Frase do dia do Estoicismo: 'Como todos possuem a mesma capacidade de raciocinar, todos têm o mesmo potencial para a excelência' - a lição que prova que qualquer pessoa pode ser brilhante

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 01:00
Imagine afirmar, em pleno Império Romano, onde a escravidão era a norma e a hierarquia social era brutal, que um escravo acorrentado poderia ser moralmente superior ao próprio Imperador. Essa foi a bomba que o estoicismo jogou na sociedade através do conceito da igualdade do Logos (a razão cósmica).
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Eles defendiam que todo ser humano, do faxineiro ao bilionário, possui uma centelha divina de racionalidade. O seu gênero, o lugar onde você nasceu ou o tamanho da sua casa são meros acidentes geográficos e biológicos.
E como todos possuem a mesma capacidade de raciocinar, todos têm exatamente o mesmo potencial para alcançar a excelência. Essae pensamento derrubou o elitismo, provando que o desenvolvimento é um direito, e um dever, de todos.