Frase do dia do Estoicismo: 'A verdadeira riqueza não está no que você conquista, mas na forma como usa o que tem' - a regra de ouro que ensina a não depender de dinheiro ou status para ser feliz

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 01:00
Na prática, passamos a vida inteira correndo atrás de conforto, dinheiro e reconhecimento social. O problema é que, para o estoicismo, absolutamente tudo isso é considerado "indiferente". Ter uma conta bancária recheada ou um corpo sarado não faz de você uma pessoa moralmente superior, assim como a pobreza ou a doença não te fazem inferior.
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Para os filósofos da Grécia Antiga, essas coisas externas são neutras. É natural que você prefira ter saúde a estar doente, ou ter dinheiro a estar endividado, os estoicos chamavam isso de "indiferentes preferíveis".
A virada de chave, no entanto, é entender que o seu valor e a sua paz de espírito não podem depender de nada que possa ser roubado, perdido ou destruído. A verdadeira riqueza não está no que você conquista, mas na forma justa, corajosa e honesta com a qual você usa o que tem nas mãos hoje.