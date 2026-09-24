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Frase do dia do Estoicismo: 'É o poder do espírito estar livre de fadiga' - a lição para quem fica ocupando a mente com fofoca

Guarde sua energia para você e pare de esquentar a cabeça com a vida dos outros

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:32

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

Muita gente chega no fim do dia exausto sem ter movido uma caixa pesada ou corrido dez quilômetros. A culpa desse cansaço costuma ser o excesso de conteúdo absorvido da internet, fofoca do trabalho e drama alheio.

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
1 de 14
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Você gasta horas lendo opinião de quem nem sabe seu nome ou se irritando com o que o vizinho postou. No fim, o seu humor abaixa com coisas que não mudam nem um centavo na sua conta bancária (ou na sua vida). 

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Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda reconciliação significa que a violência terminou; o carinho depois da agressão é justamente uma das etapas desse ciclo' - a reflexão inspirada em Lenore E. Walker

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Frase do dia da Literatura: 'Você não pode escolher se vai ou não se ferir neste mundo, mas pode escolher quem vai feri-lo' - a reflexão de 'A Culpa é das Estrelas' sobre o risco de amar alguém

Sêneca dizia que uma mente forte não se abala por qualquer crítica ou fofoca. Proteger a sua saúde mental significa escolher, de forma consciente, ficar longe de discussões inúteis.

Fazer silêncio e não se meter na vida dos outros é o melhor remédio para a mente cansada. Menos palpites na vida dos outros trazem uma noite de sono tranquila, um raciocínio mais rápido e energia de sobra para cuidar da sua própria vida.

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