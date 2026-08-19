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Frase do dia de filme: 'Uma mãe pode atravessar caminhos que jamais imaginou quando acredita que está lutando pelo filho' - a reflexão inspirada em 'Pureza'

A história real de uma mãe que enfrentou medo, exploração e injustiça em uma busca determinada pelo filho desaparecido

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15:08

Pureza
Pureza Crédito: Reprodução

O filme 'Pureza' apresenta uma história em que o amor de uma mãe se transforma em força para enfrentar circunstâncias que ela jamais imaginou viver. Inspirada em acontecimentos reais, a produção acompanha Pureza Lopes Loyola, uma mulher que parte em busca do filho desaparecido e acaba encontrando uma realidade marcada pela exploração e pelo trabalho escravo.

A princípio, a jornada de Pureza nasce de uma preocupação profundamente pessoal: encontrar o filho. Mas a busca a coloca diante de situações que ultrapassam a própria família. Ao testemunhar a violência e as condições degradantes enfrentadas por trabalhadores, ela percebe que não poderia simplesmente seguir adiante e esquecer aquilo que havia visto.

Confira 33 livros para dar de presente no Dia das Mães

A última carta, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Beckett é um militar americano endurecido pelos horrores que já testemunhou na guerra. A não ser pela amizade sincera que tem com Ryan, um soldado de sua unidade, e com a cachorra Bagunça, ele perdeu a fé no amor e na humanidade. Até que Ryan o convence a se corresponder com sua irmã, Ella, que está do outro lado do mundo, em Telluride, no Colorado. Mesmo sem nunca tê-la conhecido pessoalmente, Beckett encontra refúgio nas cartas que os dois trocam e fica totalmente encantado por ela.  por Reprodução
Prometa que vai se lembrar de mim, de Abby Jimenez (Arqueiro). Conta a história de Samantha, que vive um romance intenso com o veterinário Xavier após um encontro memorável. O amor floresce, mas Samantha precisa se mudar para cuidar da mãe com demência avançada. Apesar da forte conexão, ela pede para ser esquecida, lutando contra a distância e o tempo. por Reprodução
A palavra que resta, de Stênio Gardel (Companhia das Letras). Neste primoroso romance de estreia, acompanhamos a trajetória de Raimundo, homem analfabeto que na juventude teve seu amor secreto brutalmente interrompido e que por cinquenta anos guardou consigo uma carta que nunca pôde ler. por Reprodução
Amor de redenção, de Francine Rivers (Verus). Angel aprendeu a não esperar dos homens nada além de traição. Vendida como prostituta ainda criança, a única maneira que ela encontra para sobreviver é mantendo o ódio bem vivo em seu coração. E o que ela mais odeia são os homens que a usaram, deixando-a com um imenso vazio interior.Até o dia em que ela conhece Michael Hosea. Um homem que busca o divino em todas as coisas, Michael obedece ao chamado de Deus para que se case com Angel e a ame incondicionalmente. Aos poucos, ele vai conquistando um lugar cada dia maior no coração de sua esposa, que começa a se abrir para ele. por Divulgação
O jardim das oliveiras, de Adélia Prado (Record).  Doze anos após o lançamento de sua última obra, Adélia Prado, vencedora dos prêmios Camões e Machado de Assis, retorna à poesia com O jardim das oliveiras , uma reunião de 105 poemas inéditos. por Reprodução
Meus amigos, de Fredrik Backman (Rocco). A maioria das pessoas nem sequer as percebe – três minúsculas figuras sentadas na ponta de um longo cais, no canto de uma das pinturas mais famosas do mundo. Em geral, pensam que é apenas uma bela representação do mar. Mas Louisa, uma jovem de dezoito anos com grande talento artístico e um passado trágico, sabe que há algo mais por trás da imagem e está determinada a descobrir a história daquelas enigmáticas figuras.  por Reprodução
O último instante, de Liane Moriarty (Intrínseca). Em uma viagem de avião como outra qualquer, uma mulher prevê quando e como cada passageiro vai morrer. Ninguém a leva a sério, até a primeira morte ser confirmada alguns meses depois. por Reprodução
A hora da estrela, de Clarice Lispector (Rocco). A nordestina Macabéa, a protagonista deA hora da estrela, é uma mulher miserável, que mal tem consciência de existir. Depois de perder seu único elo com o mundo, uma velha tia, ela viaja para o Rio, onde aluga um quarto, se emprega como datilógrafa e gasta suas horas ouvindo a Rádio Relógio. Apaixona-se, então, por Olímpico de Jesus, um metalúrgico nordestino, que logo a trai com uma colega de trabalho. Desesperada, Macabéa consulta uma cartomante, que lhe prevê um futuro luminoso, bem diferente do que a espera. por Divulgação
Querida Debbie, de Freida McFadden (Arqueiro). Debbie Mullen está furiosa. Há anos ela oferece seus melhores conselhos na coluna Querida Debbie, para a qual mulheres escrevem em busca de soluções para problemas do dia a dia.Em seu trabalho, Debbie ouve inúmeras esposas que são ignoradas, menosprezadas e até mesmo agredidas pelo marido. E sempre faz o possível para lhes apontar um caminho.Mas ultimamente sua própria vida está saindo do controle. As duas filhas adolescentes estão se comportando de forma estranha. Ela acabou de ser demitida. E seu marido, de acordo com o aplicativo de rastreamento do celular dele, está guardando algum segredo.Agora Debbie cansou de ser compreensiva, sensata e prática. É hora de seguir os próprios conselhos. E é hora de se vingar de todas as pessoas a seu redor que mais merecem. por Reprodução
Tudo que deixamos inacabado, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Aos 28 anos, Georgia Stanton é obrigada a recomeçar a vida depois de um doloroso divórcio. Ao voltar para a casa da família no Colorado, ela se vê cara a cara com o autor best-seller Noah Harrison, que está na cidade para fechar um contrato e terminar o último livro da bisavó dela, uma famosa escritora.  por Reprodução
O livro das horas perdidas, de Hayley Gelfuso (Intrínseca). Para além do espaço e do tempo, existe uma biblioteca enorme, repleta de livros que contêm as memórias de todas as pessoas que já viveram. Apenas alguns indivíduos conhecem esse lugar mágico, cuja única forma de acesso se dá por relógios especiais, e é ali que, em 1938, o pai de Lisavet Levy esconde a filha para tentar salvar a vida dela durante a Segunda Guerra Mundial. Embora prometa voltar em breve, o homem nunca mais retorna, o que faz com que a menina de onze anos fique presa na biblioteca, entre livros e fantasmas, destinada a conhecer o mundo apenas através das lembranças de outras pessoas.À medida que cresce, Lisavet se dá conta de que agentes do governo vêm queimando alguns livros, de forma a definir quais memórias serão preservadas e quais serão apagadas de vez, enviesando a versão dos acontecimentos de acordo com seus interesses. Para resguardar o passado, ela decide então coletar os fragmentos restantes dessas existências que certas pessoas querem que sejam esquecidas. Até que, em meados dos anos 1940, encontra um espião americano chamado Ernest Duquesne, que lhe oferece um vislumbre do mundo que deixou para trás, lançando-a em uma jornada capaz de mudar não apenas o futuro de ambos, mas o curso da História.Quase duas décadas depois, em 1965, a jovem Amelia Duquesne está de luto pela morte do tio quando uma agente da CIA pede sua ajuda para encontrar um estranho livro de memórias que Ernest vinha procurando. Mas quando a garota enfim visita a biblioteca mágica, percebe que o passado ― e a verdade ― podem não ser tão lineares quanto ela imaginava.  por Reprodução
A mulher em silêncio, de Freida McFadden (Arqueiro). Um casamento cheio de segredos e uma esposa incapaz de falar. O que fazer quando você quer desesperadamente falar, mas só consegue se exprimir através dos seus olhos? por Reprodução
A doceria mágica da Rua do Anoitecer, de Hiyoko Kurisu (Arqueiro). No fim dessa estranha rua, a Doceria Mágica Âmbar é a única loja aberta, e vez por outra acaba sendo encontrada por um humano perdido. por Reprodução
Chocolate quente às quintas-feiras, de Michiko Aoyama (Arqueiro). Escondido à sombra das cerejeiras que margeiam um pequeno rio, o Café Marble tem apenas três pequenas mesas de madeira e um balcão. Mesmo assim, os clientes encontram ali um refúgio de paz. por Divulgação
A filha perdida, de Elena Ferrante (Intrínseca). O  terceiro romance da autora que se consagrou por sua série napolitana acompanha os sentimentos conflitantes de uma professora universitária de meia-idade, Leda, que, aliviada depois de as filhas já crescidas se mudarem para o Canadá com o pai, decide tirar férias no litoral sul da Itália. Logo nos primeiros dias na praia, ela volta toda a sua atenção para uma ruidosa família de napolitanos, em especial para Nina, a jovem mãe de uma menininha chamada Elena que sempre está acompanhada de sua boneca.  por Reprodução
Uma segunda chance, de Colleen Hoover (Galera Record). Será que todos merecem uma segunda chance? É o que mais deseja Kenna Rowan, na luta para recuperar os pedaços estilhaçados de sua antiga vida após um trágico acidente ter colocado tudo a perder. Uma segunda chance é o tão esperado novo romance de Colleen Hoover, CoHo para os íntimos, autora fenômeno de vendas, que já ultrapassou a marca de 1 milhão de exemplares vendidos no Brasil.  por Reprodução
Mesa para dois, de Laura Dickerman (Verus). No pós-pandemia, dois editores de diferentes selos são forçados a compartilhar a mesma mesa de trabalho em dias alternados da semana. Sem nunca terem se visto, e bastante infelizes com o novo sistema de compartilhamento, Rebecca Blume e Ben Heath começam a trocar alfinetadas por meio de post-its deixados no vaso do cacto que dividem.Quando a morte de Edward David Adams, um escritor renomado conhecido como “o Leão”, é anunciada, a possibilidade de conquistar seu cobiçado espólio literário faz a troca de farpas piorar ainda mais. É uma oportunidade que pode mudar suas carreiras, e os dois precisarão decidir até onde estão dispostos a ir para vencer, qual papel querem desempenhar no legado do Leão e, mais do que isso, o que significam um para o outro.  por Reprodução
Loucos por livros, de Emily Henry (Verus). Loucos por livros é o novo romance de Emily Henry, autora do hit Leitura de verão. Com sua escrita leve e divertida, ela vai aquecer o coração dos leitores e mostrar um pouquinho dos bastidores do mercado editorial. E, claro, nos deixar ansiosos para descobrir o que vai acontecer com Nora e Charlie. por Reprodução
Se não fosse você, de Colleen Hoover (Galera). Em Se não fosse você, a autora #1 do New York Times Colleen Hoover fala sobre família, primeiro amor, luto e traição em uma história emocionante que tocará os corações tanto de mães quanto de filhas. Morgan e Clara Grant são mae e filha, e aparentemente não têm nada em comum.Morgan engravidou muito nova, com dezesseis anos, e está determinada a evitar que sua filha passe pelas mesmas dificuldades que enfrentou. Colocando sempre a família em primeiro plano, Morgan deixou os próprios sonhos de lado para dedicar-se à filha e ao marido. Clara, por sua vez, não quer seguir os passos da mãe – ela não consegue enxergar nada de espontâneo na personalidade de Morgan. No auge dos seus dezesseis anos, seu maior desejo é ir para a universidade estudar teatro, mesmo que os pais não incentivem a carreira. por Reprodução
O mundo de Sofia, de Jostein Gaarder (Seguinte). Às vésperas de seu aniversário de quinze anos, Sofia Amundsen começa a receber bilhetes e cartões-postais bastante estranhos. Os bilhetes são anônimos e perguntam a Sofia quem é ela e de onde vem o mundo. Os postais são enviados do Líbano, por um major desconhecido, para uma certa Hilde Møller Knag, garota a quem Sofia também não conhece. O mistério dos bilhetes e dos postais é o ponto de partida deste romance fascinante, que vem conquistando milhões de leitores em todos os países e já vendeu mais de 1 milhão de exemplares só no Brasil. De capítulo em capítulo, de “lição” em “lição”, o leitor é convidado a percorrer toda a história da filosofia ocidental, ao mesmo tempo que se vê envolvido por um thriller que toma um rumo surpreendente. por Reprodução
Tempos de glória, de Anne Jacobs (Arqueiro). Depois do sucesso da série A Vila dos Tecidos, Anne Jacobs volta com mais uma emocionante saga familiar sobre as consequências da guerra e os laços que resistem ao tempo e à dor. por Reprodução
Mulher em queda, de Colleen Hoover (Galera). Colleen Hoover está de volta! Neste thriller viciante e cheio de reviravoltas, uma escritora em ruínas encontra um detetive enigmático que pode ser sua salvação… ou sua perdição.  por Divulgação
Confusões do amor, de Lynn Painter (Intrínseca). Uma faxineira precisa urgentemente de um lugar para ficar e um milionário está atrás de uma namorada de mentira para um evento importante. O acordo que os dois estão prestes a fazer é certeza de confusão e talvez de algo a mais… por Reprodução
É tempo de morangos, de Bruna Martiolli (Intrínseca). Em misto de guia literário e romance de formação, autora Bruna Martiolli, professora e influencer, entrelaça suas memórias da infância, passagens de sua adolescência e da vida adulta com poemas de Manoel de Barros, contos de José Saramago e romances de Machado de Assis, entre outros clássicos da língua portuguesa por Reprodução
Um lugar bem longe daqui, de Delia Owens (Intrínseca). Por anos, boatos sobre Kya Clark, a “Menina do Brejo”, assombraram Barkley Cove, uma calma cidade costeira da Carolina do Norte. Ela, no entanto, não é o que todos dizem. Sensata e inteligente, Kya sobreviveu por anos sozinha no pântano. Abandonada pela mãe, que não conseguiu suportar o marido abusivo e alcoólatra, e depois pelos irmãos, a menina viveu algum tempo na companhia negligente e por vezes brutal do pai, que acabou também por deixá-la. Anos depois, quando dois jovens da cidade ficam intrigados com sua beleza selvagem, Kya se permite experimentar uma nova vida — até que o impensável acontece e um deles é encontrado morto.  por Reprodução
Nosso final feliz, de Ashley Poston (Arqueiro). Eileen Merriweather é uma professora de literatura que adora um final feliz. Quando mergulha na ficção, ela se sente segura.É por isso que está tão determinada a ir ao retiro anual do seu clube do livro. Este ano Eileen está precisando mais do que nunca de amigos, enormes taças de vinho e grandes gestos românticos – não importa de onde venham.Só que, no caminho, um acidente com o carro a deixa presa em uma cidadezinha tão pitoresca que parece ter saído de dentro de um romance. Porque saiu.Por mais inacreditável que seja, Eileen está em Eloraton, a cidade da sua série de romances favorita. Um lugar perfeito e que parou no tempo, bem na última história inacabada da falecida autora. E ela tem certeza de que foi por isso que foi parar lá: para conduzir a cidade ao seu final feliz.  por Reprodução
Tudo vai ficar bem, de Jojo Moyes (Intrínseca). Duas semanas após o lançamento do livro em que contava como salvou seu casamento, Lila é abandonada pelo marido, que a trocou por uma mulher mais nova. Pouco tempo depois, ela perde a mãe em um acidente trágico. Assim, de repente, Lila se vê com a carreira ameaçada, um padrasto idoso que parece ter ido morar com ela de vez e emoções à flor da pele. por Reprodução
Sobre as mulheres, de Susan Sontag (Companhia das Letras). Nesta coletânea inédita de reflexões incisivas, Susan Sontag se debruça sobre diferentes mecanismos de opressão feminina, explorando temas como envelhecimento, beleza e liberdade. Datados de 1972 a 1975, os sete textos deste volume permanecem atuais e revelam as contradições sociais e culturais que moldam a experiência das mulheres. por Reprodução
A cabeça do santo, de Socorro Acioli (Companhia das Letras). Aacompanha Samuel, um jovem que viaja ao interior do Ceará para cumprir a última vontade de sua mãe. Ele se abriga na cabeça oca de uma estátua de Santo Antônio inacabada e, misteriosamente, começa a ouvir as preces das mulheres da cidade, tornando-se um oráculo amoroso.  por Divulgação
A história da minha vida, de Lucy Score (Bloom Brasil). Nesta comédia romântica da autora sucesso no TikTok Lucy Score, uma escritora nova-iorquina em crise procura numa cidade pequena a inspiração para escrever a história da sua vida. por Reprodução
Pílulas de fé e sabedoria 2, de Padre Marcelo Rossi (Planeta). Em Pílulas de fé e sabedoria II, Padre Marcelo Rossi abre as portas para um encontro profundo, acolhedor e transformador com a Palavra de Deus. por Reprodução
O gato que salvou a biblioteca, de Sosuke Natsukawa (Planeta). Nanami Kosaki adora ler. A biblioteca local se tornou o seu lar longe de casa, e os livros, seus melhores amigos. Quando Nanami começa a reparar que alguns dos seus livros favoritos estão desaparecendo das prateleiras da biblioteca, ela passa a suspeitar de um homem de terno cinzento cujo comportamento furtivo não lhe parece nem um pouco certo. por Divulgação
Olá, estranho, de Katherine Center (Essência). Sadie Montgomery nunca imaginou o que estava por vir… Em um minuto, ela está celebrando sua maior conquista ao se tornar finalista do concurso anual da North American Portrait Society. No outro, está deitada em um leito de hospital com um diagnóstico de prosopagnosia, popularmente conhecida como “cegueira facial”.Imagine que você está lendo um livro de cabeça para baixo em um idioma desconhecido. Pois é, é assim com que se parece a nova realidade de Sadie. Todo rosto que encara parece um quebra-cabeça desconexo e irreconhecível. Apesar disso, ela tem apenas algumas semanas para pintar o melhor retrato de toda a sua vida e ganhar o concurso. Obstinada a conseguir o que deseja, Sadie fará de tudo para reverter sua condição e voltar a pintar, mas ninguém sabe quando ou se isso vai de fato acontecer. por Reprodução
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A última carta, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Beckett é um militar americano endurecido pelos horrores que já testemunhou na guerra. A não ser pela amizade sincera que tem com Ryan, um soldado de sua unidade, e com a cachorra Bagunça, ele perdeu a fé no amor e na humanidade. Até que Ryan o convence a se corresponder com sua irmã, Ella, que está do outro lado do mundo, em Telluride, no Colorado. Mesmo sem nunca tê-la conhecido pessoalmente, Beckett encontra refúgio nas cartas que os dois trocam e fica totalmente encantado por ela.  por Reprodução

É justamente aí que a história ganha outra dimensão. O que começou como uma mãe tentando encontrar o próprio filho se transforma também em uma luta contra uma realidade que atingia outras pessoas. Pureza passa a enfrentar não apenas a dor da ausência, mas também o medo de denunciar aquilo que descobriu.

A trajetória mostra como situações extremas podem revelar uma coragem que nem sempre sabemos que temos. Não se trata de não sentir medo. É justamente continuar mesmo quando o medo existe, movida por algo que parece maior do que a própria segurança.

A maternidade também aparece no filme para além da ideia de proteção. O amor pelo filho é o ponto de partida de uma transformação. Ao procurar uma pessoa que ama, Pureza acaba se tornando testemunha de uma injustiça que não poderia ignorar.

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A história também lembra que algumas das maiores mudanças começam com uma atitude aparentemente simples: não desistir de procurar, não aceitar uma resposta fácil e não permanecer em silêncio diante daquilo que sabemos estar errado.

Pureza não parte em busca de heroísmo. Ela parte porque é mãe e quer encontrar o filho. Mas, no caminho, descobre que sua luta poderia alcançar muito mais pessoas.

Talvez seja justamente essa uma das mensagens mais fortes da história: algumas pessoas encontram uma força extraordinária não porque escolheram ser fortes, mas porque o amor por alguém fez com que desistir simplesmente deixasse de ser uma opção.

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