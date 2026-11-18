REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades' - o ensinamento de Epicteto para parar de se endividar por status

Trabalhar só para exibir coisas caras na internet é uma armadilha disfarçada de sucesso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 01:00

Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. Crédito: Reprodução

Parcelar o último celular da moda em vinte vezes, trocar de carro só para fazer bonito no rolê e ver o limite da conta entrar no vermelho virou rotina. Achar que vencer na vida é encher a casa de coisas caras só cria uma corrida que nunca tem fim.



"A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades." - Epicteto

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Quanto mais você acha que precisa de luxo para ser respeitado, mais escravo do trabalho e do dinheiro você vira, vivendo sempre sufocado com as contas no fim do mês.