REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'É melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la' - a lição de Musônio Rufo sobre como manter a integridade

Ensinamento lembra que a consciência limpa vale mais do que qualquer vantagem

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 01:00

Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Diante de comportamentos desleais ou traições, a tentação de pagar na mesma moeda pode parecer atraente. No entanto, o mestre estoico Caio Musônio Rufo defendia um padrão ético elevado ao afirmar que "é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la".



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