perde o filho quando ele se casa, mas pode acabar afastando-o quando transforma a nora em rival' - reflexão inspirada em Erich Fromm

O ciúme materno e a dificuldade de aceitar a independência dos filhos podem transformar a relação com a nora em uma disputa por atenção, afeto e influência, provocando conflitos que desgastam toda a família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 00:20

Erich Fromm foi um dos principais pensadores sobre solidão, amor e comportamento humano no século 20.
Erich Fromm foi um dos principais pensadores sobre solidão, amor e comportamento humano no século 20. Crédito: Divulgação

“Uma mãe não perde o filho quando ele se casa. Mas pode acabar afastando-o quando transforma a mulher que ele escolheu em uma rival que precisa ser derrotada.” A frase, inspirada nas ideias do psicanalista Erich Fromm, aborda uma situação que pode comprometer profundamente os vínculos familiares: a dificuldade de algumas mães em aceitar que o filho adulto construiu uma vida ao lado de outra mulher.

Em determinadas famílias, a chegada da nora é recebida como uma ameaça. A mãe começa a questionar decisões do casal, critica comportamentos da companheira e demonstra insatisfação quando o filho passa a dividir seu tempo entre a família de origem e o relacionamento. O que poderia ser uma nova etapa de convivência se transforma em uma disputa silenciosa por atenção.

10 curiosidades sobre Erich Fromm

Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação
Fromm nasceu na Alemanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos. por Divulgação
Suas reflexões influenciaram psicologia, filosofia e estudos sobre relações humanas. por Divulgação
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Divulgação
O psicanalista criticava o excesso de produtividade e a pressão constante da sociedade moderna. por Divulgação
Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento. por Divulgação
O livro A Arte de Amar se tornou uma de suas obras mais famosas no mundo. por Divulgação
O autor acreditava que muitas pessoas vivem tentando preencher carências através de consumo e aprovação social. por Divulgação
Fromm estudou temas ligados ao vazio emocional e à sensação de desconexão na vida moderna. por Divulgação
Erich Fromm foi um dos principais pensadores sobre solidão, amor e comportamento humano no século 20. por Divulgação
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Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação

Erich Fromm, autor de “A Arte de Amar”, refletiu sobre a diferença entre o amor baseado no respeito à individualidade e os vínculos marcados pela dependência e pela possessividade. Embora a frase não seja uma citação literal do pensador, suas ideias ajudam a compreender por que amar alguém também envolve reconhecer sua liberdade para construir a própria vida.

O problema aparece quando a mãe interpreta a autonomia do filho como rejeição. Se ele decide passar um feriado com a esposa, ela se sente abandonada. Se prefere resolver um assunto doméstico com a companheira, a mãe acredita que perdeu importância. Aos poucos, atitudes comuns de um homem adulto passam a ser vistas como sinais de que a nora está tentando afastá-lo da família.

Essa interpretação pode provocar críticas constantes e situações constrangedoras. A nora passa a sentir que precisa disputar um espaço que não deveria estar em competição, enquanto o filho se vê pressionado a escolher lados em conflitos que poderiam ser evitados com respeito aos limites de cada relação.

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É importante reconhecer que nem toda dificuldade entre sogra e nora nasce do ciúme. Diferenças de personalidade, expectativas e experiências familiares também podem gerar desentendimentos. Entretanto, quando a mãe considera qualquer decisão independente do filho uma afronta, a relação pode se tornar emocionalmente desgastante.

O papel do filho é fundamental nesse processo. Estabelecer limites não significa deixar de amar ou respeitar a mãe, mas compreender que o casamento exige autonomia e decisões compartilhadas com a pessoa escolhida para construir uma vida em comum.

A reflexão inspirada em Fromm lembra que o amor materno não precisa disputar espaço com o amor romântico. São vínculos diferentes, que podem coexistir sem que um represente a diminuição do outro.

Quando uma mãe transforma a nora em adversária, porém, corre o risco de fazer com que o filho associe a convivência familiar a cobranças, culpa e conflitos. E, na tentativa de impedir que outra mulher ocupe um lugar importante na vida dele, pode acabar criando os motivos que o levam a se afastar.

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