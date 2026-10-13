Frase do dia do Estoicismo: 'Experimente a escassez por alguns dias e descobrirá que o seu medo de perder tudo era apenas uma ilusão' - a reflexão de Sêneca que ajuda a perder o medo do futuro

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 01:00
Nós vivemos com medo de perder um padrão de vida. Temos medo da falência, de perder o emprego, de ficar sem ar-condicionado ou sem o delivery no fim de semana. Esse medo nos torna covardes, aceitando situações tóxicas só para não perder o conforto. A solução estoica para curar isso é o "Desconforto Voluntário".
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O princípio orienta que você deve tirar alguns dias no mês para vestir roupas velhas, comer apenas o básico, tomar banho frio e cortar luxos. A lógica é provar para o seu cérebro, na prática, que a pior situação imaginável não é tão terrível assim. Quando você descobre que é perfeitamente capaz de sobreviver e sorrir vivendo com quase nada, o medo que os outros usam para te controlar desaparece. Você se torna livre.