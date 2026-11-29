REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'A virtude não se prova em palavras teóricas, mas na maneira como você trata o outro' - o recado de Hierocles sobre o que realmente define o caráter

Postar mensagens bonitas nas redes sociais e cobrar perfeição dos outros não compensa a falta de respeito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 01:00

Hierócles Crédito: Reprodução

Virar fiscal da vida dos outros e dar lição de moral nos amigos é fácil, mas muita gente falha nas atitudes mais simples da rotina. Ficar discutindo o que é certo apenas na teoria não adianta nada se o comportamento no dia a dia for egoísta.



Para cortar esse hábito de fazer discurso bonito sem agir, o filósofo Hierocles deixou um aviso: "A virtude não se prova em palavras teóricas, mas na maneira como você trata o outro no cotidiano".

Hierócles 1 de 3

De acordo com os ensinamentos de Hierocles, falar bem perde todo o sentido quando a pessoa não ajuda em casa, trata mal quem está trabalhando ou tenta passar a perna nos colegas. Para o pensador, o caráter real aparece na forma como lidamos com quem está por perto.