Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 01:00
Virar fiscal da vida dos outros e dar lição de moral nos amigos é fácil, mas muita gente falha nas atitudes mais simples da rotina. Ficar discutindo o que é certo apenas na teoria não adianta nada se o comportamento no dia a dia for egoísta.
Para cortar esse hábito de fazer discurso bonito sem agir, o filósofo Hierocles deixou um aviso: "A virtude não se prova em palavras teóricas, mas na maneira como você trata o outro no cotidiano".
Hierócles
De acordo com os ensinamentos de Hierocles, falar bem perde todo o sentido quando a pessoa não ajuda em casa, trata mal quem está trabalhando ou tenta passar a perna nos colegas. Para o pensador, o caráter real aparece na forma como lidamos com quem está por perto.
Conhecido por defender que devemos tratar familiares, vizinhos e desconhecidos com a mesma consideração que temos por nós mesmos, Hierocles alertava que boas intenções não bastam. Deixar as cobranças de lado e mostrar respeito nas pequenas escolhas da rotina vale muito mais do que qualquer texto na internet.