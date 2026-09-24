REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'É o poder do espírito estar livre de fadiga' - a lição para quem fica ocupando a mente com fofoca

Guarde sua energia para você e pare de esquentar a cabeça com a vida dos outros

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:32

Sêneca Crédito: Reprodução

Muita gente chega no fim do dia exausto sem ter movido uma caixa pesada ou corrido dez quilômetros. A culpa desse cansaço costuma ser o excesso de conteúdo absorvido da internet, fofoca do trabalho e drama alheio.



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Você gasta horas lendo opinião de quem nem sabe seu nome ou se irritando com o que o vizinho postou. No fim, o seu humor abaixa com coisas que não mudam nem um centavo na sua conta bancária (ou na sua vida).



Sêneca dizia que uma mente forte não se abala por qualquer crítica ou fofoca. Proteger a sua saúde mental significa escolher, de forma consciente, ficar longe de discussões inúteis.