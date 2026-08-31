REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades' - a reflexão de Zenão de Cítio contra o consumo e gastos compulsivos

Fundador da corrente filosófica propõe a moderação de desejos como a chave para uma rotina livre

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 01:00

Zenão de Cítio foi o filósofo grego que fundou a escola estoica em Atenas por volta do século III a.C. Crédito: Reprodução

Em uma sociedade pautada pelo consumo e pela exibição de bens nas redes sociais, o sentimento de insuficiência aumenta com facilidade. Zenão de Cítio, o pensador grego que deu início à escola estoica, já alertava séculos atrás que a prosperidade real está ligada à capacidade de viver plenamente sem se tornar escravo de desejos.

Quem foi Zenão de Cítio? 1 de 9

A busca desenfreada por novidades materiais costuma gerar uma armadilha conhecida como esteira hedonista, na qual a satisfação de uma compra dura poucos instantes antes de surgir uma nova carência. Ao limitar as necessidades básicas e valorizar o que é genuinamente útil, o indivíduo interrompe esse ciclo de ansiedade financeira e emocional.