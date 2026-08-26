REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'A sabedoria consiste em não se deixar perturbar pelas aparências externas' - aprenda a avaliar as coisas com profundidade

Líder da escola estoica explica a importância de não julgar eventos à primeira vista para evitar reações desproporcionais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 01:00

O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.) Crédito: Reprodução

No calor dos acontecimentos, a primeira impressão tende a exagerar a gravidade das coisas. O filósofo Crisipo de Solos ensinava que a mente madura não compra como verdade absoluta o susto inicial de uma notícia ou situação, reservando tempo para analisar a realidade com calma.

Não se deixar perturbar pelas aparências significa suspender o drama imediato e enxergar os fatos despidos de rótulos exagerados. Essa pausa estratégica evita reações desmedidas de pânico, ofensas sem fundamento ou decisões precipitadas que acabam piorando o problema.

