Frase do dia do Estoicismo: 'A arte de viver assemelha-se mais à luta que à dança' - a lição de Marco Aurélio para dias ruins

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 01:00
A propaganda vende a ilusão de que o dia perfeito é leve, ensolarado e sem aborrecimento no trabalho ou em casa. Marco Aurélio já avisava há séculos: viver se parece muito mais com um dia de treino pesado ou briga de rua do que com festa de salão.
Quando o trânsito trava, o chefe cancela uma reunião ou a dieta vai para o espaço no primeiro pastel, a vontade é de soltar um grito de raiva. O reflexo humano é achar que o mundo pegou você para cristo: "por que isso só acontece comigo?".
10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino
Só que o pepino do dia a dia não é castigo divino, é o normal da vida funcionando. Em vez de xingar o vento ou chorar pitanga, o adulto focado resolve o BO com a cabeça fria.
Gastar energia xingando o pneu furado não faz ele encher sozinho. O suor de resolver a bronca calado vale muito mais do que mil reclamações no grupo da família.