Frase do dia do Estoicismo: 'A prática da virtude é o único bem que conduz à tranquilidade da alma' - a lição de Cleantes sobre integridade e redução da culpa

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 01:00
Em meio às pressões por resultados rápidos e atalhos de conveniência, a integridade moral muitas vezes é colocada em segundo plano nas relações sociais e profissionais. O filósofo grego Cleantes de Assos, sucessor direto de Zenão, postulava que a calma duradoura da mente é uma consequência natural de agir em conformidade com a justiça, a coragem e a honestidade.
6 curiosidades sobre Cleantes de Assos
A incoerência entre o que se acredita e o que se pratica gera um atrito psicológico silencioso, alimentado por sentimentos de culpa, medo de ser descoberto e desonestidade interior. Por outro lado, quem mantém condutas éticas e transparentes constrói uma mente leve, imune ao remorso e às turbulências decorrentes de atitudes duvidosas.
Para os estoicos, as virtudes cardeais, sabedoria prática, justiça, coragem e moderação, são como bússolas para qualquer encruzilhada do dia. Escolher a atitude correta, mesmo quando ela é mais difícil ou impopular, simplifica drasticamente a vida e preserva o sono.
A paz de espírito não é um prêmio concedido pelo acaso, mas o reflexo de decisões cotidianas íntegras. A coerência ética é o melhor alicerce para a saúde mental.