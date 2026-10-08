Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'Como todos possuem a mesma capacidade de raciocinar, todos têm o mesmo potencial para a excelência' - a lição que prova que qualquer pessoa pode ser brilhante

Muito anos atrás, a filosofia grega já defendia que a razão nos torna iguais, independente de classe social

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 01:00

O legado de Heráclito atravessou séculos ao mostrar que compreender e aceitar as mudanças faz parte do caminho para uma vida mais consciente.
O legado de Heráclito atravessou séculos ao mostrar que compreender e aceitar as mudanças faz parte do caminho para uma vida mais consciente. Crédito: Reprodução

Imagine afirmar, em pleno Império Romano, onde a escravidão era a norma e a hierarquia social era brutal, que um escravo acorrentado poderia ser moralmente superior ao próprio Imperador. Essa foi a bomba que o estoicismo jogou na sociedade através do conceito da igualdade do Logos (a razão cósmica).

5 fatos sobre Heráclito

O legado de Heráclito atravessou séculos ao mostrar que compreender e aceitar as mudanças faz parte do caminho para uma vida mais consciente. por Reprodução
Suas reflexões sobre impermanência, equilíbrio e natureza humana continuam influenciando a Filosofia há mais de dois mil anos. por Reprodução
Heráclito foi um dos filósofos mais importantes da Grécia Antiga e ficou conhecido como o "filósofo da mudança". por Reprodução
Heráclito defendia que tudo está em constante transformação e que a mudança é uma característica natural da vida. por Reprodução
Entre seus ensinamentos mais conhecidos está a ideia de que ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque tanto a pessoa quanto o rio já mudaram. por Reprodução
1 de 5
O legado de Heráclito atravessou séculos ao mostrar que compreender e aceitar as mudanças faz parte do caminho para uma vida mais consciente. por Reprodução

Eles defendiam que todo ser humano, do faxineiro ao bilionário, possui uma centelha divina de racionalidade. O seu gênero, o lugar onde você nasceu ou o tamanho da sua casa são meros acidentes geográficos e biológicos.

E como todos possuem a mesma capacidade de raciocinar, todos têm exatamente o mesmo potencial para alcançar a excelência. Essae pensamento derrubou o elitismo, provando que o desenvolvimento é um direito, e um dever, de todos.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Mexer o corpo pode não resolver seus problemas, mas muda a maneira como você consegue atravessá-los' - a reflexão inspirada em Nietzsche sobre exercício e saúde

Frase do dia da Filosofia: 'Mexer o corpo pode não resolver seus problemas, mas muda a maneira como você consegue atravessá-los' - a reflexão inspirada em Nietzsche sobre exercício e saúde

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, a inveja não deseja exatamente ter o que você tem. Ela apenas gostaria que você também não tivesse' - a reflexão inspirada em Leon Festinger sobre comparação

Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, a inveja não deseja exatamente ter o que você tem. Ela apenas gostaria que você também não tivesse' - a reflexão inspirada em Leon Festinger sobre comparação

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'O objetivo não é suprimir as emoções, mas substituir as reações tóxicas por sentimentos racionais' - a técnica estoica para não ser refém das próprias emoções

Frase do dia do Estoicismo: 'O objetivo não é suprimir as emoções, mas substituir as reações tóxicas por sentimentos racionais' - a técnica estoica para não ser refém das próprias emoções

Tags:

Frase do dia

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Somos de carne, mas vivemos como se precisássemos ser de ferro' - a reflexão inspirada em Freud sobre a obrigação de ser forte o tempo todo

Frase do dia da Psicologia: 'Somos de carne, mas vivemos como se precisássemos ser de ferro' - a reflexão inspirada em Freud sobre a obrigação de ser forte o tempo todo
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'A terceira idade não é só tempo de lembrar do que viveu, mas também de viver aquilo que sempre adiou' - a reflexão inspirada em Erik Erikson sobre realizar sonhos depois dos 60

Frase do dia da Psicologia: 'A terceira idade não é só tempo de lembrar do que viveu, mas também de viver aquilo que sempre adiou' - a reflexão inspirada em Erik Erikson sobre realizar sonhos depois dos 60
Imagem - Pouco conhecida, fruta brasileira parece uma jabuticaba amarela, tem 'casca cabeludinha' e amadurece na primavera

Pouco conhecida, fruta brasileira parece uma jabuticaba amarela, tem 'casca cabeludinha' e amadurece na primavera