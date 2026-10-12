REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Uma mulher pode amar os filhos mais do que a própria vida e, ainda assim, se arrepender de ter escolhido ser mãe' - a reflexão inspirada em Carl Rogers

O arrependimento materno ainda é um tabu, mas amar profundamente os filhos não significa necessariamente gostar de tudo o que a maternidade trouxe; a sobrecarga, a perda de liberdade e a saudade da própria identidade ajudam a compreender esse sentimento

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13:55

Mãe e filho Crédito: Reprodução

“Uma mulher pode amar os filhos mais do que a própria vida e, ainda assim, se arrepender de ter escolhido ser mãe.” A frase pode causar desconforto, especialmente porque aprendemos a associar a maternidade a um amor tão grande que deveria compensar qualquer sacrifício. Mas existe uma realidade que muitas mulheres têm medo de admitir: é possível amar profundamente os filhos, desejar tudo de melhor para eles e, ao mesmo tempo, reconhecer que, se pudessem voltar no tempo, talvez fizessem uma escolha diferente.

Imagine amar alguém de uma maneira tão intensa que a simples possibilidade de vê-lo sofrer provoca angústia. Acompanhar cada conquista, preocupar-se com sua saúde, celebrar suas alegrias e sentir que faria qualquer coisa para protegê-lo. Agora imagine experimentar tudo isso enquanto carrega uma saudade quase insuportável da mulher que você era antes de se tornar mãe. É justamente essa contradição que algumas mulheres enfrentam em silêncio, porque sabem que confessá-la pode fazer com que sejam julgadas como mães ruins.

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Existe uma diferença importante entre se arrepender de ter filhos e não amar os filhos que se tem. Algumas mulheres não desejam que as crianças desapareçam de suas vidas, tampouco deixam de reconhecer a felicidade que elas proporcionam. O arrependimento está relacionado à experiência da maternidade, às renúncias que precisaram fazer e à percepção de que a vida assumiu uma forma muito diferente daquela que imaginavam.

Antes dos filhos, talvez existisse uma mulher que gostava de sair sem horário, passar horas conversando com amigas, viajar por impulso ou simplesmente ficar sozinha. Uma mulher que tinha projetos profissionais, interesses pessoais e a liberdade de decidir como ocupar o próprio tempo. Depois da maternidade, muitas dessas escolhas passaram a depender das necessidades de outras pessoas, e até os momentos de descanso começaram a exigir planejamento.

O problema se torna ainda maior quando a responsabilidade pelos filhos não é dividida de maneira equilibrada. Em muitas famílias, mesmo quando o pai está presente e participa dos cuidados, a mãe continua sendo a principal responsável por organizar a rotina das crianças. É ela quem lembra das consultas, acompanha as tarefas escolares, verifica o que está faltando em casa e antecipa problemas antes que eles aconteçam.

Essa responsabilidade permanente é frequentemente chamada de carga mental. Não se trata apenas de executar tarefas, mas de carregar a obrigação de pensar nelas o tempo inteiro. Uma mãe pode estar trabalhando, descansando ou conversando com amigos e, ainda assim, continuar preocupada com horários, alimentação, compromissos e necessidades dos filhos.

É nesse contexto que uma situação aparentemente simples revela uma desigualdade profunda. Um pai combina de jogar futebol com os amigos uma vez por semana e consegue sair de casa sem grandes preocupações, porque sabe que as crianças estarão cuidadas. Quando a mãe reclama que nunca consegue fazer algo semelhante, ele pergunta por que ela também não organiza um passeio.

Mas, para conseguir algumas horas de liberdade, essa mulher talvez precise encontrar alguém para ficar com os filhos, organizar refeições, deixar roupas separadas e explicar toda a rotina. O que deveria ser um momento de descanso se transforma em mais uma tarefa sob sua responsabilidade. Enquanto um consegue sair porque sabe que alguém assumirá os cuidados, a outra precisa garantir pessoalmente que tudo continuará funcionando durante sua ausência.

A frase escolhida para esta reflexão é original, inspirada na abordagem humanista de Carl Rogers, psicólogo norte-americano que destacou a importância da empatia, da autenticidade e da aceitação das experiências individuais. Rogers não formulou essa afirmação nem desenvolveu uma teoria específica sobre o arrependimento materno, mas suas ideias ajudam a compreender o sofrimento que pode surgir quando alguém sente que precisa esconder emoções para corresponder às expectativas dos outros.

Na maternidade, essas expectativas costumam ser particularmente exigentes. Espera-se que uma mãe seja paciente, dedicada, disponível e agradecida pela oportunidade de criar os filhos. Quando demonstra cansaço, pode ouvir que deveria valorizar aquilo que possui. Quando deseja ficar sozinha, corre o risco de ser chamada de egoísta. E, quando admite que sente falta da vida anterior, algumas pessoas interpretam essa saudade como uma demonstração de falta de amor.

Com o tempo, muitas mulheres aprendem a esconder sentimentos que consideram inaceitáveis. Continuam cuidando dos filhos, cumprindo responsabilidades e demonstrando carinho, mas evitam falar sobre a frustração que experimentam. Não porque esses sentimentos tenham desaparecido, mas porque temem as consequências de revelá-los.

A abordagem de Rogers valoriza a possibilidade de reconhecer a própria experiência sem precisar negá-la para conquistar aprovação. Essa perspectiva permite compreender por que uma mulher pode sofrer ainda mais quando acredita que não tem o direito de admitir o arrependimento. Além de lidar com as dificuldades da maternidade, ela passa a carregar a culpa por não sentir exatamente aquilo que esperavam dela.

É importante lembrar que nem todo cansaço materno representa arrependimento. Existem mulheres que atravessam períodos de exaustão, desejam fugir das responsabilidades por algumas horas e continuam satisfeitas com a decisão de ter filhos. Outras, porém, podem avaliar a própria trajetória e concluir que, apesar do amor que sentem, não escolheriam novamente a maternidade. São experiências diferentes, que não deveriam ser tratadas como se fossem a mesma coisa.

Também não existe uma única maneira de viver a maternidade. Para algumas mulheres, criar filhos representa uma das experiências mais gratificantes da vida. Para outras, o amor convive com frustrações, limitações e perdas difíceis de aceitar. Reconhecer essas diferenças não significa desvalorizar a maternidade, mas abandonar a ideia de que todas as mulheres precisam vivê-la da mesma forma.

Talvez uma das dores mais profundas esteja na sensação de ter deixado de existir como indivíduo. A mulher continua ali, mas seus desejos parecem ocupar sempre o último lugar. Suas necessidades são adiadas, seus planos dependem da disponibilidade de outras pessoas e sua identidade passa a ser definida quase exclusivamente pelo papel de mãe.

Ela ama os filhos, mas sente falta de ser chamada pelo próprio nome antes de ser identificada como a mãe de alguém. Sente saudade de ter uma rotina que também pertença a ela, de fazer escolhas sem precisar justificar cada ausência e de experimentar momentos de liberdade sem que isso provoque culpa.

Esse sentimento não significa necessariamente que o amor pelos filhos seja insuficiente. Significa que o amor, por maior que seja, não elimina todas as necessidades humanas. Uma mulher continua precisando de descanso, autonomia, reconhecimento, afeto e espaço para cultivar interesses que não estejam relacionados à criação das crianças.

Por isso, discutir o arrependimento materno também exige olhar para a maneira como a sociedade distribui as responsabilidades familiares. Não basta dizer a uma mãe que ela precisa reservar tempo para si quando toda a organização da casa e dos filhos continua dependendo dela. O descanso só se torna verdadeiramente possível quando existe uma divisão efetiva dos cuidados, sem que uma pessoa precise supervisionar permanentemente a outra.

A reflexão inspirada em Carl Rogers convida a olhar para essas mulheres com empatia, em vez de reduzir sentimentos complexos a julgamentos sobre seu caráter. Uma mãe pode reconhecer que não faria novamente a mesma escolha e continuar sendo carinhosa, responsável e profundamente comprometida com o bem-estar dos filhos.

Talvez o maior tabu esteja justamente em aceitar que o amor materno não apaga automaticamente todas as perdas que podem acompanhar a maternidade. Uma mulher pode sentir orgulho dos filhos e tristeza pela carreira que abandonou. Pode encontrar felicidade em um abraço e, no mesmo dia, chorar de saudade da liberdade que possuía. Pode agradecer pela existência das crianças e lamentar profundamente a transformação que aconteceu em sua própria vida.

Essas emoções não precisam ser colocadas em lados opostos, como se apenas uma delas pudesse ser verdadeira. A experiência humana é mais complexa do que a obrigação de escolher entre felicidade e arrependimento, amor e frustração, gratidão e saudade.

Porque algumas mulheres não querem deixar de amar seus filhos, nem desejam que eles carreguem o peso de seus sentimentos. O que elas gostariam é de recuperar partes de si mesmas que foram ficando para trás, enquanto todos ao redor pareciam acreditar que ser mãe deveria ser suficiente para preencher qualquer espaço vazio.