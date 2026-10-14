Frase do dia do Estoicismo: 'Ensaiar mentalmente o pior cenário não é pessimismo, é a melhor armadura para nunca ser pego de surpresa pela vida' - a reflexão que ajuda a controlar a ansiedade

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 01:00
A cultura da positividade tóxica manda você visualizar apenas o sucesso e pensar que "tudo vai dar certo". O estoicismo olha para isso com uma certa imaturidade. A técnica que eles usavam era exatamente o oposto: a "Premeditação dos Males" (Premeditatio Malorum), que consiste em olhar para o seu dia e se perguntar ativamente "o que de pior pode acontecer hoje?".
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Longe de ser pessimismo, essa é uma estratégia de defesa. Se você vai fazer uma viagem, mentaliza o pneu furando ou o voo atrasando. Se está abrindo um negócio, visualiza a falência. Ao ensaiar mentalmente os piores cenários, você remove o elemento do choque e da surpresa.
Quando o problema finalmente bate à sua porta, você não entra em desespero como o resto das pessoas; você apenas respira e aplica o plano B que já tinha preparado na sua cabeça.