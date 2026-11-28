REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'A melhor resposta para a ignorância alheia é manter a sua conduta intacta' - filósofo antigo explica por que responder grosseria só prejudica você

Perder a paciência faz você agir igual a quem começou a confusão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 01:00

O filósofo Panécio de Rodes Crédito: Imagem gerada por IA

Pessoas mal-educadas e sem noção aparecem a qualquer hora, seja buzinando sem motivo no trânsito ou soltando grosserias na internet. Tentar dar lição de moral no grito quase nunca resolve o problema e só serve para estragar o seu dia.



Para evitar esse tipo de desgaste, o filósofo Panécio de Rodes, um dos grandes nomes do Estoicismo, deixou um conselho: "A melhor resposta para a ignorância alheia é manter a sua conduta intacta".

5 curiosidades sobre o filósofo Panécio de Rodes 1 de 5

De acordo com os ensinamentos de Panécio, bater boca com quem não tem respeito só rebaixa você ao mesmo nível da outra pessoa. Quando alguém perde a linha para responder a uma provocação, acaba entregando o controle das próprias emoções para quem começou a confusão.