Frase do dia do Estoicismo: 'Controle o que você pode controlar; deixe ir o resto' - o manual estoico para parar de gastar energia com o que não vale a pena

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 01:00
A gente gasta uma quantidade de tempo e energia absurda tentando consertar o que não tem conserto. Queremos mudar o jeito de ser do parceiro, exigir que o mundo seja mais justo ou sofrer porque a previsão do tempo estragou o passeio de domingo.
Filosofos e pensadores que utilizaram o evemerismo
Os estoicos resolveram esse dilema dividindo a vida em dois lados: o que depende de você e o que não depende. O que está nas suas mãos, suas atitudes, suas palavras, seus estudos e sua honestidade, merece o foco. O resto, como a opinião dos outros, o trânsito ou a economia, precisa ser aceito.
Parar de remar contra a maré do que você não pode dominar traz alívio imediato. Quando você solta o peso do que é impossível de mudar, sobra espaço para caprichar naquilo que realmente está sob o seu alcance.