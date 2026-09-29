Frase do dia do Estoicismo: 'Eu não devo temer. O medo é o assassino da mente' - a lição de 'Duna' para lidar com o desespero dos boletos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 01:00
Quando a fatura do cartão vem estourada ou rola aquele boato de demissão no trabalho, a gente logo entra em pânico. Começamos a imaginar as piores cenários possíveis, perdemos o sono e não conseguimos nem pensar direito.
Filosofos e pensadores que utilizaram o evemerismo
A lição de 'Duna' lembra que o pânico nos cega bem na hora em que mais precisamos de cabeça fria. Deixar o desespero tomar as suas decisões financeiras só rende acordos ruins e dor de cabeça à toa.
Respirar fundo e calar aquela voz exagerada da imaginação é o primeiro passo. O problema é real, sim, mas não é o fim do mundo.
Encarar a situação de frente e com calma te devolve a inteligência na hora de agir. O medo deve servir apenas para te deixar alerta, nunca para te paralisar.
Essa reflexão, inspirada em Duna, conecta-se ao princípio estoico da Apatheia (Domínio das Paixões) e ao uso da Razão Dirigente. Para filósofos como Sêneca, as 'paixões' (emoções intensas e irracionais, como o pânico e o desespero) são doenças da alma que cegam o intelecto.