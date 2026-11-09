Frase do dia do Estoicismo: 'Deve-se evitar especialmente as pessoas que são sombrias e que se lamentam por tudo' - a lição de Sêneca para se afastar de amigos que só sabem reclamar

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 01:00
"Deve-se evitar especialmente as pessoas que são sombrias e que se lamentam por tudo; um companheiro que vive agitado e gemendo é o pior inimigo da nossa tranquilidade." - Sêneca
14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio
Muitas vezes, por pena ou medo de afastar, a gente carrega essas amizades pesadas nas costas por anos. O preço disso é chegar em casa esgotado sem nem entender o motivo.
Para Sêneca, escolher bem as companhias é questão de sobrevivência. Ficar perto de quem bota você para a frente e cortar o papo de quem só vive em clima de funeral é essencial para manter a cabeça no lugar.