Frase do dia do Estoicismo: 'Abandone a busca frustrante por resultados imediatos' - a reflexão de Zenão de Cítio que ajuda a não desistir das suas metas na primeira semana

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 01:00
A internet hoje faz a gente achar que o sucesso precisa vir do dia para a noite. A gente se acostumou a querer emagrecer em uma semana, aprender inglês em um mês ou ficar rico logo nos primeiros meses de um negócio novo.
Mas o filósofo Zenão de Cítio avisa que as grandes mudanças da vida nunca acontecem num passe de mágica ou num pico de motivação que logo passa.
Quem foi Zenão de Cítio?
O verdadeiro progresso acontece quando a gente junta pequenas atitudes diárias, daquelas que parecem não fazer diferença nenhuma na hora.
Ler só duas páginas de um livro, guardar um dinheirinho ou fazer uma caminhada de dez minutos são coisas minúsculas no calor do momento. Mas, quando você soma isso todos os dias ao longo dos meses, o lugar onde você vai chegar com esses pequenos passos é gigantesco.