Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'Abandone a busca frustrante por resultados imediatos' - a reflexão de Zenão de Cítio que ajuda a não desistir das suas metas na primeira semana

Aprenda a ignorar a pressa por grandes conquistas e foque na construção diária de resultados pequenos e definitivos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 01:00

Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida.
Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida. Crédito: Reprodução

A internet hoje faz a gente achar que o sucesso precisa vir do dia para a noite. A gente se acostumou a querer emagrecer em uma semana, aprender inglês em um mês ou ficar rico logo nos primeiros meses de um negócio novo.

Mas o filósofo Zenão de Cítio avisa que as grandes mudanças da vida nunca acontecem num passe de mágica ou num pico de motivação que logo passa.

Quem foi Zenão de Cítio?

Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida. por Reprodução
Para o filósofo, viver de acordo com a razão, a virtude e a natureza era o caminho para alcançar uma vida equilibrada e plena. por Reprodução
Zenão de Cítio foi o filósofo grego que fundou a escola estoica em Atenas por volta do século III a.C. por Reprodução
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Zenão defendia que a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da forma como cada pessoa escolhe viver e agir. por Reprodução
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução/Paolo Monti
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução
Zeno (Zenão) de Cítio por Reprodução/J. W. Cook para 'The Universal Historical Dictionary'
Zeno (Zenão) de Cítio por Imagem gerada por IA
1 de 9
Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida. por Reprodução

O verdadeiro progresso acontece quando a gente junta pequenas atitudes diárias, daquelas que parecem não fazer diferença nenhuma na hora.

Ler só duas páginas de um livro, guardar um dinheirinho ou fazer uma caminhada de dez minutos são coisas minúsculas no calor do momento. Mas, quando você soma isso todos os dias ao longo dos meses, o lugar onde você vai chegar com esses pequenos passos é gigantesco.

Leia mais

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Nada lhe pertence de verdade. Quando perder algo, não diga que perdeu, mas que devolveu ao universo' - a reflexão de Epicteto que ajuda a lidar com o luto e crises

Frase do dia do Estoicismo: 'Nada lhe pertence de verdade. Quando perder algo, não diga que perdeu, mas que devolveu ao universo' - a reflexão de Epicteto que ajuda a lidar com o luto e crises

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Amar os filhos não impede uma mulher de se sentir infeliz sendo mãe' - a reflexão inspirada em Erich Fromm

Frase do dia da Psicologia: 'Amar os filhos não impede uma mulher de se sentir infeliz sendo mãe' - a reflexão inspirada em Erich Fromm

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'A maneira mais triste de amar alguém é querer tanto essa pessoa ao seu lado, que você tirar a liberdade dela de ser quem é' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Frase do dia da Filosofia: 'A maneira mais triste de amar alguém é querer tanto essa pessoa ao seu lado, que você tirar a liberdade dela de ser quem é' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Tags:

Frase do dia

Mais recentes

Imagem - Oração do dia: precisa de paz em casa? Aprenda a prece a São João Paulo II que pede proteção à família

Oração do dia: precisa de paz em casa? Aprenda a prece a São João Paulo II que pede proteção à família
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Uma mãe não perde o filho quando ele se casa, mas pode acabar afastando-o quando transforma a nora em rival' - reflexão inspirada em Erich Fromm

Frase do dia da Psicologia: 'Uma mãe não perde o filho quando ele se casa, mas pode acabar afastando-o quando transforma a nora em rival' - reflexão inspirada em Erich Fromm
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Cuidado para não passar mais tempo tentando impedir uma traição do que aproveitando o amor que recebe' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre o ciúme

Frase do dia da Filosofia: 'Cuidado para não passar mais tempo tentando impedir uma traição do que aproveitando o amor que recebe' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre o ciúme