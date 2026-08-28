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Frase do dia do Estoicismo: 'Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como' - saiba como o propósito dá forças em momentos difíceis

Conceito ligado à aceitação da realidade mostra que ter metas claras torna os sacrifícios suportáveis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 01:00

A frase “Deus está morto” é uma das mais conhecidas da obra de Nietzsche.
A frase “Deus está morto” é uma das mais conhecidas da obra de Nietzsche. Crédito: Reprodução

Quando uma pessoa tem clareza sobre o motivo pelo qual acorda todos os dias, as dificuldades do caminho deixam de ser barreiras intransponíveis. Friedrich Nietzsche sintetizou essa força interna ao mostrar que o ser humano tolera privações e desafios pesados quando enxerga sentido no próprio esforço.

10 curiosidades sobre Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche morreu em 1900, aos 55 anos. por Reprodução
Suas frases continuam viralizando nas redes sociais mais de um século após sua morte. por Reprodução
Apesar de ser extremamente famoso hoje, Nietzsche teve pouco reconhecimento durante a maior parte da vida. por Reprodução
O filósofo criticava a ideia de viver apenas seguindo padrões impostos pela sociedade. por Reprodução
Nietzsche escreveu livros que continuam influenciando psicologia, filosofia e comportamento humano. por Reprodução
Muitas reflexões dele falam sobre solidão, sofrimento e amadurecimento emocional. por Reprodução
A frase “Deus está morto” é uma das mais conhecidas da obra de Nietzsche. por Reprodução
O filósofo tinha problemas frequentes de saúde e passou anos convivendo com dores intensas. por Reprodução
Nietzsche defendia que o ser humano deveria construir o próprio sentido da vida. por Reprodução
Friedrich Nietzsche começou a escrever ainda muito jovem e virou professor universitário aos 24 anos. por Reprodução
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Friedrich Nietzsche morreu em 1900, aos 55 anos. por Reprodução

Essa ideia bebe diretamente da fonte do estoicismo e do conceito de 'Amor Fati', o amor ao próprio destino. Assim como os filósofos estoicos ensinavam a abraçar a realidade como ela se apresenta e a enxergar nos obstáculos o próprio combustível para crescer, a visão de Nietzsche reforça que o sofrimento ganha utilidade quando serve a um propósito maior. Em vez de lamentar a adversidade, a pessoa resiliente a utiliza como ferramenta de fortalecimento.

Sem um propósito definido, qualquer obstáculo parece um fardo insuportável. Ao alinhar a aceitação da realidade com projetos significativos e responsabilidade pessoal, o cansaço diário deixa de ser um peso inútil e se transforma em um investimento rumo a uma construção sólida.

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