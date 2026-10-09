REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Faça seus planos com o máximo de esforço, mas sempre adicione: se o destino permitir' - a reflexão de Sêneca que ajuda a evitar frustrações

Entenda o princípio da 'Cláusula de Reserva' e por que planejar cada detalhe do futuro é a receita para o fracasso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 01:00

Sêneca Crédito: Reprodução

Você montou o calendário perfeito, organizou as finanças ou preparou a viagem dos sonhos. De repente, uma crise econômica, um cancelamento ou uma tempestade acabam com tudo. A mente entra em colapso quando perde o controle, mas o estoicismo resolve isso com um truque psicológico simples chamado "Cláusula de Reserva".



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O princípio diz que você deve, sim, dar 100% de si em qualquer projeto, mas sempre ter em mente um "se nada impedir". Quando você condiciona o sucesso dos seus planos à realidade de que o universo é caótico e imprevisível, a frustração desaparece.