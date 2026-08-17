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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 01:00
Ressentir-se com as reviravoltas da vida é um hábito comum, porém cansativo. O filósofo Cleantes de Assos deixava clara a importância da adaptação ao escrever: "Conduze-me, ó destino, por onde quer que tenhas ordenado, pois seguirei sem hesitar. Mesmo que resista, serei obrigado a seguir".
6 curiosidades sobre Cleantes de Assos
Lutar contra fatos gera frustração e impede o avanço. O conceito estoico de aceitação não significa passividade, mas sim inteligência estratégica, reconhecer a nova realidade rapidamente para conseguir agir dentro dela. Quanto mais rápido você aceita uma mudança, mais cedo descobre os caminhos para prosperar no novo cenário.