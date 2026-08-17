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Frase do dia do Estoicismo: 'Conduze-me, ó destino, pois seguirei sem hesitar' - a lição de Cleantes de Assos sobre como parar de lutar contra os fatos

Ensinamento ensina a adaptar-se às mudanças inevitáveis da vida sem perder tempo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 01:00

Filosofo Cleantes de Assos
Filosofo Cleantes de Assos Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

Ressentir-se com as reviravoltas da vida é um hábito comum, porém cansativo. O filósofo Cleantes de Assos deixava clara a importância da adaptação ao escrever: "Conduze-me, ó destino, por onde quer que tenhas ordenado, pois seguirei sem hesitar. Mesmo que resista, serei obrigado a seguir".

6 curiosidades sobre Cleantes de Assos

Antes de se dedicar à filosofia em Atenas, Cleantes sustentava-se lutando boxe   por Imagem gerada por Inteligência Artificiah
Para pagar seus estudos e sobreviver, ele trabalhava à noite carregando água para regar jardins e farinha para cozinheiras por Imagem gerada por Inteligência Artificiah
Foi chamado ao tribunal por parecer pobre demais e não ter ocupação clara; contudo, quando seus empregadores depuseram a seu favor, o tribunal ficou tão impressionado com sua honestidade que votou para lhe conceder um auxílio financeiro público, o qual ele recusou por Imagem gerada por Inteligência Artificiah
Como não tinha dinheiro para comprar papiro ou material de escrita adequado, ele anotava os ensinamentos de seu mestre Zenão de Cítio em omoplatas (ossos) de boi por Theodoor Galle/Peter Paul Rubens
Por ser focado no trabalho físico e muito calado, era considerado mentalmente lento por alguns, ao que ele respondia que quem reconhece sua própria lentidão não perde tempo correndo atrás de glória vã ou riquezas por Wikimedia Commons
Ele sucedeu Zenão como líder (escolarca) da escola estoica e liderou o grupo por 32 anos até morrer de inanição voluntária ou idade avançada por volta dos 100 anos por Reprodução
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Antes de se dedicar à filosofia em Atenas, Cleantes sustentava-se lutando boxe   por Imagem gerada por Inteligência Artificiah

Lutar contra fatos gera frustração e impede o avanço. O conceito estoico de aceitação não significa passividade, mas sim inteligência estratégica, reconhecer a nova realidade rapidamente para conseguir agir dentro dela. Quanto mais rápido você aceita uma mudança, mais cedo descobre os caminhos para prosperar no novo cenário.

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