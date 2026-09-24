Frase do dia do Estoicismo: 'É o poder do espírito estar livre de fadiga' - a lição para quem fica ocupando a mente com fofoca

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:32
Muita gente chega no fim do dia exausto sem ter movido uma caixa pesada ou corrido dez quilômetros. A culpa desse cansaço costuma ser o excesso de conteúdo absorvido da internet, fofoca do trabalho e drama alheio.
14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio
Você gasta horas lendo opinião de quem nem sabe seu nome ou se irritando com o que o vizinho postou. No fim, o seu humor abaixa com coisas que não mudam nem um centavo na sua conta bancária (ou na sua vida).
Sêneca dizia que uma mente forte não se abala por qualquer crítica ou fofoca. Proteger a sua saúde mental significa escolher, de forma consciente, ficar longe de discussões inúteis.
Fazer silêncio e não se meter na vida dos outros é o melhor remédio para a mente cansada. Menos palpites na vida dos outros trazem uma noite de sono tranquila, um raciocínio mais rápido e energia de sobra para cuidar da sua própria vida.