REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'A verdadeira riqueza não está no que você conquista, mas na forma como usa o que tem' - a regra de ouro que ensina a não depender de dinheiro ou status para ser feliz

Filosofia explica por que depender do sucesso financeiro, da saúde ou da opinião alheia é o caminho mais rápido para a frustração

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 01:00

Zenão de Cítio foi o filósofo grego que fundou a escola estoica em Atenas por volta do século III a.C. Crédito: Reprodução

Na prática, passamos a vida inteira correndo atrás de conforto, dinheiro e reconhecimento social. O problema é que, para o estoicismo, absolutamente tudo isso é considerado "indiferente". Ter uma conta bancária recheada ou um corpo sarado não faz de você uma pessoa moralmente superior, assim como a pobreza ou a doença não te fazem inferior.



Quem foi Zenão de Cítio? 1 de 9

Para os filósofos da Grécia Antiga, essas coisas externas são neutras. É natural que você prefira ter saúde a estar doente, ou ter dinheiro a estar endividado, os estoicos chamavam isso de "indiferentes preferíveis".