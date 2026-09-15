REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'A dor é inevitável, o sofrimento é opcional' - entenda como a filosofia estoica ensina a lidar com os tombos da vida

Saiba por que o sofrimento prolongado depende muito mais das nossas escolhas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 01:00

Filosofo Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificiah

Levar um fora, perder o emprego ou passar por um problema de saúde são situações dolorosas que qualquer um enfrenta mais cedo ou mais tarde. Porém, o tamanho e o tempo desse estrago emocional muitas vezes passam a ser responsabilidade de quem continua alimentando o problema.

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A máxima inspirada no estoicismo lembra que a dor bate na porta de todo mundo, mas o sofrimento prolongado é como trancar a porta por dentro e engolir a chave. Ficar revivendo o passado, imaginando cenários catastróficos ou se fazendo de vítima prolonga uma ferida que poderia estar cicatrizando.