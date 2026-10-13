REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Experimente a escassez por alguns dias e descobrirá que o seu medo de perder tudo era apenas uma ilusão' - a reflexão de Sêneca que ajuda a perder o medo do futuro

A prática do 'Desconforto Voluntário' mostra por que abrir mão dos luxos é o melhor remédio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 01:00

Sêneca Crédito: Reprodução

Nós vivemos com medo de perder um padrão de vida. Temos medo da falência, de perder o emprego, de ficar sem ar-condicionado ou sem o delivery no fim de semana. Esse medo nos torna covardes, aceitando situações tóxicas só para não perder o conforto. A solução estoica para curar isso é o "Desconforto Voluntário".



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