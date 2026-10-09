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Frase do dia do Estoicismo: 'Faça seus planos com o máximo de esforço, mas sempre adicione: se o destino permitir' - a reflexão de Sêneca que ajuda a evitar frustrações

Entenda o princípio da 'Cláusula de Reserva' e por que planejar cada detalhe do futuro é a receita para o fracasso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

Você montou o calendário perfeito, organizou as finanças ou preparou a viagem dos sonhos. De repente, uma crise econômica, um cancelamento ou uma tempestade acabam com tudo. A mente entra em colapso quando perde o controle, mas o estoicismo resolve isso com um truque psicológico simples chamado "Cláusula de Reserva".

5 curiosidades sobre Sêneca

Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Imagem gerada por IA
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
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Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução

O princípio diz que você deve, sim, dar 100% de si em qualquer projeto, mas sempre ter em mente um "se nada impedir". Quando você condiciona o sucesso dos seus planos à realidade de que o universo é caótico e imprevisível, a frustração desaparece.

Se der certo, ótimo. Se der errado, você já contava com essa possibilidade e simplesmente recalcula a rota.

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