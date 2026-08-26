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Frase do dia do Estoicismo: 'A sabedoria consiste em não se deixar perturbar pelas aparências externas' - aprenda a avaliar as coisas com profundidade

Líder da escola estoica explica a importância de não julgar eventos à primeira vista para evitar reações desproporcionais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 01:00

O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.)
O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.) Crédito: Reprodução

No calor dos acontecimentos, a primeira impressão tende a exagerar a gravidade das coisas. O filósofo Crisipo de Solos ensinava que a mente madura não compra como verdade absoluta o susto inicial de uma notícia ou situação, reservando tempo para analisar a realidade com calma.

Não se deixar perturbar pelas aparências significa suspender o drama imediato e enxergar os fatos despidos de rótulos exagerados. Essa pausa estratégica evita reações desmedidas de pânico, ofensas sem fundamento ou decisões precipitadas que acabam piorando o problema.

5 curiosidades sobre Crisipo de Solos

Conforme relatos antigos, Crisipo morreu de uma crise de riso incontrolável aos 73 anos por Reprodução
Ele escreveu mais de 700 obras cobrindo lógica, física e ética e dizia-se que ele produzia cerca de 500 linhas de texto por dia por Reprodução
Apesar do volume gigantesco de sua produção intelectual, hoje restam apenas fragmentos dispersos de seus escritos por Reprodução
Enquanto Zenão de Cítio fundou o estoicismo e Cleantes deu continuidade, foi Crisipo quem transformou a doutrina em um sistema sólido e complexo por Reprodução
Ele tinha tanta confiança em seus argumentos que, certa vez, disse ao seu mestre Cleantes: "Dá-me apenas os princípios, e eu encontrarei as provas sozinho.'' por Reprodução
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Conforme relatos antigos, Crisipo morreu de uma crise de riso incontrolável aos 73 anos por Reprodução

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