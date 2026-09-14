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Frase do dia da Psicologia: 'Você não está esperando o momento certo, está adiando uma decisão, porque o conhecido é menos assustador do que o recomeço' - a reflexão inspirada em Abraham Maslow

Adiar uma mudança pode trazer uma sensação temporária de segurança, mas o medo do desconhecido também pode nos manter presos a situações que já não oferecem espaço para crescimento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 00:30

A obra de Abraham Maslow explorou temas como segurança, crescimento pessoal, motivação, potencial humano e autorrealização
A obra de Abraham Maslow explorou temas como segurança, crescimento pessoal, motivação, potencial humano e autorrealização Crédito: Reprodução

"Quando chegar o momento certo, eu faço."

Essa frase pode acompanhar uma pessoa durante meses ou até anos. Quando estiver mais preparada, termina o relacionamento. Quando estiver mais segura, procura outro emprego. Quando tiver menos medo, começa aquele projeto. Quando a vida estiver mais tranquila, finalmente muda.

O momento certo, porém, nunca parece chegar. A reflexão inspirada na obra do psicólogo Abraham Maslow ajuda a pensar sobre a tensão entre segurança e crescimento. Um dos principais nomes da psicologia humanista, Maslow ficou conhecido por seus estudos sobre motivação, necessidades humanas e autorrealização.

Quem foi Abraham Maslow? Veja curiosidades

Para Maslow, a autorrealização está relacionada ao desenvolvimento das próprias capacidades e à busca por realizar o potencial que uma pessoa possui por Reprodução
A obra de Abraham Maslow explorou temas como segurança, crescimento pessoal, motivação, potencial humano e autorrealização por Reprodução
Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano e um dos principais nomes da psicologia humanista, conhecido por seus estudos sobre motivação e desenvolvimento humano por Reprodução
Maslow ficou conhecido pela teoria da hierarquia das necessidades humanas, frequentemente representada pela chamada pirâmide de Maslow por Reprodução
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Para Maslow, a autorrealização está relacionada ao desenvolvimento das próprias capacidades e à busca por realizar o potencial que uma pessoa possui por Reprodução

Segurança é uma necessidade importante. É natural preferirmos aquilo que conhecemos e buscarmos alguma previsibilidade antes de tomar decisões capazes de modificar nossa vida.

O problema aparece quando a necessidade de segurança começa a impedir qualquer possibilidade de crescimento.

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Frase do dia da Psicologia: 'Os filhos percebem o que os pais tentam esconder quando o silêncio dentro de casa começa a falar mais alto' - a reflexão inspirada na obra de Donald Winnicott sobre família

Um emprego pode ser insatisfatório, mas é conhecido. Um relacionamento pode já não fazer bem, mas existe uma história construída ali. Uma rotina pode provocar frustração, mas pelo menos sabemos exatamente o que esperar dela.

Começar novamente significa abrir mão dessa previsibilidade. E o desconhecido assusta justamente porque ainda não sabemos se será melhor. Talvez o novo emprego também tenha problemas. Talvez terminar uma relação provoque solidão. Talvez o projeto fracasse. Talvez mudar de cidade seja mais difícil do que imaginávamos. Então adiamos. Só mais um mês. Depois das férias. No próximo ano. Quando alguma coisa acontecer.

Essa espera pode parecer prudência, mas existe uma pergunta importante: estamos realmente nos preparando para mudar ou apenas criando novas condições para justificar por que ainda não mudamos? Existe uma diferença.

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Preparar-se significa construir possibilidades. Economizar dinheiro, buscar informações, procurar oportunidades, conversar com alguém, desenvolver uma habilidade ou organizar aquilo que será necessário para dar o próximo passo. Adiar indefinidamente significa esperar que o medo desapareça antes de começar.

E talvez ele não desapareça. Mudanças importantes frequentemente acontecem acompanhadas de insegurança. Não porque sejam necessariamente escolhas erradas, mas porque abandonar aquilo que conhecemos significa aceitar que não controlamos completamente aquilo que virá depois.

A perspectiva humanista de Maslow também chama atenção para o potencial de desenvolvimento humano. Crescer envolve necessidades que vão além da simples preservação daquilo que já conquistamos.

Isso não significa que todas as pessoas tenham condições de simplesmente abandonar situações difíceis. Dinheiro, responsabilidades familiares, saúde, oportunidades e diversas circunstâncias concretas podem limitar escolhas. Nem toda permanência acontece por medo.

Mas, quando existem possibilidades e o principal obstáculo é esperar uma segurança absoluta, talvez seja necessário reconhecer que ficar também produz consequências.

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Enquanto você espera, o tempo continua passando. A carreira que deseja experimentar permanece adiada. A relação que já não deseja continua ocupando anos da sua vida. O projeto nunca sai do papel. A versão de você que poderia surgir depois daquela mudança continua sendo apenas uma possibilidade.

Talvez o momento certo não seja aquele em que o medo desaparece. Talvez seja aquele em que você percebe que permanecer exatamente onde está começou a assustar mais do que descobrir o que existe depois da mudança.

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