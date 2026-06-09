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Frase do dia do Estoicismo: 'Controle o seu desejo. Não coloque o seu coração em tantas coisas, só assim você obterá o que precisa' - a reflexão de Epicteto sobre excesso de expectativas e paz interior

O pensamento do filósofo estoico continua sendo compartilhado ao falar sobre ansiedade, frustração e a tendência humana de buscar felicidade em tudo ao mesmo tempo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 01:00

Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

Grande parte da inquietação humana nasce dos desejos. Queremos mais dinheiro, mais reconhecimento, mais sucesso, mais segurança e mais garantias de que tudo dará certo. A reflexão de Epicteto atravessou séculos justamente porque sugere que o problema nem sempre está naquilo que nos falta, mas na quantidade de coisas das quais passamos a depender para nos sentirmos felizes.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Um dos principais nomes do estoicismo, Epicteto acreditava que a liberdade emocional começa quando alguém aprende a distinguir aquilo que realmente precisa daquilo que apenas deseja.

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de estímulos, comparação constante e pressão para conquistar cada vez mais. Em muitos casos, as pessoas acumulam metas, expectativas e preocupações a ponto de nunca se sentirem satisfeitas.

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Frase do dia da Filosofia: 'Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre também alguma razão na loucura' - a reflexão de Nietzsche sobre paixão e natureza humana

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. A necessidade de aprovação, a busca incessante por resultados, a comparação com a vida dos outros ou a crença de que a felicidade depende de inúmeras condições externas.

O pensamento estoico não condena sonhos ou ambições. A ideia central está mais ligada à capacidade de não transformar desejos em necessidades absolutas, preservando a tranquilidade mesmo quando nem tudo acontece como o esperado.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à ansiedade, ao apego emocional e à importância de desenvolver contentamento com aquilo que já existe.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um tempo em que muita gente sente que nunca tem o suficiente, Epicteto lembra que a paz interior costuma crescer quando os desejos deixam de comandar a vida.

* Algumas frases históricas atribuídas a filósofos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, registros e interpretações históricas.

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