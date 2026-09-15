Frase do dia do Estoicismo: 'A dor é inevitável, o sofrimento é opcional' - entenda como a filosofia estoica ensina a lidar com os tombos da vida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 01:00
Levar um fora, perder o emprego ou passar por um problema de saúde são situações dolorosas que qualquer um enfrenta mais cedo ou mais tarde. Porém, o tamanho e o tempo desse estrago emocional muitas vezes passam a ser responsabilidade de quem continua alimentando o problema.
Filosofos e pensadores que utilizaram o evemerismo
A máxima inspirada no estoicismo lembra que a dor bate na porta de todo mundo, mas o sofrimento prolongado é como trancar a porta por dentro e engolir a chave. Ficar revivendo o passado, imaginando cenários catastróficos ou se fazendo de vítima prolonga uma ferida que poderia estar cicatrizando.
Encarar os tombos com maturidade significa aceitar o golpe, chorar o que precisa ser chorado e levantar sem criar raízes no problema. A dor nos diz que algo machucou e o sofrimento é o excesso de bagagem que decidimos carregar.