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Frase do dia do Estoicismo: 'A liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada ao ignorarmos coisas que estão além do nosso controle' - a reflexão que ajuda a proteger sua saúde mental

Conceito da dicotomia do controle ensina a separar o que depende de nós daquilo que cabe ao destino

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 01:00

Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo.
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. Crédito: Reprodução

A sensação de impotência diante do futuro decorre quase sempre da tentativa frustrada de moldar atitudes alheias, o clima, a economia ou a opinião pública. O pilar fundamental do pensamento de Epicteto, conhecido como dicotomia do controle, estabelece uma fronteira intransponível entre o que está sob nosso domínio direto e o que pertence ao mundo externo.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Ao concentrar esforços exclusivamente em suas próprias escolhas, intenções, esforço e caráter, o indivíduo poupa sua mente de um desgaste inútil. Sofrer por decisões tomadas por outras pessoas ou por imprevistos que fogem à alçada pessoal é uma escolha que mina a estabilidade emocional.

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Frase do dia da Filosofia: 'Você não precisa ser a pessoa que os outros conheceram no passado só para não decepcionar quem se acostumou com a sua versão antiga' - reflexão inspirada em Jean-Paul Sartre

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Se você quer melhorar, contente-se em parecer tolo e estúpido em relação a coisas superficiais' - o alerta de Epicteto sobre ego

Frase do dia do Estoicismo: 'Se você quer melhorar, contente-se em parecer tolo e estúpido em relação a coisas superficiais' - o alerta de Epicteto sobre ego

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando a família do parceiro começa a decidir pelo casal, o problema deixa de ser a interferência e passa a ser a falta de limites' - a reflexão inspirada em Salvador Minuchin

Frase do dia da Psicologia: 'Quando a família do parceiro começa a decidir pelo casal, o problema deixa de ser a interferência e passa a ser a falta de limites' - a reflexão inspirada em Salvador Minuchin

A verdadeira autonomia nasce da aceitação tranquila dos limites humanos. Enquanto ações e reações individuais cabem a você, os desdobramentos e resultados finais pertencem a variáveis externas que não podem ser coagidas pela força de vontade.

Canalizar a energia para o que está ao alcance das mãos transforma a produtividade e pacifica o espírito. O resultado é uma mente focada e resistente aos choques diários.

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