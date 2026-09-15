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Frase do dia da Psicologia: 'Você não precisa ter certeza de que vai dar certo para sair de um lugar onde já sabe que não está bem' - a reflexão inspirada na obra de Carl Rogers sobre mudança

Esperar uma garantia antes de mudar pode nos manter durante anos em situações infelizes, porque algumas escolhas só revelam o que podem oferecer depois que encontramos coragem para fazê-las

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 00:30

Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista.
Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. Crédito: Reprodução

Uma das razões que fazem tantas pessoas permanecerem em situações que já não desejam é uma pergunta aparentemente simples: "E se eu mudar e der errado?"

Ela aparece antes de terminar um relacionamento, pedir demissão, mudar de cidade, começar uma nova carreira ou abandonar qualquer situação que, apesar de conhecida, já não proporciona satisfação.

Queremos saber o que acontecerá depois. O problema é que ninguém consegue oferecer essa garantia.

8 curiosidades sobre Carl Rogers

Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Carl Rogers criou a abordagem conhecida como terapia centrada na pessoa. por Reprodução
Suas ideias influenciaram psicologia, educação e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos. por Reprodução
O psicólogo acreditava que todas as pessoas possuem potencial para crescimento emocional. por Reprodução
Rogers defendia que empatia e escuta são fundamentais nas relações humanas. por Reprodução
Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. por Reprodução
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Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução

A reflexão inspirada na obra do psicólogo Carl Rogers ajuda a pensar sobre mudança, crescimento e a construção de uma vida mais coerente com aquilo que realmente sentimos e desejamos. Um dos principais representantes da psicologia humanista, Rogers valorizava a capacidade humana de desenvolvimento e transformação.

Isso não significa que mudar seja sempre a melhor decisão. Às vezes, permanecer é uma escolha consciente e adequada. Existem relações que podem ser reconstruídas, trabalhos que atravessam períodos difíceis e problemas que não precisam necessariamente ser resolvidos com uma ruptura.

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Frase do dia da Psicologia: “O ciúme é aquela dor que dá quando percebemos que a pessoa amada pode ser feliz sem a gente.” - a reflexão de Rubem Alves sobre insegurança, amor e medo de perder

Mas existe uma diferença entre escolher ficar e permanecer apenas porque o desconhecido assusta. Uma pessoa pode saber há anos que está infeliz no emprego, mas pensar que talvez não encontre outro. Pode reconhecer que um relacionamento a machuca, mas temer ficar sozinha. Pode desejar uma vida completamente diferente e continuar adiando qualquer movimento porque não sabe se conseguirá construir aquilo que imagina.

O conhecido começa então a parecer seguro simplesmente porque já sabemos como sobreviver dentro dele. E essa segurança pode enganar. Saber exatamente como uma situação nos machuca não faz dela uma situação melhor. Apenas faz dela uma dor conhecida. É por isso que algumas pessoas permanecem durante tanto tempo em lugares dos quais dizem querer sair. Elas não estão necessariamente esperando uma oportunidade. Muitas vezes, estão esperando uma certeza.

A certeza de que o próximo relacionamento será melhor. A certeza de que outro emprego aparecerá. A certeza de que não haverá arrependimento. A certeza de que começar novamente valerá a pena. Só que mudanças importantes raramente chegam acompanhadas dessas garantias. Isso também não significa agir impulsivamente. Sair de uma situação pode exigir planejamento, dinheiro, apoio emocional e avaliação das consequências. Coragem não é ignorar riscos.

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Frase do dia da Filosofia: 'Nenhuma mulher deveria precisar ser menos inteligente, menos ambiciosa ou menos intensa para fazer alguém se sentir maior' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

A diferença está em não transformar a impossibilidade de eliminar todos os riscos em justificativa para nunca fazer nada. Às vezes, você não sabe se o próximo lugar será melhor. Sabe apenas que o atual já não é bom. E essa informação também tem valor.

Na perspectiva humanista associada a Rogers, o desenvolvimento pessoal envolve aproximar a vida vivida daquilo que percebemos autenticamente em nós mesmos. Quando existe uma distância permanente entre aquilo que sentimos e a maneira como continuamos vivendo, o desconforto merece ser escutado.

Talvez você não tenha certeza de que dará certo. Talvez exista medo, dúvida e até a possibilidade de arrependimento. Mas nenhuma escolha importante vem com a promessa de um final perfeito.

Em alguns momentos, seguir em frente não começa quando finalmente sabemos que tudo dará certo. Começa quando reconhecemos que não queremos continuar sacrificando o presente apenas porque ainda não conseguimos prever o futuro.

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