REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'As coisas não tocam a alma; nossas dores vêm apenas do julgamento interno' - o conselho de Crisipo para não se ofender com qualquer bobagem

Uma crítica maldosa só machuca se você decidir dar importância e ficar remoendo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 01:00

O filósofo Crísipo de Soli (280 a.C. – 208 a.C.) Crédito: Reprodução

Basta uma cara feia de um colega ou um comentário atravessado para estragar o dia de quem se importa demais com o que os outros pensam. A ofensa só atinge o alvo quando você concorda em engolir o veneno.



"As coisas não tocam a alma; nossas dores vêm apenas do julgamento interno." - Crisipo de Solis

5 curiosidades sobre Crisipo de Solos 1 de 5

As atitudes dos outros acontecem fora de você; o estrago de verdade só começa quando você decide alimentar essa mágoa.