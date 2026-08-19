Frase do dia do Estoicismo: 'É melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la' - a lição de Musônio Rufo sobre como manter a integridade

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 01:00
Diante de comportamentos desleais ou traições, a tentação de pagar na mesma moeda pode parecer atraente. No entanto, o mestre estoico Caio Musônio Rufo defendia um padrão ético elevado ao afirmar que "é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la".
5 curiosidades sobre Musônio Rufo
Agir de forma desonesta para se defender ou levar vantagem degrada o caráter de quem pratica o ato. Suportar uma atitude injusta sem se rebaixar ao mesmo nível preserva a paz interior e o respeito próprio. No longo prazo, manter a integridade moral traz uma sensação inabalável de tranquilidade que nenhuma vingança consegue oferecer.