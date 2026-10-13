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Frase do dia do Estoicismo: 'Experimente a escassez por alguns dias e descobrirá que o seu medo de perder tudo era apenas uma ilusão' - a reflexão de Sêneca que ajuda a perder o medo do futuro

A prática do 'Desconforto Voluntário' mostra por que abrir mão dos luxos é o melhor remédio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

Nós vivemos com medo de perder um padrão de vida. Temos medo da falência, de perder o emprego, de ficar sem ar-condicionado ou sem o delivery no fim de semana. Esse medo nos torna covardes, aceitando situações tóxicas só para não perder o conforto. A solução estoica para curar isso é o "Desconforto Voluntário".

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

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O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

O princípio orienta que você deve tirar alguns dias no mês para vestir roupas velhas, comer apenas o básico, tomar banho frio e cortar luxos. A lógica é provar para o seu cérebro, na prática, que a pior situação imaginável não é tão terrível assim. Quando você descobre que é perfeitamente capaz de sobreviver e sorrir vivendo com quase nada, o medo que os outros usam para te controlar desaparece. Você se torna livre.  

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