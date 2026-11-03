REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Você tem o direito de não perdoar quem te machucou. Quem diz que perdoar é necessário, raramente pergunta o tamanho da sua dor' - reflexão inspirada em Harriet Lerner

Reflexão inspirada na psicóloga Harriet Lerner aborda a pressão social e religiosa sobre quem não deseja perdoar e explica por que seguir em frente não significa necessariamente reconciliar-se com quem provocou o sofrimento

Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 00:30

Durante décadas, Harriet Lerner integrou a equipe da Menninger Clinic, uma das mais tradicionais instituições dedicadas à psiquiatria e à psicologia clínica. Crédito: Reprodução

“Você tem o direito de não perdoar quem machucou você. As pessoas gostam de dizer que perdoar é necessário para encontrar paz, mas raramente perguntam o tamanho da dor que alguém precisou suportar. Nem a religião, nem os laços familiares, nem o tempo que passou deveriam ser usados para obrigar uma pessoa a oferecer um perdão que ainda não consegue ou simplesmente não deseja conceder. Não perdoar não significa viver com ódio. Às vezes, significa apenas reconhecer que existem feridas que você não tem obrigação de transformar em reconciliação.”

A reflexão, inspirada em temas abordados pela psicóloga norte-americana Harriet Lerner, questiona uma cobrança frequente nas relações humanas: a ideia de que toda pessoa machucada precisa perdoar para conseguir viver em paz.

Quando alguém sofre uma traição, uma humilhação ou uma injustiça, é comum ouvir conselhos sobre a importância de deixar o passado para trás. Muitas vezes, essas recomendações aparecem antes mesmo de a pessoa conseguir compreender o que aconteceu.

Quem é Harriet Lerner 1 de 4

Em algumas famílias, o perdão é tratado como uma obrigação. Frases como “é sua mãe”, “é seu pai” ou “família é família” acabam sendo utilizadas para pressionar alguém a restabelecer uma relação, independentemente da gravidade do sofrimento provocado.

A religião também pode aparecer nessas conversas. Embora o perdão seja um valor importante em diferentes tradições religiosas, crenças pessoais não deveriam ser utilizadas para desconsiderar a dor de alguém ou impor uma reconciliação.

Harriet Lerner, autora de livros sobre relacionamentos, conflitos e responsabilidade emocional, discute a importância de reconhecer os danos provocados nas relações. Em *Why Won't You Apologize?*, a psicóloga aborda o papel dos pedidos de desculpas e as dificuldades envolvidas na reparação de vínculos.

A frase apresentada não é uma citação literal da autora, mas uma reflexão contemporânea inspirada nesses temas.

Existe uma diferença importante entre perdoar, esquecer e voltar a conviver. Uma pessoa pode decidir não alimentar sentimentos de vingança e, ainda assim, não desejar oferecer perdão ou retomar contato com quem a machucou.

Da mesma forma, o perdão não garante que uma relação volte a ser saudável. Quando não existe reconhecimento do erro ou mudança de comportamento, a reconciliação pode expor alguém novamente às situações que provocaram sofrimento.

Isso não significa que perdoar seja errado. Para muitas pessoas, o perdão representa uma escolha significativa e pode fazer parte de um processo de recuperação emocional. O problema surge quando essa decisão deixa de ser pessoal e passa a ser uma exigência dos outros.

Também não existe um prazo universal para superar uma experiência dolorosa. Algumas feridas exigem tempo, apoio e distanciamento. Outras podem deixar consequências que não desaparecem simplesmente porque alguém pediu desculpas.

A reflexão inspirada em Harriet Lerner lembra que a responsabilidade pelo sofrimento não deve ser transferida para quem foi machucado. Antes de cobrar perdão, é importante reconhecer a gravidade do que aconteceu e respeitar os limites de quem sofreu.