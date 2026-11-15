Frase do dia do Estoicismo: 'A melhor vingança é não ser como o seu inimigo' - a lição de Marco Aurélio para não descer ao nível de quem te ataca

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 01:00
Ouvir uma indireta no trabalho ou descobrir que virou assunto de fofoca dá na hora aquela vontade de responder na mesma moeda. Só que entrar nesse bate-boca só faz você perder a razão e o seu tempo.
"A melhor vingança é não ser como o seu inimigo." - Marco Aurélio
10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino
Ficar quebrando a cabeça para dar o troco ou alimentar picuinha só serve para te puxar para o mesmo lamaçal que você tanto criticou na outra pessoa.
Marco Aurélio mandava no Império Romano e aguentava puxada de tapete quase todo dia, mas sabia que bater boca só acabava com a própria energia. O recado é: deixar quem fala sozinho, manter a postura e continuar a sua vida sem dar palco é a resposta mais elegante que existe.