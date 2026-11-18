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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 01:00
Parcelar o último celular da moda em vinte vezes, trocar de carro só para fazer bonito no rolê e ver o limite da conta entrar no vermelho virou rotina. Achar que vencer na vida é encher a casa de coisas caras só cria uma corrida que nunca tem fim.
"A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades." - Epicteto
10 curiosidades sobre Epicteto
Quanto mais você acha que precisa de luxo para ser respeitado, mais escravo do trabalho e do dinheiro você vira, vivendo sempre sufocado com as contas no fim do mês.
Para os mestres do estoicismo, rico de verdade não é quem ostenta rios de dinheiro, mas quem é feliz com o que já tem e não precisa provar nada para ninguém. Ter o nome limpo e deitar a cabeça no travesseiro em paz vale muito mais do que tentar impressionar gente que nem liga para você.