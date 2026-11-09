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Frase do dia do Estoicismo: 'Deve-se evitar especialmente as pessoas que são sombrias e que se lamentam por tudo' - a lição de Sêneca para se afastar de amigos que só sabem reclamar

Convivência diária com gente que só vive de queixa e fofoca acaba com o humor de qualquer um

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

Goste ou não, as pessoas com quem você convive puxam você para o ritmo delas. Estar todo dia perto de alguém que só aponta defeito, vive na defensiva e se faz de vítima acaba sugando a energia de quem está em volta.

"Deve-se evitar especialmente as pessoas que são sombrias e que se lamentam por tudo; um companheiro que vive agitado e gemendo é o pior inimigo da nossa tranquilidade." - Sêneca

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

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O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
1 de 14
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Muitas vezes, por pena ou medo de afastar, a gente carrega essas amizades pesadas nas costas por anos. O preço disso é chegar em casa esgotado sem nem entender o motivo.

Para Sêneca, escolher bem as companhias é questão de sobrevivência. Ficar perto de quem bota você para a frente e cortar o papo de quem só vive em clima de funeral é essencial para manter a cabeça no lugar.

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