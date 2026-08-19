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Frase do dia do Estoicismo: 'É melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la' - a lição de Musônio Rufo sobre como manter a integridade

Ensinamento lembra que a consciência limpa vale mais do que qualquer vantagem

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 01:00

Musônio Rufo
Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Diante de comportamentos desleais ou traições, a tentação de pagar na mesma moeda pode parecer atraente. No entanto, o mestre estoico Caio Musônio Rufo defendia um padrão ético elevado ao afirmar que "é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la".

5 curiosidades sobre Musônio Rufo

Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução
Foi banido de Roma várias vezes por imperadores como Nero e Vespaziano devido às suas críticas diretas ao poder por Reprodução
Interpôs-se no meio de dois exércitos em plena guerra civil em Roma para tentar convencer os soldados a fazerem a paz por Reprodução
Pregava o estilo de vida simples, recomendando o vegetarianismo, roupas modestas e a agricultura como o trabalho ideal por Reprodução
Foi o professor de Epicteto, moldando diretamente o pensamento do ex-escravizado que se tornaria um dos maiores estoicos da história por Reprodução
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Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução

Agir de forma desonesta para se defender ou levar vantagem degrada o caráter de quem pratica o ato. Suportar uma atitude injusta sem se rebaixar ao mesmo nível preserva a paz interior e o respeito próprio. No longo prazo, manter a integridade moral traz uma sensação inabalável de tranquilidade que nenhuma vingança consegue oferecer.

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