Frase do dia do Estoicismo: 'A sabedoria consiste em não se deixar perturbar pelas aparências externas' - aprenda a avaliar as coisas com profundidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 01:00
No calor dos acontecimentos, a primeira impressão tende a exagerar a gravidade das coisas. O filósofo Crisipo de Solos ensinava que a mente madura não compra como verdade absoluta o susto inicial de uma notícia ou situação, reservando tempo para analisar a realidade com calma.
Não se deixar perturbar pelas aparências significa suspender o drama imediato e enxergar os fatos despidos de rótulos exagerados. Essa pausa estratégica evita reações desmedidas de pânico, ofensas sem fundamento ou decisões precipitadas que acabam piorando o problema.
5 curiosidades sobre Crisipo de Solos