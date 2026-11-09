REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Deve-se evitar especialmente as pessoas que são sombrias e que se lamentam por tudo' - a lição de Sêneca para se afastar de amigos que só sabem reclamar

Convivência diária com gente que só vive de queixa e fofoca acaba com o humor de qualquer um

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 01:00

Sêneca Crédito: Reprodução

Goste ou não, as pessoas com quem você convive puxam você para o ritmo delas. Estar todo dia perto de alguém que só aponta defeito, vive na defensiva e se faz de vítima acaba sugando a energia de quem está em volta.

"Deve-se evitar especialmente as pessoas que são sombrias e que se lamentam por tudo; um companheiro que vive agitado e gemendo é o pior inimigo da nossa tranquilidade." - Sêneca



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Muitas vezes, por pena ou medo de afastar, a gente carrega essas amizades pesadas nas costas por anos. O preço disso é chegar em casa esgotado sem nem entender o motivo.

