REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como' - saiba como o propósito dá forças em momentos difíceis

Conceito ligado à aceitação da realidade mostra que ter metas claras torna os sacrifícios suportáveis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 01:00

A frase “Deus está morto” é uma das mais conhecidas da obra de Nietzsche. Crédito: Reprodução

Quando uma pessoa tem clareza sobre o motivo pelo qual acorda todos os dias, as dificuldades do caminho deixam de ser barreiras intransponíveis. Friedrich Nietzsche sintetizou essa força interna ao mostrar que o ser humano tolera privações e desafios pesados quando enxerga sentido no próprio esforço.



10 curiosidades sobre Friedrich Nietzsche 1 de 10

Essa ideia bebe diretamente da fonte do estoicismo e do conceito de 'Amor Fati', o amor ao próprio destino. Assim como os filósofos estoicos ensinavam a abraçar a realidade como ela se apresenta e a enxergar nos obstáculos o próprio combustível para crescer, a visão de Nietzsche reforça que o sofrimento ganha utilidade quando serve a um propósito maior. Em vez de lamentar a adversidade, a pessoa resiliente a utiliza como ferramenta de fortalecimento.