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Frase do dia do Estoicismo: 'As pessoas nascem com virtude inata' - entenda como praticar o bem diariamente

Caio Musônio Rufo reforça que o caráter e as boas escolhas dependem de treino e decisão diária

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 01:00

Musônio Rufo
Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Tornar-se uma pessoa mais justa, paciente e equilibrada não é questão de sorte, mas de escolha. Caio Musônio Rufo ensinava que "as pessoas nascem com virtude inata, e cabe a nós escolher esse caminho".

5 curiosidades sobre Musônio Rufo

Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução
Foi banido de Roma várias vezes por imperadores como Nero e Vespaziano devido às suas críticas diretas ao poder por Reprodução
Interpôs-se no meio de dois exércitos em plena guerra civil em Roma para tentar convencer os soldados a fazerem a paz por Reprodução
Pregava o estilo de vida simples, recomendando o vegetarianismo, roupas modestas e a agricultura como o trabalho ideal por Reprodução
Foi o professor de Epicteto, moldando diretamente o pensamento do ex-escravizado que se tornaria um dos maiores estoicos da história por Reprodução
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Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução

A filosofia estoica enxerga o ser humano com potencial natural para a bondade e para a razão. No entanto, essas qualidades precisam ser exercitadas na prática diária, ao escolher não responder com raiva, agir de forma honesta e tratar os outros com respeito. A virtude é um hábito que se constrói atitude por atitude.

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