Frase do dia do Estoicismo: 'Dois ouvidos e uma boca' - o conselho de Epicteto para evitar fofoca e briga boba

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 01:00
Aquela vontade de dar opinião sobre qualquer assunto que surge ou nas redes sociais é uma porta aberta para a confusão. A gente quer provar que sabe mais, corta quem está falando e solta a resposta antes mesmo de o outro terminar.
"A natureza nos deu dois ouvidos e apenas uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos." - Epicteto
10 curiosidades sobre Epicteto
Essa afobação impede a gente de entender o que realmente está acontecendo e coloca a gente em brigas idiotas. Falar sem pensar quase sempre termina em arrependimento cinco minutos depois.
A dica de Epicteto é: ouça mais, observe o ambiente e pense duas vezes antes de abrir a boca. Quem sabe segurar a língua evita climão e só fala o que de fato presta.