REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Estar em todo lugar é não estar em lugar nenhum' - o alerta de Sêneca para parar de tentar fazer tudo ao mesmo tempo

Tentar abraçar o mundo gera retrabalho, cansaço e a impressão de que o dia rendeu não rendeu

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 01:00

Sêneca Crédito: Imagem gerada por IA

Ficar com dez abas abertas no navegador, responder mensagem de trabalho enquanto finge prestar atenção na reunião e almoçar com o olho colado no celular virou a rotina de quase todo mundo. O resultado no fim do dia é exaustão e a sensação de que não produziu nada.



"Estar em todo lugar é não estar em lugar algum. As pessoas que passam a vida em viagens terminam tendo muitos conhecidos, mas nenhum amigo." - Sêneca

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

Achar que o cérebro rende bem fazendo três coisas de uma vez é ilusão. Quem espalha o foco erra mais, não faz nada direito e vive com a cabeça à beira de um ataque de nervos.

