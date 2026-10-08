REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Como todos possuem a mesma capacidade de raciocinar, todos têm o mesmo potencial para a excelência' - a lição que prova que qualquer pessoa pode ser brilhante

Muito anos atrás, a filosofia grega já defendia que a razão nos torna iguais, independente de classe social

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 01:00

O legado de Heráclito atravessou séculos ao mostrar que compreender e aceitar as mudanças faz parte do caminho para uma vida mais consciente. Crédito: Reprodução

Imagine afirmar, em pleno Império Romano, onde a escravidão era a norma e a hierarquia social era brutal, que um escravo acorrentado poderia ser moralmente superior ao próprio Imperador. Essa foi a bomba que o estoicismo jogou na sociedade através do conceito da igualdade do Logos (a razão cósmica).

5 fatos sobre Heráclito 1 de 5

Eles defendiam que todo ser humano, do faxineiro ao bilionário, possui uma centelha divina de racionalidade. O seu gênero, o lugar onde você nasceu ou o tamanho da sua casa são meros acidentes geográficos e biológicos.