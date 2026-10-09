Frase do dia do Estoicismo: 'Faça seus planos com o máximo de esforço, mas sempre adicione: se o destino permitir' - a reflexão de Sêneca que ajuda a evitar frustrações

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 01:00
Você montou o calendário perfeito, organizou as finanças ou preparou a viagem dos sonhos. De repente, uma crise econômica, um cancelamento ou uma tempestade acabam com tudo. A mente entra em colapso quando perde o controle, mas o estoicismo resolve isso com um truque psicológico simples chamado "Cláusula de Reserva".
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O princípio diz que você deve, sim, dar 100% de si em qualquer projeto, mas sempre ter em mente um "se nada impedir". Quando você condiciona o sucesso dos seus planos à realidade de que o universo é caótico e imprevisível, a frustração desaparece.
Se der certo, ótimo. Se der errado, você já contava com essa possibilidade e simplesmente recalcula a rota.