Frase do dia do Estoicismo: 'A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades' - a reflexão de Zenão de Cítio contra o consumo e gastos compulsivos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 01:00
Em uma sociedade pautada pelo consumo e pela exibição de bens nas redes sociais, o sentimento de insuficiência aumenta com facilidade. Zenão de Cítio, o pensador grego que deu início à escola estoica, já alertava séculos atrás que a prosperidade real está ligada à capacidade de viver plenamente sem se tornar escravo de desejos.
Quem foi Zenão de Cítio?
A busca desenfreada por novidades materiais costuma gerar uma armadilha conhecida como esteira hedonista, na qual a satisfação de uma compra dura poucos instantes antes de surgir uma nova carência. Ao limitar as necessidades básicas e valorizar o que é genuinamente útil, o indivíduo interrompe esse ciclo de ansiedade financeira e emocional.
Praticar a simplicidade voluntária não significa abdicar do conforto ou de ambições de crescimento, mas entender com clareza o limite entre o essencial e o supérfluo. Saber discernir onde colocar energia evita o esgotamento em busca de validação externa.