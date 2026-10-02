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Frase do dia do Estoicismo: 'A verdadeira riqueza não está no que você conquista, mas na forma como usa o que tem' - a regra de ouro que ensina a não depender de dinheiro ou status para ser feliz

Filosofia explica por que depender do sucesso financeiro, da saúde ou da opinião alheia é o caminho mais rápido para a frustração

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 01:00

Zenão de Cítio foi o filósofo grego que fundou a escola estoica em Atenas por volta do século III a.C.
Zenão de Cítio foi o filósofo grego que fundou a escola estoica em Atenas por volta do século III a.C. Crédito: Reprodução

Na prática, passamos a vida inteira correndo atrás de conforto, dinheiro e reconhecimento social. O problema é que, para o estoicismo, absolutamente tudo isso é considerado "indiferente". Ter uma conta bancária recheada ou um corpo sarado não faz de você uma pessoa moralmente superior, assim como a pobreza ou a doença não te fazem inferior.

Quem foi Zenão de Cítio?

Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida. por Reprodução
Para o filósofo, viver de acordo com a razão, a virtude e a natureza era o caminho para alcançar uma vida equilibrada e plena. por Reprodução
Zenão de Cítio foi o filósofo grego que fundou a escola estoica em Atenas por volta do século III a.C. por Reprodução
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Zenão defendia que a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da forma como cada pessoa escolhe viver e agir. por Reprodução
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução/Paolo Monti
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução/J. W. Cook para 'The Universal Historical Dictionary'
Zeno (Zenão) de Cítio por Imagem gerada por IA
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Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida. por Reprodução

Para os filósofos da Grécia Antiga, essas coisas externas são neutras. É natural que você prefira ter saúde a estar doente, ou ter dinheiro a estar endividado, os estoicos chamavam isso de "indiferentes preferíveis".

A virada de chave, no entanto, é entender que o seu valor e a sua paz de espírito não podem depender de nada que possa ser roubado, perdido ou destruído. A verdadeira riqueza não está no que você conquista, mas na forma justa, corajosa e honesta com a qual você usa o que tem nas mãos hoje.

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