REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Basta aprendermos a ser indiferentes ao que não faz diferença' - a reflexão de Marco Aurélio que ajuda a não ligar para a opinião de quem não paga suas contas

Aprenda a proteger sua mente de informações irrelevantes que drenam a sua energia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 01:00

Marco Aurélio Crédito: Reprodução

O tempo todo a gente é bombardeado por problemas dos outros, brigas na internet e comentários maldosos de gente que a gente nem conhece direito. Sem perceber, a gente começa a tratar essas coisas como se fossem o fim do mundo e um problema nosso.



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O grande segredo para blindar a mente nesse mundo cheio de gente tóxica é saber filtrar o que realmente merece o seu estresse. O palpite que o seu vizinho dá sobre a sua vida não vai pagar os seus boletos no final do mês nem vai melhorar a sua saúde.

