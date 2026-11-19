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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 01:00
Viver só no ar-condicionado, fugir de qualquer tarefa chata e se fingir de sonso para não resolver problemas parece um jeito tranquilo de levar os dias. O erro é que essa vida mimada deixa você sem estrutura nenhuma quando o primeiro aperto de verdade aparece.
"O corpo precisa ser endurecido pela disciplina e pelo esforço, para que a mente não sucumba diante das primeiras dificuldades." - Musônio Rufo
5 curiosidades sobre Musônio Rufo
Quem acostuma mal o corpo e a cabeça surta com qualquer cobrança do chefe, perde a linha na fila do mercado e entra em pânico com qualquer imprevisto bobo.
Musônio Rufo ensinava que a gente só fica forte quando topa passar por um pouco de atrito. Aguentar o cansaço do treino, levantar da cama sem reclamar e encarar as burocracias de frente é a melhor musculação para aguentar a rotina.