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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 01:00
Basta uma cara feia de um colega ou um comentário atravessado para estragar o dia de quem se importa demais com o que os outros pensam. A ofensa só atinge o alvo quando você concorda em engolir o veneno.
"As coisas não tocam a alma; nossas dores vêm apenas do julgamento interno." - Crisipo de Solis
5 curiosidades sobre Crisipo de Solos
As atitudes dos outros acontecem fora de você; o estrago de verdade só começa quando você decide alimentar essa mágoa.
Crisipo, um dos pensadores mais afiados do estoicismo, explicava que a dor da humilhação nasce na interpretação que damos ao fato. Se alguém falar mal de você, não absorva: deixe a provocação morrer.