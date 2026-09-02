REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'A liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada ao ignorarmos coisas que estão além do nosso controle' - a reflexão que ajuda a proteger sua saúde mental

Conceito da dicotomia do controle ensina a separar o que depende de nós daquilo que cabe ao destino

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 01:00

Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. Crédito: Reprodução

A sensação de impotência diante do futuro decorre quase sempre da tentativa frustrada de moldar atitudes alheias, o clima, a economia ou a opinião pública. O pilar fundamental do pensamento de Epicteto, conhecido como dicotomia do controle, estabelece uma fronteira intransponível entre o que está sob nosso domínio direto e o que pertence ao mundo externo.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Ao concentrar esforços exclusivamente em suas próprias escolhas, intenções, esforço e caráter, o indivíduo poupa sua mente de um desgaste inútil. Sofrer por decisões tomadas por outras pessoas ou por imprevistos que fogem à alçada pessoal é uma escolha que mina a estabilidade emocional.

A verdadeira autonomia nasce da aceitação tranquila dos limites humanos. Enquanto ações e reações individuais cabem a você, os desdobramentos e resultados finais pertencem a variáveis externas que não podem ser coagidas pela força de vontade.