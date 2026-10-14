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Frase do dia do Estoicismo: 'Ensaiar mentalmente o pior cenário não é pessimismo, é a melhor armadura para nunca ser pego de surpresa pela vida' - a reflexão que ajuda a controlar a ansiedade

O método da 'Premeditação dos Males' ensina como prever tragédias e crises pode salvar sua estabilidade emocional e financeira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

A cultura da positividade tóxica manda você visualizar apenas o sucesso e pensar que "tudo vai dar certo". O estoicismo olha para isso com uma certa imaturidade. A técnica que eles usavam era exatamente o oposto: a "Premeditação dos Males" (Premeditatio Malorum), que consiste em olhar para o seu dia e se perguntar ativamente "o que de pior pode acontecer hoje?".

5 curiosidades sobre Sêneca

Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Imagem gerada por IA
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
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Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução

Longe de ser pessimismo, essa é uma estratégia de defesa. Se você vai fazer uma viagem, mentaliza o pneu furando ou o voo atrasando. Se está abrindo um negócio, visualiza a falência. Ao ensaiar mentalmente os piores cenários, você remove o elemento do choque e da surpresa.

Quando o problema finalmente bate à sua porta, você não entra em desespero como o resto das pessoas; você apenas respira e aplica o plano B que já tinha preparado na sua cabeça.  

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