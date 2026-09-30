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Frase do dia do Estoicismo: 'Algumas pessoas só querem ver o mundo queimar' - a lição de Batman para gente chata e tóxica

Não gaste saliva tentando convencer quem só quer arrumar confusão de graça

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 01:00

Robert Pattinson como Batman
Robert Pattinson como Batman Crédito: Divulgação

Sabe aquele tipo de gente na internet ou no trabalho que adora causar, criar polêmica do nada e testar a paciência de todo mundo? A nossa primeira reação é sempre tentar explicar, discutir e provar que a pessoa está errada.

Robert Pattinson como Batman

Robert Pattinson como Batman por Divulgação
Robert Pattinson como Batman por Divulgação
Robert Pattinson como Batman por Divulgação
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Robert Pattinson como Batman por Divulgação
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Robert Pattinson como Batman por Divulgação

Como o mordomo Alfred já dizia para o Batman, algumas pessoas agem assim só por maldade ou porque estão desesperadas por atenção. Tentar dar lição de moral em hater ou em colega tóxico é pura perda de tempo, igual regar pedra achando que vai dar flor.

Quando você percebe que a pessoa é assim, fica mais fácil virar as costas e cortar o papo sem peso na consciência. Se você não der corda e não se irritar, o chato fica falando sozinho, sem plateia.

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Para proteger o seu tempo e a sua paz mental, você precisa aprender a ignorar quem só quer fazer bagunça na sua vida.

Essa reflexão, do Batman, fala muito sobre a prática estoica de Compreensão da Natureza Humana e proteção da Cidadela Interior, clássica das meditações de Marco Aurélio. O imperador romano lembrava a si mesmo todas as manhãs que cruzaria com pessoas egoístas, irracionais e maldosas, e que isso simplesmente fazia parte do mundo.

A lição aqui é entender que a toxicidade do outro é uma falha de caráter dele, não sua, e que tentar consertar quem gosta de caos é tentar controlar o incontrolável. A melhor saída é proteger sua paz mental, cortar o que te faz mal e não se rebaixar ao nível do provocador.

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