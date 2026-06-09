REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Controle o seu desejo. Não coloque o seu coração em tantas coisas, só assim você obterá o que precisa' - a reflexão de Epicteto sobre excesso de expectativas e paz interior

O pensamento do filósofo estoico continua sendo compartilhado ao falar sobre ansiedade, frustração e a tendência humana de buscar felicidade em tudo ao mesmo tempo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 01:00

Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

Grande parte da inquietação humana nasce dos desejos. Queremos mais dinheiro, mais reconhecimento, mais sucesso, mais segurança e mais garantias de que tudo dará certo. A reflexão de Epicteto atravessou séculos justamente porque sugere que o problema nem sempre está naquilo que nos falta, mas na quantidade de coisas das quais passamos a depender para nos sentirmos felizes.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Um dos principais nomes do estoicismo, Epicteto acreditava que a liberdade emocional começa quando alguém aprende a distinguir aquilo que realmente precisa daquilo que apenas deseja.

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de estímulos, comparação constante e pressão para conquistar cada vez mais. Em muitos casos, as pessoas acumulam metas, expectativas e preocupações a ponto de nunca se sentirem satisfeitas.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. A necessidade de aprovação, a busca incessante por resultados, a comparação com a vida dos outros ou a crença de que a felicidade depende de inúmeras condições externas.

O pensamento estoico não condena sonhos ou ambições. A ideia central está mais ligada à capacidade de não transformar desejos em necessidades absolutas, preservando a tranquilidade mesmo quando nem tudo acontece como o esperado.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à ansiedade, ao apego emocional e à importância de desenvolver contentamento com aquilo que já existe.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um tempo em que muita gente sente que nunca tem o suficiente, Epicteto lembra que a paz interior costuma crescer quando os desejos deixam de comandar a vida.