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Frase do dia do Estoicismo: 'A arte de viver assemelha-se mais à luta que à dança' - a lição de Marco Aurélio para dias ruins

O filósofo traz uma reflexão para nos lembrarmos que a vida real não é um comercial de margarina

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 01:00

Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo.
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. Crédito: Reprodução

A propaganda vende a ilusão de que o dia perfeito é leve, ensolarado e sem aborrecimento no trabalho ou em casa. Marco Aurélio já avisava há séculos: viver se parece muito mais com um dia de treino pesado ou briga de rua do que com festa de salão.

Quando o trânsito trava, o chefe cancela uma reunião ou a dieta vai para o espaço no primeiro pastel, a vontade é de soltar um grito de raiva. O reflexo humano é achar que o mundo pegou você para cristo: "por que isso só acontece comigo?".

10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino

Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre ansiedade, raiva, sofrimento e propósito. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
O imperador defendia autocontrole, disciplina emocional e equilíbrio diante das dificuldades. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo escrevia reflexões pessoais que mais tarde deram origem ao livro Meditações. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução

Só que o pepino do dia a dia não é castigo divino, é o normal da vida funcionando. Em vez de xingar o vento ou chorar pitanga, o adulto focado resolve o BO com a cabeça fria.

Gastar energia xingando o pneu furado não faz ele encher sozinho. O suor de resolver a bronca calado vale muito mais do que mil reclamações no grupo da família.

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