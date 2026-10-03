REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Ferir o outro é, no fim das contas, envenenar a si mesmo' - o princípio dos estoicos para você parar de odiar as pessoas e viver em paz

O conceito de 'Oikeiosis' ensina a expandir a empatia e diminui o estresse das relações e dos conflitos diários

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 01:00

Hierócles Crédito: Reprodução

Imagine que a sua consideração pelas pessoas é como uma pedra jogada em um lago, formando círculos na água. O primeiro círculo é você mesmo; o segundo, sua família; o terceiro, seus amigos; e os últimos são os desconhecidos.

O princípio estoico da Oikeiosis é um exercício prático para puxar, aos poucos, todo mundo para os círculos mais íntimos. A ideia é tratar o vizinho barulhento ou o colega de trabalho difícil com a mesma paciência que você teria com um irmão.



Hierócles 1 de 3

Pode parecer papo furado, mas o objetivo é proteger a sua própria mente do ódio. Quando você entende que todo ser humano faz parte de um todo e que ferir o outro é, no fim das contas, envenenar a si mesmo, as brigas de trânsito ou as fofocas perdem o sentido.