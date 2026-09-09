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Frase do dia da Psicologia: 'Você começa a superar alguém quando deixa de perguntar se essa pessoa vai voltar e começa a pensar na vida que pode construir sem ela' - a reflexão inspirada em Viktor Frankl

Depois de um término, seguir em frente pode começar quando a esperança deixa de estar concentrada no retorno de quem foi embora e passa a ser direcionada para aquilo que ainda pode ser vivido

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 00:30

Viktor Frankl
Viktor Frankl Crédito: Reprodução

Depois de um término, existe uma pergunta capaz de manter alguém emocionalmente preso durante muito tempo: "Será que ele vai voltar?"

Ela aparece quando o celular toca, quando uma mensagem inesperada chega, quando o ex visualiza uma publicação ou quando alguém conta alguma novidade sobre sua vida. Pequenos acontecimentos começam a ser interpretados como possíveis sinais de que aquela história ainda não terminou.

E, enquanto esperamos uma resposta, podemos colocar a própria vida em espera.

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A reflexão inspirada na obra do psiquiatra Viktor Frankl ajuda a pensar sobre o que acontece quando o futuro deixa de ser imaginado apenas como uma tentativa de recuperar aquilo que foi perdido. Fundador da logoterapia, Frankl colocou a busca de sentido entre as questões centrais de seu pensamento.

Isso não significa que superar um relacionamento dependa simplesmente de "pensar positivo" ou encontrar rapidamente um novo propósito.

Um término pode representar uma perda profunda.

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Não perdemos apenas a presença de alguém. Muitas vezes, perdemos planos, hábitos, expectativas e uma versão do futuro que já havíamos começado a imaginar.

Talvez houvesse uma viagem marcada. Um casamento planejado. O desejo de construir uma família. Ou simplesmente a certeza de que aquela pessoa estaria presente nos próximos anos.

Quando a relação termina, tudo isso também precisa ser reorganizado.

É por isso que esperar pela volta pode ser tão tentador. Se o outro retornar, aparentemente não será necessário reconstruir todos esses planos. A vida imaginada poderá continuar de onde parou.

O problema surge quando essa possibilidade começa a impedir qualquer outra.

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A pessoa evita conhecer alguém porque acredita que o ex ainda pode voltar. Não faz determinados planos porque pensa que talvez estejam juntos novamente em alguns meses. Continua acompanhando cada movimento nas redes sociais em busca de pistas.

Sem perceber, começa a construir o presente em função de alguém que já não está nele.

Seguir em frente não exige deixar de amar imediatamente.

Também não significa apagar fotografias, esquecer tudo o que aconteceu ou fingir que aquela relação não teve importância. É possível reconhecer que alguém marcou profundamente nossa história e, ao mesmo tempo, aceitar que essa pessoa talvez não participe dos próximos capítulos.

Essa mudança pode começar de maneira pequena.

Em vez de perguntar "será que ele volta?", talvez seja possível perguntar "o que eu quero fazer agora?".

Quais planos foram abandonados durante a relação? Que pessoas ficaram distantes? O que ainda desperta interesse? Como seria construir um futuro que não dependesse de uma mensagem, de um arrependimento ou da decisão de outra pessoa?

A busca por sentido presente na obra de Frankl permite justamente olhar para a capacidade humana de se orientar para possibilidades que ainda existem, mesmo depois de experiências dolorosas.

A dor não desaparece automaticamente quando encontramos novos caminhos. Mas ela deixa de ser a única coisa ao redor da qual a vida está organizada.

Até que, em algum momento, algo importante pode acontecer.

Você percebe que passou um dia inteiro sem imaginar se aquela pessoa voltará. Depois uma semana. Começa a fazer planos nos quais ela já não aparece automaticamente.

E talvez superar alguém tenha muito a ver com essa mudança silenciosa.

Não é chegar ao ponto em que o passado deixa de significar alguma coisa. É chegar ao ponto em que o futuro volta a significar também.

Porque uma história ter terminado não significa que aquilo que dava sentido à sua vida terminou junto com ela. Ainda existem pessoas para conhecer, lugares para descobrir, projetos para construir e versões de você que sequer tiveram a oportunidade de existir.

A pergunta mais importante, então, deixa de ser se alguém vai voltar.

Passa a ser para onde você quer ir, mesmo que essa pessoa não volte.

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