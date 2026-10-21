REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Você passou tanto tempo tentando dar conta de tudo que já não sabe mais quem realmente é' - reflexão inspirada em Carl Jung

O desgaste emocional nem sempre aparece como tristeza ou esgotamento físico. Às vezes, surge quando uma pessoa percebe que abandonou seus desejos, interesses e sonhos para atender às exigências da rotina

Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 00:00

Carl Jung morreu em 1961, aos 85 anos, na Suíça. Crédito: Reprodução





“Uma das formas mais silenciosas de desgaste emocional é perceber que você passou tanto tempo tentando dar conta de tudo que já não sabe mais do que gosta, do que deseja ou de quem realmente é.” A frase, inspirada nas ideias de Carl Jung, aborda a perda de identidade que pode acontecer quando as responsabilidades ocupam praticamente todos os espaços da vida.

Existem pessoas que passam anos tentando dar conta de tudo. Trabalham, resolvem problemas, cuidam da casa, cumprem compromissos e procuram atender às expectativas de quem está ao redor. Fazem tantas coisas ao longo do dia que raramente encontram tempo para perguntar a si mesmas se estão felizes com a vida que levam.

10 curiosidades sobre Carl Jung 1 de 10

O desgaste começa a aparecer quando aquilo que antes proporcionava prazer perde espaço na rotina. Os hobbies são abandonados, os sonhos ficam para depois e os momentos de descanso passam a ser utilizados apenas para recuperar as forças necessárias para enfrentar mais uma semana. Aos poucos, a pessoa se acostuma tanto a cumprir obrigações que já não consegue identificar o que gostaria de fazer se tivesse tempo livre.

Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, desenvolveu o conceito de persona, relacionado à maneira como nos apresentamos ao mundo e aos papéis que desempenhamos socialmente. Embora a frase não seja uma citação literal do psicólogo, suas reflexões ajudam a compreender o risco de uma pessoa se identificar excessivamente com suas funções e perder contato com outros aspectos da própria personalidade.

Na prática, isso pode acontecer com quem passa a se definir exclusivamente pelo trabalho, pelas responsabilidades familiares ou pela necessidade de ser alguém que sempre resolve tudo. A identidade fica tão associada ao desempenho dessas funções que qualquer momento sem obrigações pode provocar uma sensação inesperada de vazio.

Não se trata necessariamente de falta de gratidão ou de insatisfação com todas as áreas da vida. Uma pessoa pode gostar do trabalho, amar a família e reconhecer suas conquistas, mas ainda sentir que deixou partes importantes de si mesma pelo caminho.

Esse tipo de desgaste merece atenção porque nem sempre é percebido por quem está ao redor. A rotina continua funcionando, os compromissos são cumpridos e aparentemente tudo está bem. Entretanto, por trás dessa produtividade, pode existir alguém que já não encontra entusiasmo nas atividades que antes faziam seus olhos brilhar.

A reflexão inspirada em Jung convida a reconhecer que somos mais do que nossas obrigações. Recuperar interesses, respeitar limites e reservar espaço para desejos pessoais não significa abandonar responsabilidades, mas impedir que elas ocupem toda a existência.