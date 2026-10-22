REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Abandone a busca frustrante por resultados imediatos' - a reflexão de Zenão de Cítio que ajuda a não desistir das suas metas na primeira semana

Aprenda a ignorar a pressa por grandes conquistas e foque na construção diária de resultados pequenos e definitivos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 01:00

Mais de dois mil anos depois, o legado de Zenão de Cítio continua inspirando pessoas em busca de autocontrole, serenidade e sabedoria diante dos desafios da vida. Crédito: Reprodução

A internet hoje faz a gente achar que o sucesso precisa vir do dia para a noite. A gente se acostumou a querer emagrecer em uma semana, aprender inglês em um mês ou ficar rico logo nos primeiros meses de um negócio novo.

Mas o filósofo Zenão de Cítio avisa que as grandes mudanças da vida nunca acontecem num passe de mágica ou num pico de motivação que logo passa.



Quem foi Zenão de Cítio? 1 de 9

O verdadeiro progresso acontece quando a gente junta pequenas atitudes diárias, daquelas que parecem não fazer diferença nenhuma na hora.