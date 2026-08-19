REFLEXÃO

Frase do dia de filme: 'Uma mãe pode atravessar caminhos que jamais imaginou quando acredita que está lutando pelo filho' - a reflexão inspirada em 'Pureza'

A história real de uma mãe que enfrentou medo, exploração e injustiça em uma busca determinada pelo filho desaparecido

Fernanda Varela

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15:08

Pureza Crédito: Reprodução

O filme 'Pureza' apresenta uma história em que o amor de uma mãe se transforma em força para enfrentar circunstâncias que ela jamais imaginou viver. Inspirada em acontecimentos reais, a produção acompanha Pureza Lopes Loyola, uma mulher que parte em busca do filho desaparecido e acaba encontrando uma realidade marcada pela exploração e pelo trabalho escravo.

A princípio, a jornada de Pureza nasce de uma preocupação profundamente pessoal: encontrar o filho. Mas a busca a coloca diante de situações que ultrapassam a própria família. Ao testemunhar a violência e as condições degradantes enfrentadas por trabalhadores, ela percebe que não poderia simplesmente seguir adiante e esquecer aquilo que havia visto.

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É justamente aí que a história ganha outra dimensão. O que começou como uma mãe tentando encontrar o próprio filho se transforma também em uma luta contra uma realidade que atingia outras pessoas. Pureza passa a enfrentar não apenas a dor da ausência, mas também o medo de denunciar aquilo que descobriu.

A trajetória mostra como situações extremas podem revelar uma coragem que nem sempre sabemos que temos. Não se trata de não sentir medo. É justamente continuar mesmo quando o medo existe, movida por algo que parece maior do que a própria segurança.

A maternidade também aparece no filme para além da ideia de proteção. O amor pelo filho é o ponto de partida de uma transformação. Ao procurar uma pessoa que ama, Pureza acaba se tornando testemunha de uma injustiça que não poderia ignorar.

A história também lembra que algumas das maiores mudanças começam com uma atitude aparentemente simples: não desistir de procurar, não aceitar uma resposta fácil e não permanecer em silêncio diante daquilo que sabemos estar errado.

Pureza não parte em busca de heroísmo. Ela parte porque é mãe e quer encontrar o filho. Mas, no caminho, descobre que sua luta poderia alcançar muito mais pessoas.