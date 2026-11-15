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Frase do dia do Estoicismo: 'A melhor vingança é não ser como o seu inimigo' - a lição de Marco Aurélio para não descer ao nível de quem te ataca

Pagar grosseria com grosseria só faz você se igualar a quem começou a briga

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 01:00

Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade.
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. Crédito: Reprodução

Ouvir uma indireta no trabalho ou descobrir que virou assunto de fofoca dá na hora aquela vontade de responder na mesma moeda. Só que entrar nesse bate-boca só faz você perder a razão e o seu tempo.

"A melhor vingança é não ser como o seu inimigo." - Marco Aurélio

10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino

Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre ansiedade, raiva, sofrimento e propósito. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
O imperador defendia autocontrole, disciplina emocional e equilíbrio diante das dificuldades. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo escrevia reflexões pessoais que mais tarde deram origem ao livro Meditações. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução

Ficar quebrando a cabeça para dar o troco ou alimentar picuinha só serve para te puxar para o mesmo lamaçal que você tanto criticou na outra pessoa.

Marco Aurélio mandava no Império Romano e aguentava puxada de tapete quase todo dia, mas sabia que bater boca só acabava com a própria energia. O recado é: deixar quem fala sozinho, manter a postura e continuar a sua vida sem dar palco é a resposta mais elegante que existe.

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