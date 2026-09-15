REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Você não precisa ter certeza de que vai dar certo para sair de um lugar onde já sabe que não está bem' - a reflexão inspirada na obra de Carl Rogers sobre mudança

Esperar uma garantia antes de mudar pode nos manter durante anos em situações infelizes, porque algumas escolhas só revelam o que podem oferecer depois que encontramos coragem para fazê-las

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 00:30

Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. Crédito: Reprodução

Uma das razões que fazem tantas pessoas permanecerem em situações que já não desejam é uma pergunta aparentemente simples: "E se eu mudar e der errado?"

Ela aparece antes de terminar um relacionamento, pedir demissão, mudar de cidade, começar uma nova carreira ou abandonar qualquer situação que, apesar de conhecida, já não proporciona satisfação.

Queremos saber o que acontecerá depois. O problema é que ninguém consegue oferecer essa garantia.

8 curiosidades sobre Carl Rogers 1 de 8

A reflexão inspirada na obra do psicólogo Carl Rogers ajuda a pensar sobre mudança, crescimento e a construção de uma vida mais coerente com aquilo que realmente sentimos e desejamos. Um dos principais representantes da psicologia humanista, Rogers valorizava a capacidade humana de desenvolvimento e transformação.

Isso não significa que mudar seja sempre a melhor decisão. Às vezes, permanecer é uma escolha consciente e adequada. Existem relações que podem ser reconstruídas, trabalhos que atravessam períodos difíceis e problemas que não precisam necessariamente ser resolvidos com uma ruptura.

Mas existe uma diferença entre escolher ficar e permanecer apenas porque o desconhecido assusta. Uma pessoa pode saber há anos que está infeliz no emprego, mas pensar que talvez não encontre outro. Pode reconhecer que um relacionamento a machuca, mas temer ficar sozinha. Pode desejar uma vida completamente diferente e continuar adiando qualquer movimento porque não sabe se conseguirá construir aquilo que imagina.

O conhecido começa então a parecer seguro simplesmente porque já sabemos como sobreviver dentro dele. E essa segurança pode enganar. Saber exatamente como uma situação nos machuca não faz dela uma situação melhor. Apenas faz dela uma dor conhecida. É por isso que algumas pessoas permanecem durante tanto tempo em lugares dos quais dizem querer sair. Elas não estão necessariamente esperando uma oportunidade. Muitas vezes, estão esperando uma certeza.

A certeza de que o próximo relacionamento será melhor. A certeza de que outro emprego aparecerá. A certeza de que não haverá arrependimento. A certeza de que começar novamente valerá a pena. Só que mudanças importantes raramente chegam acompanhadas dessas garantias. Isso também não significa agir impulsivamente. Sair de uma situação pode exigir planejamento, dinheiro, apoio emocional e avaliação das consequências. Coragem não é ignorar riscos.

A diferença está em não transformar a impossibilidade de eliminar todos os riscos em justificativa para nunca fazer nada. Às vezes, você não sabe se o próximo lugar será melhor. Sabe apenas que o atual já não é bom. E essa informação também tem valor.

Na perspectiva humanista associada a Rogers, o desenvolvimento pessoal envolve aproximar a vida vivida daquilo que percebemos autenticamente em nós mesmos. Quando existe uma distância permanente entre aquilo que sentimos e a maneira como continuamos vivendo, o desconforto merece ser escutado.

Talvez você não tenha certeza de que dará certo. Talvez exista medo, dúvida e até a possibilidade de arrependimento. Mas nenhuma escolha importante vem com a promessa de um final perfeito.