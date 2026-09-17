REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Controle o que você pode controlar; deixe ir o resto' - o manual estoico para parar de gastar energia com o que não vale a pena

Aprenda separar as suas verdadeiras obrigações das preocupações que sugam sua energia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 01:00

Filosofo Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificiah

A gente gasta uma quantidade de tempo e energia absurda tentando consertar o que não tem conserto. Queremos mudar o jeito de ser do parceiro, exigir que o mundo seja mais justo ou sofrer porque a previsão do tempo estragou o passeio de domingo.



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Os estoicos resolveram esse dilema dividindo a vida em dois lados: o que depende de você e o que não depende. O que está nas suas mãos, suas atitudes, suas palavras, seus estudos e sua honestidade, merece o foco. O resto, como a opinião dos outros, o trânsito ou a economia, precisa ser aceito.

