REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'As pessoas nascem com virtude inata' - entenda como praticar o bem diariamente

Caio Musônio Rufo reforça que o caráter e as boas escolhas dependem de treino e decisão diária

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 01:00

Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Tornar-se uma pessoa mais justa, paciente e equilibrada não é questão de sorte, mas de escolha. Caio Musônio Rufo ensinava que "as pessoas nascem com virtude inata, e cabe a nós escolher esse caminho".



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