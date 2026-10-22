REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Uma mãe não perde o filho quando ele se casa, mas pode acabar afastando-o quando transforma a nora em rival' - reflexão inspirada em Erich Fromm

O ciúme materno e a dificuldade de aceitar a independência dos filhos podem transformar a relação com a nora em uma disputa por atenção, afeto e influência, provocando conflitos que desgastam toda a família

Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 00:20

Erich Fromm foi um dos principais pensadores sobre solidão, amor e comportamento humano no século 20. Crédito: Divulgação

“Uma mãe não perde o filho quando ele se casa. Mas pode acabar afastando-o quando transforma a mulher que ele escolheu em uma rival que precisa ser derrotada.” A frase, inspirada nas ideias do psicanalista Erich Fromm, aborda uma situação que pode comprometer profundamente os vínculos familiares: a dificuldade de algumas mães em aceitar que o filho adulto construiu uma vida ao lado de outra mulher.

Em determinadas famílias, a chegada da nora é recebida como uma ameaça. A mãe começa a questionar decisões do casal, critica comportamentos da companheira e demonstra insatisfação quando o filho passa a dividir seu tempo entre a família de origem e o relacionamento. O que poderia ser uma nova etapa de convivência se transforma em uma disputa silenciosa por atenção.

10 curiosidades sobre Erich Fromm 1 de 10

Erich Fromm, autor de “A Arte de Amar”, refletiu sobre a diferença entre o amor baseado no respeito à individualidade e os vínculos marcados pela dependência e pela possessividade. Embora a frase não seja uma citação literal do pensador, suas ideias ajudam a compreender por que amar alguém também envolve reconhecer sua liberdade para construir a própria vida.

O problema aparece quando a mãe interpreta a autonomia do filho como rejeição. Se ele decide passar um feriado com a esposa, ela se sente abandonada. Se prefere resolver um assunto doméstico com a companheira, a mãe acredita que perdeu importância. Aos poucos, atitudes comuns de um homem adulto passam a ser vistas como sinais de que a nora está tentando afastá-lo da família.

Essa interpretação pode provocar críticas constantes e situações constrangedoras. A nora passa a sentir que precisa disputar um espaço que não deveria estar em competição, enquanto o filho se vê pressionado a escolher lados em conflitos que poderiam ser evitados com respeito aos limites de cada relação.

É importante reconhecer que nem toda dificuldade entre sogra e nora nasce do ciúme. Diferenças de personalidade, expectativas e experiências familiares também podem gerar desentendimentos. Entretanto, quando a mãe considera qualquer decisão independente do filho uma afronta, a relação pode se tornar emocionalmente desgastante.

O papel do filho é fundamental nesse processo. Estabelecer limites não significa deixar de amar ou respeitar a mãe, mas compreender que o casamento exige autonomia e decisões compartilhadas com a pessoa escolhida para construir uma vida em comum.

A reflexão inspirada em Fromm lembra que o amor materno não precisa disputar espaço com o amor romântico. São vínculos diferentes, que podem coexistir sem que um represente a diminuição do outro.