Frase do dia do Estoicismo: 'Basta aprendermos a ser indiferentes ao que não faz diferença' - a reflexão de Marco Aurélio que ajuda a não ligar para a opinião de quem não paga suas contas

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 01:00
O tempo todo a gente é bombardeado por problemas dos outros, brigas na internet e comentários maldosos de gente que a gente nem conhece direito. Sem perceber, a gente começa a tratar essas coisas como se fossem o fim do mundo e um problema nosso.
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O grande segredo para blindar a mente nesse mundo cheio de gente tóxica é saber filtrar o que realmente merece o seu estresse. O palpite que o seu vizinho dá sobre a sua vida não vai pagar os seus boletos no final do mês nem vai melhorar a sua saúde.
Aprender a não ligar para o que não importa é o melhor jeito de recuperar a sua paz e a sua paciência. Deixe para lá aquilo que é fútil e não acrescenta nada, e guarde toda a sua energia para investir nas coisas que vão fazer você crescer na vida.