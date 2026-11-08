REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Dois ouvidos e uma boca' - o conselho de Epicteto para evitar fofoca e briga boba

A pressa em dar pitaco em qualquer conversa é o caminho para mal-entendidos e discussões desnecessárias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 01:00

Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

Aquela vontade de dar opinião sobre qualquer assunto que surge ou nas redes sociais é uma porta aberta para a confusão. A gente quer provar que sabe mais, corta quem está falando e solta a resposta antes mesmo de o outro terminar.

"A natureza nos deu dois ouvidos e apenas uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos." - Epicteto



10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Essa afobação impede a gente de entender o que realmente está acontecendo e coloca a gente em brigas idiotas. Falar sem pensar quase sempre termina em arrependimento cinco minutos depois.

