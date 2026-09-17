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Frase do dia do Estoicismo: 'Controle o que você pode controlar; deixe ir o resto' - o manual estoico para parar de gastar energia com o que não vale a pena

Aprenda separar as suas verdadeiras obrigações das preocupações que sugam sua energia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 01:00

Filosofo Cleantes de Assos
Filosofo  Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificiah

A gente gasta uma quantidade de tempo e energia absurda tentando consertar o que não tem conserto. Queremos mudar o jeito de ser do parceiro, exigir que o mundo seja mais justo ou sofrer porque a previsão do tempo estragou o passeio de domingo.

Filosofos e pensadores que utilizaram o evemerismo

Euêmero/Evêmero, c. 300 a.C.: fundou a leitura de que deuses eram reis e benfeitores humanos depois divinizados por Jamie Heath / Wikimedia Commons
Ênio, c. 200 a.C.: traduziu a Sacra História e levou o evemerismo grego para o mundo latino por PGS 1984 / Wikimedia Commons
Cícero, 45 a.C.: em De natura deorum, usa a origem humana dos deuses no debate filosófico sobre religião por Autor anônimo / Wikimedia Commons
Diodoro Sículo, séc. I a.C.: preservou a narrativa de Panqueia, com Zeus e outros deuses como reis antigos por Data Destroyer / Wikimedia Commons
Lactâncio, 303–311: usou Euêmero e Ênio para atacar o paganismo, tratando deuses como homens cultuados por Autor desconhecido / Wikimedia Commons
Eusébio, início do séc. IV: citou Euêmero e Diodoro como prova histórica contra os deuses pagãos por Biblioteca Nacional da Áustria / Wikimedia Commons
Agostinho, séc. V: em A Cidade de Deus, usou a ideia dos deuses-homens para desmontar o culto romano por Sandro Botticelli / Wikimedia Commons
Snorri, c. 1220: na Edda em Prosa, rebaixou os Æsir a heróis vindos de Troia e depois divinizados por Christian Krohg / Wikimedia Commons
Isidoro, séc. VII: sistematizou a tese de que os deuses pagãos foram homens em De diis gentium por Autor desconhecido / Wikimedia Commons
Banier, 1711: explicou mitos gregos como memória histórica de pessoas reais transformadas em deuses por Abbé Antoine Banier / Wikimedia Commons
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Euêmero/Evêmero, c. 300 a.C.: fundou a leitura de que deuses eram reis e benfeitores humanos depois divinizados por Jamie Heath / Wikimedia Commons

Os estoicos resolveram esse dilema dividindo a vida em dois lados: o que depende de você e o que não depende. O que está nas suas mãos, suas atitudes, suas palavras, seus estudos e sua honestidade, merece o foco. O resto, como a opinião dos outros, o trânsito ou a economia, precisa ser aceito.

Parar de remar contra a maré do que você não pode dominar traz alívio imediato. Quando você solta o peso do que é impossível de mudar, sobra espaço para caprichar naquilo que realmente está sob o seu alcance.

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