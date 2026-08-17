REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Conduze-me, ó destino, pois seguirei sem hesitar' - a lição de Cleantes de Assos sobre como parar de lutar contra os fatos

Ensinamento ensina a adaptar-se às mudanças inevitáveis da vida sem perder tempo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 01:00

Filosofo Cleantes de Assos Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

Ressentir-se com as reviravoltas da vida é um hábito comum, porém cansativo. O filósofo Cleantes de Assos deixava clara a importância da adaptação ao escrever: "Conduze-me, ó destino, por onde quer que tenhas ordenado, pois seguirei sem hesitar. Mesmo que resista, serei obrigado a seguir".



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