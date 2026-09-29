REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Eu não devo temer. O medo é o assassino da mente' - a lição de 'Duna' para lidar com o desespero dos boletos

Acalme a mente antes de tentar resolver o problema

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 01:00

Frank Herbert Crédito: Divulgação

Quando a fatura do cartão vem estourada ou rola aquele boato de demissão no trabalho, a gente logo entra em pânico. Começamos a imaginar as piores cenários possíveis, perdemos o sono e não conseguimos nem pensar direito.



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A lição de 'Duna' lembra que o pânico nos cega bem na hora em que mais precisamos de cabeça fria. Deixar o desespero tomar as suas decisões financeiras só rende acordos ruins e dor de cabeça à toa.

Respirar fundo e calar aquela voz exagerada da imaginação é o primeiro passo. O problema é real, sim, mas não é o fim do mundo.



Duna, de Frank Herbert (2017) Uma estonteante mistura de aventura e misticismo, ecologia e política Crédito: Divulgação

Encarar a situação de frente e com calma te devolve a inteligência na hora de agir. O medo deve servir apenas para te deixar alerta, nunca para te paralisar.