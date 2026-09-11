REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Você não precisa estar bem para seguir em frente; às vezes, seguir em frente é justamente o que vai fazer você ficar bem aos poucos' - a reflexão inspirada em Viktor Frankl

Esperar a dor desaparecer completamente antes de retomar a própria vida pode prolongar a sensação de estar parado; pequenos movimentos também podem fazer parte do processo de reconstrução

Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 00:30

Viktor Frankl Crédito: Reprodução

Existe uma ideia comum de que precisamos primeiro ficar bem para depois voltar a viver. Como se fosse necessário superar completamente um término, uma perda, uma decepção ou um período difícil antes de retomar planos, encontrar pessoas e permitir que novas experiências aconteçam.

Mas talvez a ordem nem sempre seja essa. Às vezes, começamos a ficar bem justamente enquanto voltamos a viver.

8 curiosidades sobre Viktor Frankl 1 de 8

A reflexão inspirada na obra de Viktor Frankl ajuda a pensar sobre essa possibilidade. Psiquiatra e neurologista austríaco, Frankl desenvolveu a logoterapia, abordagem que colocou a busca de sentido no centro de sua compreensão sobre a existência humana.

Isso não significa ignorar a dor ou fingir que nada aconteceu.

Depois de uma experiência emocionalmente difícil, é natural precisar de tempo. Há dias em que levantar da cama exige esforço, conversas parecem cansativas e atividades que antes davam prazer deixam temporariamente de despertar interesse.

O problema pode surgir quando começamos a acreditar que só temos autorização para viver novamente depois que todos esses sentimentos desaparecerem.

"Quando eu superar, volto a sair."

"Quando eu estiver bem, faço aquela viagem."

"Quando parar de sentir saudade, conheço pessoas novas."

"Quando recuperar minha autoestima, começo aquele projeto."

Sem perceber, a vida pode ficar condicionada a uma recuperação completa que talvez não aconteça de uma hora para outra.

Seguir em frente não precisa começar com uma grande transformação.

Pode ser aceitar um convite mesmo sem estar particularmente animado. Retomar uma atividade abandonada. Voltar a cuidar de si. Fazer planos para o próximo mês. Encontrar um amigo. Aprender alguma coisa nova.

Nenhuma dessas atitudes apaga aquilo que aconteceu.

Você pode rir durante uma tarde e chorar novamente à noite. Pode passar um fim de semana ótimo e sentir saudade na segunda-feira. Pode acreditar que avançou e, inesperadamente, ser atingido por uma lembrança.

Isso não significa que voltou ao começo.

Processos emocionais raramente acontecem em linha reta.

A perspectiva de Frankl sobre sentido também permite compreender que uma experiência dolorosa não precisa ocupar para sempre o centro da existência. Mesmo quando não podemos modificar aquilo que aconteceu, ainda existem possibilidades diante de nós.

Depois de um término, por exemplo, talvez a pessoa espere deixar de amar completamente o ex para começar a construir outra vida.

Mas a reconstrução pode acontecer enquanto a saudade ainda existe.

Aos poucos, novos hábitos ocupam os horários que antes pertenciam à relação. Outros planos começam a surgir. Pessoas diferentes ganham espaço. A identidade deixa de estar tão ligada ao que foi perdido.

Até que aquilo que parecia exigir esforço começa novamente a acontecer com naturalidade.

Não porque alguém decidiu esquecer o passado, mas porque o presente voltou a ter coisas importantes dentro dele.

É importante também não transformar "seguir em frente" em uma cobrança. Existem dores que exigem tempo, apoio e, em alguns casos, acompanhamento profissional. Ninguém precisa demonstrar recuperação para satisfazer a expectativa de quem está ao redor.

A questão é não acreditar que sentir dor significa necessariamente permanecer parado.

Talvez você ainda não esteja completamente bem.

Ainda pode sentir falta. Ainda pode ter dúvidas. Ainda pode existir uma parte sua tentando compreender tudo o que aconteceu.

Mesmo assim, você pode dar pequenos passos.