Frase do dia do Estoicismo: 'As pessoas nascem com virtude inata' - entenda como praticar o bem diariamente

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 01:00
Tornar-se uma pessoa mais justa, paciente e equilibrada não é questão de sorte, mas de escolha. Caio Musônio Rufo ensinava que "as pessoas nascem com virtude inata, e cabe a nós escolher esse caminho".
5 curiosidades sobre Musônio Rufo
A filosofia estoica enxerga o ser humano com potencial natural para a bondade e para a razão. No entanto, essas qualidades precisam ser exercitadas na prática diária, ao escolher não responder com raiva, agir de forma honesta e tratar os outros com respeito. A virtude é um hábito que se constrói atitude por atitude.