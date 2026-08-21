REFLEXÃO

Frase do dia de filme: 'Nossas vidas são definidas por oportunidades, até mesmo pelas que perdemos' - a reflexão inspirada em 'O Curioso Caso de Benjamin Button'

A história de Benjamin Button mostra como encontros, escolhas e oportunidades perdidas também fazem parte da trajetória que construímos ao longo da vida

Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 00:15

O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade Crédito: Reprodução

'O Curioso Caso de Benjamin Button' é uma história sobre tempo, encontros e a maneira imprevisível como a vida coloca pessoas e oportunidades em nosso caminho. A trajetória de Benjamin mostra que nem tudo acontece no momento em que gostaríamos e que algumas coisas importantes chegam quando ainda não estamos preparados para recebê-las.

A frase ganha força justamente porque nos faz pensar nas oportunidades que não aproveitamos. Uma conversa que adiamos, uma decisão que não tivemos coragem de tomar, uma pessoa que deixamos partir ou um caminho que abandonamos por medo. É fácil imaginar como tudo poderia ter sido diferente se tivéssemos escolhido de outra maneira.

Benjamin Button 1 de 3

Mas viver olhando constantemente para essas possibilidades também pode nos impedir de perceber aquilo que existe no presente. Afinal, não temos como voltar para experimentar as escolhas que ficaram para trás. Podemos apenas aprender com elas e decidir o que fazer com as oportunidades que ainda aparecem.

O filme também apresenta uma relação diferente com o tempo. Benjamin nasce com uma condição incomum e envelhece de maneira inversa, fazendo com que sua experiência de vida seja marcada por uma constante sensação de desencontro. Pessoas chegam em momentos diferentes, caminhos se cruzam e depois se afastam.

Isso torna a história especialmente delicada porque nem todo encontro significativo foi feito para durar para sempre. Algumas pessoas fazem parte de determinados capítulos, deixam marcas profundas e seguem por outros caminhos. Isso não torna a experiência menos importante.

Também é possível olhar para as oportunidades perdidas sem transformar arrependimento em culpa. Naquele momento, fizemos escolhas com a maturidade, os medos e as informações que tínhamos. A pessoa que somos hoje enxerga possibilidades que talvez fossem invisíveis para quem éramos naquela época.

Talvez uma das maiores dificuldades da vida seja aceitar que não teremos todas as oportunidades. Algumas portas vão se fechar. Algumas histórias não vão acontecer. Algumas pessoas vão partir antes que estejamos preparados.

Ainda assim, a vida continua oferecendo novos caminhos.