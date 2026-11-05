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Frase do dia do Estoicismo: 'Estar em todo lugar é não estar em lugar nenhum' - o alerta de Sêneca para parar de tentar fazer tudo ao mesmo tempo

Tentar abraçar o mundo gera retrabalho, cansaço e a impressão de que o dia rendeu não rendeu

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Imagem gerada por IA

Ficar com dez abas abertas no navegador, responder mensagem de trabalho enquanto finge prestar atenção na reunião e almoçar com o olho colado no celular virou a rotina de quase todo mundo. O resultado no fim do dia é exaustão e a sensação de que não produziu nada.

"Estar em todo lugar é não estar em lugar algum. As pessoas que passam a vida em viagens terminam tendo muitos conhecidos, mas nenhum amigo." - Sêneca

5 curiosidades sobre Sêneca

Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Imagem gerada por IA
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
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Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução

Achar que o cérebro rende bem fazendo três coisas de uma vez é ilusão. Quem espalha o foco erra mais, não faz nada direito e vive com a cabeça à beira de um ataque de nervos.

Sêneca já falava isso há dois mil anos: para render de verdade, você precisa dar atenção a uma coisa por vez. Termine o que começou antes de pular para a próxima distração.

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