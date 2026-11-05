Frase do dia do Estoicismo: 'Estar em todo lugar é não estar em lugar nenhum' - o alerta de Sêneca para parar de tentar fazer tudo ao mesmo tempo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 01:00
Ficar com dez abas abertas no navegador, responder mensagem de trabalho enquanto finge prestar atenção na reunião e almoçar com o olho colado no celular virou a rotina de quase todo mundo. O resultado no fim do dia é exaustão e a sensação de que não produziu nada.
"Estar em todo lugar é não estar em lugar algum. As pessoas que passam a vida em viagens terminam tendo muitos conhecidos, mas nenhum amigo." - Sêneca
5 curiosidades sobre Sêneca
Achar que o cérebro rende bem fazendo três coisas de uma vez é ilusão. Quem espalha o foco erra mais, não faz nada direito e vive com a cabeça à beira de um ataque de nervos.
Sêneca já falava isso há dois mil anos: para render de verdade, você precisa dar atenção a uma coisa por vez. Termine o que começou antes de pular para a próxima distração.