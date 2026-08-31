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Frase do dia do Estoicismo: 'A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades' - a reflexão de Zenão de Cítio contra o consumo e gastos compulsivos

Fundador da corrente filosófica propõe a moderação de desejos como a chave para uma rotina livre

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 01:00

Zenão de Cítio foi o filósofo grego que fundou a escola estoica em Atenas por volta do século III a.C.
Zenão de Cítio foi o filósofo grego que fundou a escola estoica em Atenas por volta do século III a.C. Crédito: Reprodução

Em uma sociedade pautada pelo consumo e pela exibição de bens nas redes sociais, o sentimento de insuficiência aumenta com facilidade. Zenão de Cítio, o pensador grego que deu início à escola estoica, já alertava séculos atrás que a prosperidade real está ligada à capacidade de viver plenamente sem se tornar escravo de desejos.

Quem foi Zenão de Cítio?

Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida. por Reprodução
Para o filósofo, viver de acordo com a razão, a virtude e a natureza era o caminho para alcançar uma vida equilibrada e plena. por Reprodução
Zenão de Cítio foi o filósofo grego que fundou a escola estoica em Atenas por volta do século III a.C. por Reprodução
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Zenão defendia que a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da forma como cada pessoa escolhe viver e agir. por Reprodução
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução/Paolo Monti
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução/J. W. Cook para 'The Universal Historical Dictionary'
Zeno (Zenão) de Cítio por Imagem gerada por IA
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Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida. por Reprodução

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Frase do dia da Filosofia: 'Talvez você não seja menos capaz do que imagina; talvez só tenha aprendido a enxergar seus defeitos com mais atenção do que seus méritos' - a reflexão inspirada em Alain de Botton

A busca desenfreada por novidades materiais costuma gerar uma armadilha conhecida como esteira hedonista, na qual a satisfação de uma compra dura poucos instantes antes de surgir uma nova carência. Ao limitar as necessidades básicas e valorizar o que é genuinamente útil, o indivíduo interrompe esse ciclo de ansiedade financeira e emocional.

Praticar a simplicidade voluntária não significa abdicar do conforto ou de ambições de crescimento, mas entender com clareza o limite entre o essencial e o supérfluo. Saber discernir onde colocar energia evita o esgotamento em busca de validação externa.

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