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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 01:00
Pessoas mal-educadas e sem noção aparecem a qualquer hora, seja buzinando sem motivo no trânsito ou soltando grosserias na internet. Tentar dar lição de moral no grito quase nunca resolve o problema e só serve para estragar o seu dia.
Para evitar esse tipo de desgaste, o filósofo Panécio de Rodes, um dos grandes nomes do Estoicismo, deixou um conselho: "A melhor resposta para a ignorância alheia é manter a sua conduta intacta".
5 curiosidades sobre o filósofo Panécio de Rodes
De acordo com os ensinamentos de Panécio, bater boca com quem não tem respeito só rebaixa você ao mesmo nível da outra pessoa. Quando alguém perde a linha para responder a uma provocação, acaba entregando o controle das próprias emoções para quem começou a confusão.
O pensador, que ajudou a levar o estoicismo para Roma, defendia que a verdadeira força aparece quando conseguimos manter a postura diante da grosseria dos outros. Ignorar a falta de educação e seguir o próprio caminho em paz evita brigas inúteis e protege a sua cabeça.