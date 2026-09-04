Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'A prática da virtude é o único bem que conduz à tranquilidade da alma' - a lição de Cleantes sobre integridade e redução da culpa

Segundo líder da escola estoica reforça que a harmonia interna depende do alinhamento moral das ações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 01:00

Filosofo Cleantes de Assos
Filosofo Cleantes de Assos Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificiah

Em meio às pressões por resultados rápidos e atalhos de conveniência, a integridade moral muitas vezes é colocada em segundo plano nas relações sociais e profissionais. O filósofo grego Cleantes de Assos, sucessor direto de Zenão, postulava que a calma duradoura da mente é uma consequência natural de agir em conformidade com a justiça, a coragem e a honestidade.

6 curiosidades sobre Cleantes de Assos

Antes de se dedicar à filosofia em Atenas, Cleantes sustentava-se lutando boxe   por Imagem gerada por Inteligência Artificiah
Para pagar seus estudos e sobreviver, ele trabalhava à noite carregando água para regar jardins e farinha para cozinheiras por Imagem gerada por Inteligência Artificiah
Foi chamado ao tribunal por parecer pobre demais e não ter ocupação clara; contudo, quando seus empregadores depuseram a seu favor, o tribunal ficou tão impressionado com sua honestidade que votou para lhe conceder um auxílio financeiro público, o qual ele recusou por Imagem gerada por Inteligência Artificiah
Como não tinha dinheiro para comprar papiro ou material de escrita adequado, ele anotava os ensinamentos de seu mestre Zenão de Cítio em omoplatas (ossos) de boi por Theodoor Galle/Peter Paul Rubens
Por ser focado no trabalho físico e muito calado, era considerado mentalmente lento por alguns, ao que ele respondia que quem reconhece sua própria lentidão não perde tempo correndo atrás de glória vã ou riquezas por Wikimedia Commons
Ele sucedeu Zenão como líder (escolarca) da escola estoica e liderou o grupo por 32 anos até morrer de inanição voluntária ou idade avançada por volta dos 100 anos por Reprodução
1 de 6
Antes de se dedicar à filosofia em Atenas, Cleantes sustentava-se lutando boxe   por Imagem gerada por Inteligência Artificiah

A incoerência entre o que se acredita e o que se pratica gera um atrito psicológico silencioso, alimentado por sentimentos de culpa, medo de ser descoberto e desonestidade interior. Por outro lado, quem mantém condutas éticas e transparentes constrói uma mente leve, imune ao remorso e às turbulências decorrentes de atitudes duvidosas.

Leia mais

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não são as coisas que nos atormentam, mas o julgamento que fazemos delas' - saiba como usar a reflexão de Epicteto para aliviar a ansiedade

Frase do dia do Estoicismo: 'Não são as coisas que nos atormentam, mas o julgamento que fazemos delas' - saiba como usar a reflexão de Epicteto para aliviar a ansiedade

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quem vive apenas tentando evitar a dor pode acabar evitando experiências que dariam sentido à própria vida' - a reflexão inspirada na obra de Viktor Frankl sobre existência

Frase do dia da Psicologia: 'Quem vive apenas tentando evitar a dor pode acabar evitando experiências que dariam sentido à própria vida' - a reflexão inspirada na obra de Viktor Frankl sobre existência

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Ela aprendeu que perder pessoas pode doer, mas perder a si mesma custa muito mais' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre identidade

Frase do dia da Filosofia: 'Ela aprendeu que perder pessoas pode doer, mas perder a si mesma custa muito mais' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre identidade

Para os estoicos, as virtudes cardeais, sabedoria prática, justiça, coragem e moderação, são como bússolas para qualquer encruzilhada do dia. Escolher a atitude correta, mesmo quando ela é mais difícil ou impopular, simplifica drasticamente a vida e preserva o sono.

A paz de espírito não é um prêmio concedido pelo acaso, mas o reflexo de decisões cotidianas íntegras. A coerência ética é o melhor alicerce para a saúde mental.

Leia mais

Imagem - Aos 77 anos, ex-'homem mais sexy do mundo' trocou Hollywood pelo ativismo, meditação e uma vida em família

Aos 77 anos, ex-'homem mais sexy do mundo' trocou Hollywood pelo ativismo, meditação e uma vida em família

Imagem - Como fazer costelinha de porco na air fryer igual a de churrasco: aprenda o truque para garantir carne suculenta de ambos os lados

Como fazer costelinha de porco na air fryer igual a de churrasco: aprenda o truque para garantir carne suculenta de ambos os lados

Imagem - Sítio de apresentador famoso na serra tem santuário de animais, decoração rústica e banheiro feito com tronco de eucalipto

Sítio de apresentador famoso na serra tem santuário de animais, decoração rústica e banheiro feito com tronco de eucalipto

Tags:

Frase do dia

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda pessoa que discorda de você merece uma explicação; algumas já decidiram não compreender antes mesmo de você começar a falar' - a reflexão inspirada em Epicteto

Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda pessoa que discorda de você merece uma explicação; algumas já decidiram não compreender antes mesmo de você começar a falar' - a reflexão inspirada em Epicteto
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando uma mulher precisa explicar mil vezes que está magoada, o problema não é comunicação, é a falta de disposição para ouvi-la' - a reflexão inspirada na obra de John Gottman

Frase do dia da Psicologia: 'Quando uma mulher precisa explicar mil vezes que está magoada, o problema não é comunicação, é a falta de disposição para ouvi-la' - a reflexão inspirada na obra de John Gottman
Imagem - Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta sexta-feira (4): alguém pode cobrar um favor que fez no passado

Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta sexta-feira (4): alguém pode cobrar um favor que fez no passado