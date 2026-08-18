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Frase do dia de filme: 'Às vezes, perder alguém é a única maneira de descobrir quem você realmente é' - a reflexão inspirada em Comer, Rezar, Amar

A história de Liz Gilbert mostra como o fim de um relacionamento pode abrir espaço para redescobrir a própria identidade, os desejos e os caminhos que ficaram esquecidos ao longo da vida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 00:15

Comer, Rezar, Amar
Comer, Rezar, Amar Crédito: Reprodução

A frase inspirada no filme protagonizado por Julia Roberts fala sobre aqueles momentos em que uma perda desmonta a vida que imaginávamos ter. Nem sempre perder alguém significa apenas ficar sem aquela pessoa. Às vezes, significa também perder uma versão de nós mesmos que existia dentro daquela relação.

Em Comer, Rezar, Amar, a protagonista atravessa justamente esse processo. Depois de perceber que a vida que construiu já não fazia sentido para ela, decide sair em busca de novas experiências e, principalmente, de uma identidade que havia ficado esquecida no caminho.

Preste atenção nesses 7 sinais do relacionamento tóxico

Controle disfarçado de cuidado: Inicialmente, o relacionamento tóxico começa sutilmente, parecendo intenso e apaixonado, com a pessoa sendo colocada em um pedestal. No entanto, o mesmo olhar de admiração gradualmente se torna depreciativo e vigilante. por Freepik
Ciúme confundido com prova de amor: O ciúme não é amor; é insegurança fantasiada de romantismo. Quando o ciúme se torna a justificativa para a agressividade ou transforma o celular do parceiro em prova de fidelidade, o amor já está doente. O amor que sufoca é, na verdade, posse. por Shutterstock
Desvalorização emocional e gaslighting: Este sinal envolve críticas constantes, comparações e piadas sobre o parceiro, especialmente em público, sempre minimizadas como "brincadeirinha". Uma das formas mais perversas de manipulação é o gaslighting, que faz a vítima duvidar de sua própria percepção. por Freepik
Isolamento O isolamento é um dos sinais mais perigosos. A pessoa começa a ser afastada de amigos, família e referências sob pretextos como "Eles têm inveja da gente" ou "Sua família não quer a nossa felicidade". por Imagem: Reprodução digital | Max
Ciclos de culpa e perdão (montanha-russa emocional) O relacionamento tóxico segue uma fórmula previsível: tensão, explosão, arrependimento, lua de mel, e tensão novamente. por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
Medo constante (pisar em ovos) Se o amor fosse um refúgio, no relacionamento tóxico ele vira um campo minado. A pessoa começa a ter medo de ser ela mesma, de dizer o que pensa e de desagradar o parceiro, vivendo em constante alerta. por Pexels
Perda de identidade O amor saudável faz a pessoa crescer, não desaparecer. A perda de identidade ocorre quando a essência da vítima se molda para caber no mundo do outro, mudando seu jeito de falar, vestir e rir. por Reprodução | Internet
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Controle disfarçado de cuidado: Inicialmente, o relacionamento tóxico começa sutilmente, parecendo intenso e apaixonado, com a pessoa sendo colocada em um pedestal. No entanto, o mesmo olhar de admiração gradualmente se torna depreciativo e vigilante. por Freepik

Há relações que nos transformam, mas também existem aquelas em que, aos poucos, deixamos de saber quem somos separadamente. Fazemos planos pensando no outro, adaptamos escolhas, abandonamos desejos e nos acostumamos tanto a uma determinada vida que imaginar um recomeço parece assustador.

Por isso, alguns términos doem não apenas pela ausência de quem foi embora, mas pela necessidade de descobrir quem somos quando aquela pessoa já não ocupa o mesmo lugar.

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Recomeçar pode significar reaprender a gostar da própria companhia, recuperar interesses esquecidos e tomar decisões sem precisar considerar constantemente o que o outro espera. É um processo que pode ser solitário, mas também pode devolver uma sensação de liberdade.

Nem toda perda é uma escolha, e nenhuma dor precisa ser romantizada. Mas algumas despedidas acabam revelando uma verdade que a permanência escondia: talvez aquela relação tivesse se tornado tão importante que já não deixava espaço suficiente para a própria pessoa existir.

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Às vezes, perder alguém não revela apenas quem foi embora. Revela quem ficou. E é justamente essa pessoa que precisa aprender, pouco a pouco, a se reconhecer novamente.

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