REFLEXÃO

Frase do dia de filme: 'Às vezes, perder alguém é a única maneira de descobrir quem você realmente é' - a reflexão inspirada em Comer, Rezar, Amar

A história de Liz Gilbert mostra como o fim de um relacionamento pode abrir espaço para redescobrir a própria identidade, os desejos e os caminhos que ficaram esquecidos ao longo da vida

Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 00:15

Comer, Rezar, Amar Crédito: Reprodução

A frase inspirada no filme protagonizado por Julia Roberts fala sobre aqueles momentos em que uma perda desmonta a vida que imaginávamos ter. Nem sempre perder alguém significa apenas ficar sem aquela pessoa. Às vezes, significa também perder uma versão de nós mesmos que existia dentro daquela relação.

Em Comer, Rezar, Amar, a protagonista atravessa justamente esse processo. Depois de perceber que a vida que construiu já não fazia sentido para ela, decide sair em busca de novas experiências e, principalmente, de uma identidade que havia ficado esquecida no caminho.

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Há relações que nos transformam, mas também existem aquelas em que, aos poucos, deixamos de saber quem somos separadamente. Fazemos planos pensando no outro, adaptamos escolhas, abandonamos desejos e nos acostumamos tanto a uma determinada vida que imaginar um recomeço parece assustador.

Por isso, alguns términos doem não apenas pela ausência de quem foi embora, mas pela necessidade de descobrir quem somos quando aquela pessoa já não ocupa o mesmo lugar.

Recomeçar pode significar reaprender a gostar da própria companhia, recuperar interesses esquecidos e tomar decisões sem precisar considerar constantemente o que o outro espera. É um processo que pode ser solitário, mas também pode devolver uma sensação de liberdade.

Nem toda perda é uma escolha, e nenhuma dor precisa ser romantizada. Mas algumas despedidas acabam revelando uma verdade que a permanência escondia: talvez aquela relação tivesse se tornado tão importante que já não deixava espaço suficiente para a própria pessoa existir.