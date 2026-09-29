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Frase do dia do Estoicismo: 'Eu não devo temer. O medo é o assassino da mente' - a lição de 'Duna' para lidar com o desespero dos boletos

Acalme a mente antes de tentar resolver o problema

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 01:00

Frank Herbert Crédito: Divulgação 

Quando a fatura do cartão vem estourada ou rola aquele boato de demissão no trabalho, a gente logo entra em pânico. Começamos a imaginar as piores cenários possíveis, perdemos o sono e não conseguimos nem pensar direito.

Filosofos e pensadores que utilizaram o evemerismo

Euêmero/Evêmero, c. 300 a.C.: fundou a leitura de que deuses eram reis e benfeitores humanos depois divinizados por Jamie Heath / Wikimedia Commons
Ênio, c. 200 a.C.: traduziu a Sacra História e levou o evemerismo grego para o mundo latino por PGS 1984 / Wikimedia Commons
Cícero, 45 a.C.: em De natura deorum, usa a origem humana dos deuses no debate filosófico sobre religião por Autor anônimo / Wikimedia Commons
Diodoro Sículo, séc. I a.C.: preservou a narrativa de Panqueia, com Zeus e outros deuses como reis antigos por Data Destroyer / Wikimedia Commons
Lactâncio, 303–311: usou Euêmero e Ênio para atacar o paganismo, tratando deuses como homens cultuados por Autor desconhecido / Wikimedia Commons
Eusébio, início do séc. IV: citou Euêmero e Diodoro como prova histórica contra os deuses pagãos por Biblioteca Nacional da Áustria / Wikimedia Commons
Agostinho, séc. V: em A Cidade de Deus, usou a ideia dos deuses-homens para desmontar o culto romano por Sandro Botticelli / Wikimedia Commons
Snorri, c. 1220: na Edda em Prosa, rebaixou os Æsir a heróis vindos de Troia e depois divinizados por Christian Krohg / Wikimedia Commons
Isidoro, séc. VII: sistematizou a tese de que os deuses pagãos foram homens em De diis gentium por Autor desconhecido / Wikimedia Commons
Banier, 1711: explicou mitos gregos como memória histórica de pessoas reais transformadas em deuses por Abbé Antoine Banier / Wikimedia Commons
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Euêmero/Evêmero, c. 300 a.C.: fundou a leitura de que deuses eram reis e benfeitores humanos depois divinizados por Jamie Heath / Wikimedia Commons

A lição de 'Duna' lembra que o pânico nos cega bem na hora em que mais precisamos de cabeça fria. Deixar o desespero tomar as suas decisões financeiras só rende acordos ruins e dor de cabeça à toa.

Respirar fundo e calar aquela voz exagerada da imaginação é o primeiro passo. O problema é real, sim, mas não é o fim do mundo.

Duna, de Frank Herbert (2017) Uma estonteante mistura de aventura e misticismo, ecologia e política
Duna, de Frank Herbert (2017) Uma estonteante mistura de aventura e misticismo, ecologia e política Crédito: Divulgação

Encarar a situação de frente e com calma te devolve a inteligência na hora de agir. O medo deve servir apenas para te deixar alerta, nunca para te paralisar.

Essa reflexão, inspirada em Duna, conecta-se ao princípio estoico da Apatheia (Domínio das Paixões) e ao uso da Razão Dirigente. Para filósofos como Sêneca, as 'paixões' (emoções intensas e irracionais, como o pânico e o desespero) são doenças da alma que cegam o intelecto. 

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