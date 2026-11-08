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Frase do dia do Estoicismo: 'Dois ouvidos e uma boca' - o conselho de Epicteto para evitar fofoca e briga boba

A pressa em dar pitaco em qualquer conversa é o caminho para mal-entendidos e discussões desnecessárias

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 01:00

Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

Aquela vontade de dar opinião sobre qualquer assunto que surge ou nas redes sociais é uma porta aberta para a confusão. A gente quer provar que sabe mais, corta quem está falando e solta a resposta antes mesmo de o outro terminar.

"A natureza nos deu dois ouvidos e apenas uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos." - Epicteto

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Essa afobação impede a gente de entender o que realmente está acontecendo e coloca a gente em brigas idiotas. Falar sem pensar quase sempre termina em arrependimento cinco minutos depois.

A dica de Epicteto é: ouça mais, observe o ambiente e pense duas vezes antes de abrir a boca. Quem sabe segurar a língua evita climão e só fala o que de fato presta.

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