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Frase do dia do Estoicismo: 'Basta aprendermos a ser indiferentes ao que não faz diferença' - a reflexão de Marco Aurélio que ajuda a não ligar para a opinião de quem não paga suas contas

Aprenda a proteger sua mente de informações irrelevantes que drenam a sua energia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 01:00

Marco Aurélio
Marco Aurélio Crédito: Reprodução

O tempo todo a gente é bombardeado por problemas dos outros, brigas na internet e comentários maldosos de gente que a gente nem conhece direito. Sem perceber, a gente começa a tratar essas coisas como se fossem o fim do mundo e um problema nosso.

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
1 de 14
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

O grande segredo para blindar a mente nesse mundo cheio de gente tóxica é saber filtrar o que realmente merece o seu estresse. O palpite que o seu vizinho dá sobre a sua vida não vai pagar os seus boletos no final do mês nem vai melhorar a sua saúde.

Aprender a não ligar para o que não importa é o melhor jeito de recuperar a sua paz e a sua paciência. Deixe para lá aquilo que é fútil e não acrescenta nada, e guarde toda a sua energia para investir nas coisas que vão fazer você crescer na vida.

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