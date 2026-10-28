REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Uma sogra que enxerga a nora como concorrente pode transformar o amor de uma família em uma disputa silenciosa' - reflexão inspirada em Virginia Satir

A reflexão inspirada na psicoterapeuta Virginia Satir aborda os conflitos entre sogras e noras e o sofrimento provocado pela falta de limites

Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 00:30

Considerada uma das maiores referências da terapia familiar, Virginia Satir defendia que relações saudáveis começam pelo respeito à individualidade de cada pessoa. Crédito: Reprodução

“Uma sogra que enxerga a nora como concorrente pode transformar o amor de uma família em uma disputa silenciosa. Porque, quando uma mãe acredita que precisa competir pelo carinho do filho, acaba machucando justamente as pessoas que diz amar.” A frase, inspirada nas reflexões de Virginia Satir sobre as relações familiares, descreve uma situação que pode comprometer não apenas a convivência entre sogra e nora, mas também a estabilidade do casamento.

Nem sempre essa rivalidade aparece em discussões abertas. Muitas vezes, começa com comentários aparentemente inocentes, críticas disfarçadas de preocupação ou comparações entre a maneira como a mãe e a esposa cuidam do mesmo homem. Uma decisão do casal pode ser interpretada como rejeição, enquanto a necessidade de privacidade passa a ser vista como tentativa de afastamento.

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A nora, por sua vez, pode sentir que precisa provar constantemente que merece ocupar seu lugar naquela família. Mesmo quando procura manter uma relação respeitosa, percebe que suas escolhas são questionadas e que qualquer discordância pode se transformar em motivo de conflito.

Virginia Satir, psicoterapeuta norte-americana e pioneira da terapia familiar, dedicou sua carreira à compreensão da comunicação, da autoestima e dos padrões de relacionamento dentro das famílias. Sua abordagem valorizava vínculos construídos com respeito, autenticidade e reconhecimento das necessidades individuais.

Embora a frase não seja uma citação literal de Satir, ela dialoga com sua compreensão de que dificuldades emocionais e problemas de comunicação podem afetar profundamente a convivência familiar.

Uma das questões centrais desse tipo de conflito é a dificuldade de aceitar que o casamento modifica a dinâmica entre pais e filhos. O vínculo materno continua existindo, mas o filho adulto passa a construir uma vida com responsabilidades, decisões e prioridades compartilhadas com sua companheira.

Isso não significa que a mãe tenha perdido sua importância. O amor entre mãe e filho não precisa diminuir para que exista espaço para o relacionamento conjugal. São vínculos diferentes, que não deveriam ser tratados como se um precisasse vencer o outro.

O problema se intensifica quando o marido evita estabelecer limites por medo de desagradar a mãe. Ao tentar não contrariar ninguém, pode acabar permitindo que a esposa se sinta desrespeitada dentro do próprio casamento. Com o tempo, a ausência de posicionamento transforma pequenos desentendimentos em ressentimentos difíceis de superar.

Também é importante reconhecer que nem toda divergência entre sogra e nora representa ciúme ou competição. Diferenças de personalidade, hábitos e expectativas podem provocar atritos sem que exista intenção de prejudicar alguém. Por isso, compreender o contexto e estabelecer uma comunicação clara são atitudes fundamentais.

A reflexão inspirada em Virginia Satir chama atenção para uma consequência dolorosa dessa rivalidade: na tentativa de preservar um lugar especial na vida do filho, uma mãe pode acabar criando justamente a distância que tanto teme.